Effizientes Aufgabenmanagement mit Virto SharePoint Kanban Board On-Premise

VirtoSoftware stellt das große Update des Virto Kanban Board On-Premise für Sharepoint vor.

Das verbesserte Kanban Board On-Premise unterstützt:

* Verwendung von Unteraufgaben

* Automatische Berichte im Bereich Charts

* Neue Bildschnittstelle

* Optimierte Leistung und Verwendung auf modernen SP-Sites

Virto Kanban Board On-Premise unterstützt Unteraufgaben

Die Benutzer des Webparts können jetzt ihre Arbeit einfach organisieren, indem sie Unteraufgaben hinzufügen. Zum Beispiel, wenn es notwendig ist, die Kanban-Aufgaben in mehrere Schritte aufzuteilen. Um die Unteraufgaben auf dem Board hervorzuheben, wurde die graue Markierung mit dem übergeordneten Aufgabennamen darin gewählt. Außerdem können Benutzer einfach in den Modus „Unteraufgaben-Ansicht“ wechseln und die von einer übergeordneten Aufgabe gruppierten Aufgaben. Außerdem bietet die Kanban-Tafel die Möglichkeit, mit Unteraufgaben in einem Checklisten-Modus zu arbeiten.

Erstellen von automatischen Berichten mit Virto Kanban-Board-Diagrammen

Benutzer des Virto Kanban Board Webparts können jetzt automatische Diagramme für die Tafeln anzeigen:

* Status – kann zum Verfolgen von Aufgaben nach dem Status verwendet werden;

* Mitglieder – das Diagramm für die Analyse von Aufgaben nach Beauftragten;

* Fertigstellung – wird für die Visualisierung von überfälligen und termingerechten Aufgaben verwendet;

* Burndown – zeigt die verbleibende Arbeit an.

Mit Hilfe dieser Diagramme können die Board-Benutzer fast alles analysieren, einschließlich Teameffizienz, Produktivität, Finanzen usw.

Hinzufügen von Bildern zu den Karten von SharePoint Kanban Board

Visualisierung ist ein wesentlicher Faktor für ein besseres Verständnis. Die Diagramme wurden verbessert und das war nicht die einzige visuelle Änderung des Kanban-Webparts. Jetzt können die Board-Benutzer die Vorschauoption für die angehängten Bilder nutzen und nun auch mehrere Bilder hinzufügen.

Verwendung des Virto Kanban Board-Webparts auf modernen SharePoint-Sites

Das Virto Kanban Board-Webpart unterstützt die moderne SharePoint-Oberfläche. Die Webpart-Benutzer können die Kanban-Tafel On-Premise auf den modernen SharePoint-Sites mit einer großen Möglichkeit der Arbeit mit voller Funktionalität genießen.

20945 Devonshire St. Suite 102

Los Angeles, CA 91311

+1 877-307-0067 (von 9:00 – 17 :00 Uhr M-F PST)

[E-Mail]

Dmitry Leytner, CEO

VirtoSoftware ist ein professionelles Team, das innovative SharePoint-Webparts und Office 365-Apps entwirft und erstellt. Es wird unter Verwendung der besten Technologien zusammengestellt. Seit unserem ersten Start im April 2009 sind wir exponentiell gewachsen und unser aktuelles, umfassendes Lineup umfasst Kalender-, Alarmierungs-, Kollaborations-, Workflow- und Verwaltungsfunktionen für SharePoint-Anwender.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Virtosoftware

Herr Dmitry Leytner

Devonshire St. Suite 102

20945 Los Angeles

Vereinigte Staaten

fon ..: +1 877-307-0067

web ..: https://www.virtosoftware.com/de/

email : sales@virtosoftware.com

