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3. Auflage am 17. Mai – nur noch wenige Startplätze verfügbar
3. Auflage am 17. Mai in Göttingen – nur noch wenige Startplätze verfügbar
Göttingen, April 2026 – Nach zwei erfolgreich durchgeführten Turnieren geht der GoCupGermany in die nächste Runde: Am 17. Mai 2026 findet die 3. Auflage des Jugendfußballturniers in der IGS Sporthalle Göttingen-Geismar statt. Aufgrund der hohen Nachfrage sind aktuell nur noch wenige Startplätze verfügbar.
Das Turnier wird im intensiven 5-gegen-5-Format ausgetragen und richtet sich an Nachwuchsteams bis einschließlich Jahrgang 2006. Die kompakte Spielform sorgt für viele Ballaktionen, schnelle Spielwechsel und eine hohe Dynamik. Pro Team können bis zu acht Spielerinnen und Spieler gemeldet werden.
Etabliertes Turnierformat mit klaren Strukturen
Mit den beiden erfolgreich durchgeführten Turnieren hat sich der GoCupGermany als verlässliches und gut organisiertes Hallenturnier etabliert. Klare Zeitpläne, einheitliche Regeln und eine strukturierte Durchführung stehen im Mittelpunkt. Ziel ist es, allen teilnehmenden Teams einen fairen und sportlich hochwertigen Wettbewerb zu bieten.
Starke Partner und wachsende Reichweite
Der GoCupGermany wird in diesem Jahr erstmals von neuen Partnern unterstützt. Besonders freut sich der Veranstalter über die Zusammenarbeit mit der Fahrschule Bleier sowie dem 11teamsports Store Göttingen.
Zudem verzeichnen die neu aufgebauten medialen Kanäle des Turniers bereits eine starke Resonanz: Mit über 1,5 Millionen Views unterstreicht der GoCupGermany seine wachsende Reichweite und steigende Aufmerksamkeit in der Jugendfußballszene.
Austragungsort in Göttingen-Geismar
Die Spiele werden in der IGS Sporthalle Göttingen-Geismar ausgetragen. Die Halle bietet optimale Voraussetzungen für ein kompaktes Turnier mit mehreren Begegnungen in kurzer Abfolge. Zuschauerinnen und Zuschauer sind zugelassen.
Anmeldung online – finale Startplätze sichern
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über die offizielle Website www.gocupgermany.de. Mit der Vergabe der letzten Plätze wird das Teilnehmerfeld vollständig sein – eine zeitnahe Anmeldung wird empfohlen.
Weitere Informationen & Impressionen
Details zum Turnierablauf, zu Teilnahmebedingungen sowie zur Anmeldung sind online abrufbar unter:
www.gocupgermany.de
Impressionen der letzten Turniere finden Sie unter:
https://gocupgermany.de/impressions
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)
Hamudi Karkaba
Posthof 10
37081 Göttingen
Deutschland
fon ..: 01715851494
web ..: https://gocupgermany.de
email : info@gocupgermany.de
Der GoCupGermany ist eine deutschlandweite Fußballturnierserie für ambitionierte Amateur- und Vereinsmannschaften. Unser Ziel ist es, ein Turnier auf sportlich gehobenem Niveau durchzuführen – mit fairen und gleichzeitig anspruchsvollen Partien.
Wir richten uns an Teams mit aktiver oder ehemaliger Spielerfahrung im organisierten Fußball, die Wert auf ein gut organisiertes Turnier mit Leistungsbezug und professionellem Rahmen legen.
Pressekontakt:
GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)
Herr Hamudi Karkaba
Posthof 10
37081 Göttingen
fon ..: 0171 5851494
email : info@gocupgermany.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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