GoCupGermany – Wo junge Talente Bühne, Tempo und Emotion erleben
Der GoCupGermany in die zweite Runde. Am 31. Januar 2026 verwandelt sich die IGS Sporthalle Göttingen Geismar in den Treffpunkt für ambitionierte Nachwuchsspieler*innen.
Das 5-gegen-5-Jugendturnier geht in die zweite Runde – jetzt Teams anmelden & Partner werden
Göttingen, 26. November 2025 – Nach einem mitreißenden Auftakt im Jahr 2025 geht der GoCupGermany in die zweite Runde. Am 31. Januar 2026 verwandelt sich die IGS Sporthalle Göttingen Geismar erneut in den Treffpunkt für ambitionierte Nachwuchsspieler*innen, engagierte Vereine und starke Partner aus Wirtschaft und Sport.
Jetzt ist der richtige Moment, Teil dieses besonderen Events zu werden:
Teamanmeldungen sind ab sofort geöffnet
Sponsoren erhalten eine exklusive Plattform im Jugend- und Leistungsfußball
Dynamik, Nähe, Intensität – Fußball im 5-gegen-5-Modus
Gespielt wird im 5-gegen-5-Modus – schnell, intensiv und technisch anspruchsvoll. Dieses Spielformat garantiert viele Ballaktionen, permanente Bewegung und echte Erfolgserlebnisse für die Spieler*innen.
Jedes Team besteht aus bis zu 8 Spielern, sodass Wechsel, Entwicklung und Teamdynamik optimal gefördert werden.
Mehr als ein Turnier – ein Erlebnis
Der GoCupGermany steht für Emotion, Gemeinschaft und sportliche Entwicklung. Kurze Spiele, klare Strukturen und eine professionelle Organisation schaffen eine Atmosphäre, in der sich Spieler*innen, Trainer, Zuschauer und Partner gleichermaßen wohlfühlen.
„Wir schaffen eine Plattform, auf der junge Spieler*innen gesehen werden, Verantwortung übernehmen und über sich hinauswachsen können“, sagt Hamudi Karkaba, Geschäftsführer von GoCupGermany.
„Der 5-gegen-5-Modus fördert Kreativität, Spielintelligenz und Teamgeist – genau das, was moderner Fußball braucht. Gleichzeitig öffnen wir bewusst den Raum für Partner, die Jugendförderung sichtbar unterstützen möchten.“
Warum sich ein Sponsoring lohnt
Der GoCupGermany bietet Unternehmen die Möglichkeit, echte Nähe zur Zielgruppe aufzubauen und Teil einer positiven Sportkultur zu werden:
Hohe Sichtbarkeit bei Spielern, Familien & Vereinen
Authentisches Engagement im Nachwuchssport
Regionale Präsenz mit wachsender Reichweite
Individuelle Sponsoring-Pakete (online & vor Ort)
Hier wird Ihre Marke nicht nur gesehen – sie wird erlebt.
Alle Infos auf einen Blick
Datum: 31. Januar 2026
Ort: IGS Sporthalle Göttingen Geismar
Spielmodus: 5 gegen 5
Teilnahme: Teams ab Jahrgang 2006
Teamgröße: Bis zu 8 Spieler
Startplätze: Begrenzt – früh anmelden lohnt sich
Jetzt handeln – später stolz dabei gewesen sein
Ob als Team oder als Sponsor:
Der GoCupGermany 2026 ist die Chance, Teil von etwas Besonderem zu werden.
Alle Informationen & Anmeldung unter www.gocupgermany.de
Veranstalter:
GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)
Posthof 10 · 37081 Göttingen
Geschäftsführer:
Hamudi Karkaba
Kontakt:
info@gocupgermany.de
0171 5851494
email : info@gocupgermany.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
GoCupGermany – Wo junge Talente Bühne, Tempo und Emotion erleben
