  • GoCupGermany – Wo junge Talente Bühne, Tempo und Emotion erleben

    Der GoCupGermany in die zweite Runde. Am 31. Januar 2026 verwandelt sich die IGS Sporthalle Göttingen Geismar in den Treffpunkt für ambitionierte Nachwuchsspieler*innen.

    BildDas 5-gegen-5-Jugendturnier geht in die zweite Runde – jetzt Teams anmelden & Partner werden

    Göttingen, 26. November 2025 – Nach einem mitreißenden Auftakt im Jahr 2025 geht der GoCupGermany in die zweite Runde. Am 31. Januar 2026 verwandelt sich die IGS Sporthalle Göttingen Geismar erneut in den Treffpunkt für ambitionierte Nachwuchsspieler*innen, engagierte Vereine und starke Partner aus Wirtschaft und Sport.

    Jetzt ist der richtige Moment, Teil dieses besonderen Events zu werden:
    Teamanmeldungen sind ab sofort geöffnet
    Sponsoren erhalten eine exklusive Plattform im Jugend- und Leistungsfußball

    Dynamik, Nähe, Intensität – Fußball im 5-gegen-5-Modus

    Gespielt wird im 5-gegen-5-Modus – schnell, intensiv und technisch anspruchsvoll. Dieses Spielformat garantiert viele Ballaktionen, permanente Bewegung und echte Erfolgserlebnisse für die Spieler*innen.
    Jedes Team besteht aus bis zu 8 Spielern, sodass Wechsel, Entwicklung und Teamdynamik optimal gefördert werden.

    Mehr als ein Turnier – ein Erlebnis

    Der GoCupGermany steht für Emotion, Gemeinschaft und sportliche Entwicklung. Kurze Spiele, klare Strukturen und eine professionelle Organisation schaffen eine Atmosphäre, in der sich Spieler*innen, Trainer, Zuschauer und Partner gleichermaßen wohlfühlen.

    „Wir schaffen eine Plattform, auf der junge Spieler*innen gesehen werden, Verantwortung übernehmen und über sich hinauswachsen können“, sagt Hamudi Karkaba, Geschäftsführer von GoCupGermany.
    „Der 5-gegen-5-Modus fördert Kreativität, Spielintelligenz und Teamgeist – genau das, was moderner Fußball braucht. Gleichzeitig öffnen wir bewusst den Raum für Partner, die Jugendförderung sichtbar unterstützen möchten.“

    Warum sich ein Sponsoring lohnt

    Der GoCupGermany bietet Unternehmen die Möglichkeit, echte Nähe zur Zielgruppe aufzubauen und Teil einer positiven Sportkultur zu werden:

    Hohe Sichtbarkeit bei Spielern, Familien & Vereinen

    Authentisches Engagement im Nachwuchssport

    Regionale Präsenz mit wachsender Reichweite

    Individuelle Sponsoring-Pakete (online & vor Ort)

    Hier wird Ihre Marke nicht nur gesehen – sie wird erlebt.

    Alle Infos auf einen Blick

    Datum: 31. Januar 2026

    Ort: IGS Sporthalle Göttingen Geismar

    Spielmodus: 5 gegen 5

    Teilnahme: Teams ab Jahrgang 2006

    Teamgröße: Bis zu 8 Spieler

    Startplätze: Begrenzt – früh anmelden lohnt sich

    Jetzt handeln – später stolz dabei gewesen sein

    Ob als Team oder als Sponsor:
    Der GoCupGermany 2026 ist die Chance, Teil von etwas Besonderem zu werden.

    Alle Informationen & Anmeldung unter www.gocupgermany.de

    Veranstalter:
    GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)
    Posthof 10 · 37081 Göttingen

    Geschäftsführer:
    Hamudi Karkaba

    Kontakt:
    info@gocupgermany.de
    0171 5851494

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)
    Herr Hamudi Karkaba
    Posthof 10
    37081 Göttingen
    Deutschland

    fon ..: 01715851494
    web ..: https://gocupgermany.de
    email : info@gocupgermany.de

    „Wir möchten den GoCupGermany speziell den jüngeren Spieler*innen eine Plattform bieten, um sich zu zeigen. Das Turnier ist eine einzigartige Gelegenheit, auf dem Spielfeld zu glänzen, neue Freundschaften zu schließen und Teil einer großartigen Community zu werden. Das ist der GoCupGermany!

    Pressekontakt:

    GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)
    Herr Hamudi Karkaba
    Posthof 10
    37081 Göttingen

    fon ..: 0171 5851494
    email : info@gocupgermany.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Praktikum in Hannover: Chancen für junge Talente
      Entdecke spannende Praktikumsplätze und Möglichkeiten zur beruflichen Orientierung in Hannover. Praktische Tipps und Erfahrungsberichte erleichtern den Einstieg ins Berufsleben....

    2. Die Housekeeping Akademie fördert junge Talente und setzt auf Wissenstransfer in der Hotellerie
      Gründerin Mareike Reis engagiert sich aktiv für die Weitergabe von Erfahrung und Fachwissen im Housekeeping: nicht nur durch Seminare, sondern auch durch eine Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen....

    3. About Hospitality: Thementag lockte über 200 junge Talente nach Berlin, Hamburg und München
      Die HSMA Deutschland e.V. organisierte zum zweiten Mal ein interaktives Event, das sowohl live gestreamte Vorträge als auch spannende Diskussionsformate rund um die Berufe in der Hotellerie umfasste....

    4. EuroChargeMedia ist exklusiver Medien- und Werbepartner der neuen Fußball-Turnierserie GoCupGermany
      "Du spielst nicht zum Spaß - du spielst, um zu gewinnen. Willkommen bei GoCupGermany."...

    5. Digitale Transformation: Drei Hacks für mehr Tempo
      Digitale Transformation erfordert neue Perspektiven im Projektmanagement. Diese #3 Transformation Hacks werden dir die Planung und Durchführung von Transformationsprojekten erleichtern....

    6. Batteriespeicher: USA und China geben das Tempo vor
      Mit dem Inflation Reduction Act (IRA) der US-Regierung beginnt auch der Bau von Batteriespeicher an Dynamik zu gewinnen. Sie stellen die Brücke zwischen den Erneuerbaren Energien und einer dauerhaften Stromversorgung...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.