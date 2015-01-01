GoCupGermany – Wo junge Talente Bühne, Tempo und Emotion erleben

Der GoCupGermany in die zweite Runde. Am 31. Januar 2026 verwandelt sich die IGS Sporthalle Göttingen Geismar in den Treffpunkt für ambitionierte Nachwuchsspieler*innen.

Das 5-gegen-5-Jugendturnier geht in die zweite Runde – jetzt Teams anmelden & Partner werden

Göttingen, 26. November 2025 – Nach einem mitreißenden Auftakt im Jahr 2025 geht der GoCupGermany in die zweite Runde. Am 31. Januar 2026 verwandelt sich die IGS Sporthalle Göttingen Geismar erneut in den Treffpunkt für ambitionierte Nachwuchsspieler*innen, engagierte Vereine und starke Partner aus Wirtschaft und Sport.

Jetzt ist der richtige Moment, Teil dieses besonderen Events zu werden:

Teamanmeldungen sind ab sofort geöffnet

Sponsoren erhalten eine exklusive Plattform im Jugend- und Leistungsfußball

Dynamik, Nähe, Intensität – Fußball im 5-gegen-5-Modus

Gespielt wird im 5-gegen-5-Modus – schnell, intensiv und technisch anspruchsvoll. Dieses Spielformat garantiert viele Ballaktionen, permanente Bewegung und echte Erfolgserlebnisse für die Spieler*innen.

Jedes Team besteht aus bis zu 8 Spielern, sodass Wechsel, Entwicklung und Teamdynamik optimal gefördert werden.

Mehr als ein Turnier – ein Erlebnis

Der GoCupGermany steht für Emotion, Gemeinschaft und sportliche Entwicklung. Kurze Spiele, klare Strukturen und eine professionelle Organisation schaffen eine Atmosphäre, in der sich Spieler*innen, Trainer, Zuschauer und Partner gleichermaßen wohlfühlen.

„Wir schaffen eine Plattform, auf der junge Spieler*innen gesehen werden, Verantwortung übernehmen und über sich hinauswachsen können“, sagt Hamudi Karkaba, Geschäftsführer von GoCupGermany.

„Der 5-gegen-5-Modus fördert Kreativität, Spielintelligenz und Teamgeist – genau das, was moderner Fußball braucht. Gleichzeitig öffnen wir bewusst den Raum für Partner, die Jugendförderung sichtbar unterstützen möchten.“

Warum sich ein Sponsoring lohnt

Der GoCupGermany bietet Unternehmen die Möglichkeit, echte Nähe zur Zielgruppe aufzubauen und Teil einer positiven Sportkultur zu werden:

Hohe Sichtbarkeit bei Spielern, Familien & Vereinen

Authentisches Engagement im Nachwuchssport

Regionale Präsenz mit wachsender Reichweite

Individuelle Sponsoring-Pakete (online & vor Ort)

Hier wird Ihre Marke nicht nur gesehen – sie wird erlebt.

Alle Infos auf einen Blick

Datum: 31. Januar 2026

Ort: IGS Sporthalle Göttingen Geismar

Spielmodus: 5 gegen 5

Teilnahme: Teams ab Jahrgang 2006

Teamgröße: Bis zu 8 Spieler

Startplätze: Begrenzt – früh anmelden lohnt sich

Jetzt handeln – später stolz dabei gewesen sein

Ob als Team oder als Sponsor:

Der GoCupGermany 2026 ist die Chance, Teil von etwas Besonderem zu werden.

Alle Informationen & Anmeldung unter www.gocupgermany.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)

Herr Hamudi Karkaba

Posthof 10

37081 Göttingen

Deutschland

fon ..: 01715851494

web ..: https://gocupgermany.de

email : info@gocupgermany.de

„Wir möchten den GoCupGermany speziell den jüngeren Spieler*innen eine Plattform bieten, um sich zu zeigen. Das Turnier ist eine einzigartige Gelegenheit, auf dem Spielfeld zu glänzen, neue Freundschaften zu schließen und Teil einer großartigen Community zu werden. Das ist der GoCupGermany!

Pressekontakt:

GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)

Herr Hamudi Karkaba

Posthof 10

37081 Göttingen

fon ..: 0171 5851494

email : info@gocupgermany.de

