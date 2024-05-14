  • GoCupGermany 2.0 – Alle Teamplätze vergeben, Vorbereitungen abgeschlossen

    Am 31. Januar 2026 findet in der IGS Sporthalle Göttingen-Geismar die zweite Auflage des GoCupGermany statt.

    BildPRESSEMITTEILUNG
    _Göttingen, Januar 2026_

    Am 31. Januar 2026 findet in der IGS Sporthalle Göttingen-Geismar die zweite Auflage des GoCupGermany statt. Die organisatorischen Vorbereitungen sind abgeschlossen und bereits im Vorfeld des Turniers steht fest: Alle verfügbaren Teamplätze sind vollständig vergeben.

    Besonders erfreulich ist für die Veranstalter die durchweg positive Resonanz auf das Event – sowohl von teilnehmenden Mannschaften als auch aus dem Umfeld des Jugendfußballs, von Eltern, Unterstützern und Partnern.

    „Die starke Nachfrage und das positive Feedback zeigen uns, dass der GoCupGermany genau den Nerv des Nachwuchsfußballs trifft. Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen der Teams und freuen uns auf ein sportlich faires, intensives und bestens organisiertes Turnier“, erklärt Hamudi Karkaba, Geschäftsführer der GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt).

    Der GoCupGermany wird erneut im 5-gegen-5-Format ausgetragen. Kurze Spielzeiten, hohe Intensität und viele Ballaktionen sorgen für ein dynamisches Turniererlebnis. Teilnahmeberechtigt sind Mannschaften bis Jahrgang 2006.

    Austragungsort ist die IGS Sporthalle Göttingen-Geismar. Für die medizinische Versorgung und Sicherheit aller Beteiligten sorgt das Deutsche Rote Kreuz Göttingen, das den Turniertag als offizieller Sanitätsdienst begleitet.

    Sponsoren & Partner

    Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren und Partnern, die mit ihrem Engagement maßgeblich zum Gelingen des GoCupGermany 2.0 beitragen:

    Elektrotechnik Rümenap
    Regionaler Fachbetrieb für Elektrotechnik mit Leistungen in den Bereichen Elektroinstallation, Wartung und technische Betreuung.

    Finance First
    Unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler für individuelle Vorsorge-, Finanz- und Absicherungslösungen.

    Taverna Kavla
    Griechisches Restaurant mit mediterraner Küche und regionaler Verbundenheit.

    Moloko
    Deutsche Getränke-Marke aus Göppingen, die Erfrischungsgetränke in verschiedenen Sorten produziert und vertreibt, bekannt für innovative Limonaden- und Drink-Kreationen mit natürlichem Geschmack.

    Neros Explore
    Digitales Marketing- und Medienatelier, das Unternehmern, Beratern und Spezialisten hilft, ihre Sichtbarkeit, Verständlichkeit und Vertrauenswürdigkeit im digitalen Raum zu stärken und systematisch neue Kundenanfragen zu generieren.

    GoeSF
    Regionale Organisation zur Förderung von Sport, Jugend und gesellschaftlichem Engagement.

    Neinspringer Brauerei
    Regionale Brauerei mit handwerklich gebrauten Bierspezialitäten.

    GöKick
    Fußball- und Sportpartner mit Fokus auf Nachwuchsförderung und sportliche Projekte.

    Asia Bridge Partners
    Beratungs- und Netzwerkplattform zur Förderung internationaler Kooperationen und interkultureller Projekte.

    CarClinic
    Dienstleister für Fahrzeugaufbereitung, Pflege und Serviceleistungen rund um das Automobil.

    Andrea Heitmann-Viehrig – SuperPatch (Independent Associate)
    Selbständige Ansprechpartnerin für ein innovatives Wellnessprodukt.

    Deutsches Rotes Kreuz Göttingen
    Verlässlicher Partner für die medizinische Versorgung und den Sanitätsdienst während der Veranstaltung.

    Weitere Informationen

    www.gocupgermany.de

    Veranstalter:
    GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)
    Posthof 10
    37081 Göttingen

    Geschäftsführer:
    Hamudi Karkaba

    Kontakt:
    Telefon: 0171 5851494
    E-Mail: info@gocupgermany.de

    Verantwortlich für den Inhalt:
    GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)
    Hamudi Karkaba

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt) i.G.
    Herr Mohamed-Ali Karkaba
    Posthof 10
    37083 Göttingen
    Deutschland

    fon ..: 01715851494
    web ..: https://gocupgermany.de
    email : info@gocupgermany.de

    Was ist GoCupGermany?
    Keine Großfeld-Warteschlange. Kein Bolzplatz-Niveau. GoCupGermany ist Kleinfeld-Fußball in Perfektion – mit Klasse, Ehrgeiz und Community-Spirit.

    Pressekontakt:

    GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)
    Herr Hamudi Karkaba
    Posthof 10
    37081 Göttingen

    fon ..: 0171 5851494
    email : info@gocupgermany.de


