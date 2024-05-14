GoCupGermany 2.0 – Alle Teamplätze vergeben, Vorbereitungen abgeschlossen

Am 31. Januar 2026 findet in der IGS Sporthalle Göttingen-Geismar die zweite Auflage des GoCupGermany statt.

PRESSEMITTEILUNG

_Göttingen, Januar 2026_

Am 31. Januar 2026 findet in der IGS Sporthalle Göttingen-Geismar die zweite Auflage des GoCupGermany statt. Die organisatorischen Vorbereitungen sind abgeschlossen und bereits im Vorfeld des Turniers steht fest: Alle verfügbaren Teamplätze sind vollständig vergeben.

Besonders erfreulich ist für die Veranstalter die durchweg positive Resonanz auf das Event – sowohl von teilnehmenden Mannschaften als auch aus dem Umfeld des Jugendfußballs, von Eltern, Unterstützern und Partnern.

„Die starke Nachfrage und das positive Feedback zeigen uns, dass der GoCupGermany genau den Nerv des Nachwuchsfußballs trifft. Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen der Teams und freuen uns auf ein sportlich faires, intensives und bestens organisiertes Turnier“, erklärt Hamudi Karkaba, Geschäftsführer der GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt).

Der GoCupGermany wird erneut im 5-gegen-5-Format ausgetragen. Kurze Spielzeiten, hohe Intensität und viele Ballaktionen sorgen für ein dynamisches Turniererlebnis. Teilnahmeberechtigt sind Mannschaften bis Jahrgang 2006.

Austragungsort ist die IGS Sporthalle Göttingen-Geismar. Für die medizinische Versorgung und Sicherheit aller Beteiligten sorgt das Deutsche Rote Kreuz Göttingen, das den Turniertag als offizieller Sanitätsdienst begleitet.

Sponsoren & Partner

Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren und Partnern, die mit ihrem Engagement maßgeblich zum Gelingen des GoCupGermany 2.0 beitragen:

Elektrotechnik Rümenap

Regionaler Fachbetrieb für Elektrotechnik mit Leistungen in den Bereichen Elektroinstallation, Wartung und technische Betreuung.

Finance First

Unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler für individuelle Vorsorge-, Finanz- und Absicherungslösungen.

Taverna Kavla

Griechisches Restaurant mit mediterraner Küche und regionaler Verbundenheit.

Moloko

Deutsche Getränke-Marke aus Göppingen, die Erfrischungsgetränke in verschiedenen Sorten produziert und vertreibt, bekannt für innovative Limonaden- und Drink-Kreationen mit natürlichem Geschmack.

Neros Explore

Digitales Marketing- und Medienatelier, das Unternehmern, Beratern und Spezialisten hilft, ihre Sichtbarkeit, Verständlichkeit und Vertrauenswürdigkeit im digitalen Raum zu stärken und systematisch neue Kundenanfragen zu generieren.

GoeSF

Regionale Organisation zur Förderung von Sport, Jugend und gesellschaftlichem Engagement.

Neinspringer Brauerei

Regionale Brauerei mit handwerklich gebrauten Bierspezialitäten.

GöKick

Fußball- und Sportpartner mit Fokus auf Nachwuchsförderung und sportliche Projekte.

Asia Bridge Partners

Beratungs- und Netzwerkplattform zur Förderung internationaler Kooperationen und interkultureller Projekte.

CarClinic

Dienstleister für Fahrzeugaufbereitung, Pflege und Serviceleistungen rund um das Automobil.

Andrea Heitmann-Viehrig – SuperPatch (Independent Associate)

Selbständige Ansprechpartnerin für ein innovatives Wellnessprodukt.

Deutsches Rotes Kreuz Göttingen

Verlässlicher Partner für die medizinische Versorgung und den Sanitätsdienst während der Veranstaltung.

Weitere Informationen

www.gocupgermany.de

Veranstalter:

GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)

Posthof 10

37081 Göttingen

Geschäftsführer:

Hamudi Karkaba

Kontakt:

Telefon: 0171 5851494

E-Mail: info@gocupgermany.de

Verantwortlich für den Inhalt:

GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)

Hamudi Karkaba

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt) i.G.

Herr Mohamed-Ali Karkaba

Posthof 10

37083 Göttingen

Deutschland

fon ..: 01715851494

web ..: https://gocupgermany.de

email : info@gocupgermany.de

Was ist GoCupGermany?

Keine Großfeld-Warteschlange. Kein Bolzplatz-Niveau. GoCupGermany ist Kleinfeld-Fußball in Perfektion – mit Klasse, Ehrgeiz und Community-Spirit.

Pressekontakt:

GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)

Herr Hamudi Karkaba

Posthof 10

37081 Göttingen

fon ..: 0171 5851494

email : info@gocupgermany.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mannheimer App Traintrack will eine Plattform für Trainspotter bieten Verwechslungsgefahr am Rhein: Warum das beste „Lasertag Köln“ manchmal gar nicht so heißt