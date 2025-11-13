VNC stärkt seine souveräne Technologie mit quantensicherer Verschlüsselung für VNClagoon

VNC, führender Entwickler von Open-Source-Unternehmensanwendungen, kündigt verbesserte souveräne Technologien an: Höchste Datensicherheit für lokale, Cloud- und Hybrid-Bereitstellungen.

Zug, Schweiz, 15.12.2025 – VNC, ein führender Entwickler von Open-Source-basierten Unternehmensanwendungen, gab heute die Einführung einer verbesserten Version seiner souveränen Technologien bekannt, die ein Höchstmass an Datensicherheit für lokale, Cloud- und Hybrid-Bereitstellungen bieten. Die neue Funktion nutzt fortschrittliches Confidential Computing von Intel und quantensichere Verschlüsselung von Arqit, einem Marktführer im Bereich quantensichere Datenverschlüsselung.

Da Unternehmen zunehmend KI und souveräne Technologien plattformübergreifend einsetzen, bleibt die Gewährleistung der Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften in Bezug auf sensible Daten eine zentrale Herausforderung. Daten, die während der Verarbeitung genutzt werden, sowie Daten, die zwischen Plattformen übertragen werden, können anfällig sein – insbesondere für zukünftige Bedrohungen durch Quantencomputer.

Vom Confidential Computing zu quantensicheren Netzwerken

Die verbesserte Lösung von VNC begegnet diesen Herausforderungen durch die Kombination folgender Faktoren:

* Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX)

Intel TDX bietet eine hardwaregestützte Isolierung von VMs und Containern, um Daten während der Verarbeitung auf Host-Prozessoren der 5. Generation Intel Xeon und Intel Xeon 6 zu schützen. Durch Authentifizierung werden die Integrität und Vertrauenswürdigkeit der Intel TDX-Hardware und der Betriebsumgebung kryptografisch überprüft, sodass Kunden sicherstellen können, dass Workloads nur in verifizierten, vertrauenswürdigen Umgebungen ausgeführt werden.

* Arqit Symmetric Key Agreement (SKA) Plattform

Die SKA-Plattform von Arqit generiert quantensichere Verschlüsselungsschlüssel innerhalb der Trust Domain und erstellt sichere VPN-Tunnel zwischen Hosts. Dieser Ansatz ist so konzipiert, dass er gegen aktuelle und zukünftige Angriffe, einschliesslich solcher von Quantencomputern, resistent ist.

Zusammen tragen diese Technologien dazu bei, dass sowohl Daten als auch Schlüssel durchgehend vollständig unzugänglich bleiben, selbst für Cloud-Administratoren oder böswillige Insider. Sensible Informationen können weder heute noch morgen von quantenfähigen Angreifern abgerufen oder entschlüsselt werden.

Zukunftssichere Souveränität und Compliance

Durch die Kombination von Confidential Computing mit quantensicherer Schlüsselsverwaltung ermöglicht VNC Unternehmen die sichere Nutzung von Daten und KI über Plattformen und Regionen hinweg. Das Ergebnis ist ein zukunftssicherer Ansatz für:

* Digitale Souveränität – vollständige Kontrolle über Daten, Schlüssel und KI-Workloads

* Einhaltung gesetzlicher Vorschriften – Unterstützung strenger Datenschutzbestimmungen und branchenspezifischer Vorschriften

* Quantensicherer Datenschutz – Minderung neu auftretender Risiken durch leistungsstarke neue Rechenkapazitäten

Diese Weiterentwicklung stärkt VNClagoon als sichere, souveräne Plattform für Kommunikation, Zusammenarbeit und KI-gesteuerte Workloads in sicherheitskritischen Umgebungen.

„Da KI- und Cloud-Technologien immer mehr zum Alltag gehören, wird es immer einfacher, vertrauliche Daten abzugreifen – und Quantencomputer machen das noch viel einfacher. Durch die Kombination von Intels Confidential Computing mit Arqits quantensicherem Schlüsselmanagement in unserem VNClagoon-Stack bieten wir unseren Kunden eine souveräne Plattform, auf der Daten und Entschlüsselungscodes durchgängig geschützt sind, egal in welcher Infrastruktur und in welchem Land. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer wirklich vertrauenswürdigen und zukunftssicheren KI.“

Andrea Wörrlein

Geschäftsführerin von VNC in Berlin und Verwaltungsrätin der VNC AG in Zug

—

„Unternehmen möchten die Vorteile der KI nutzen, ohne dabei Kompromisse hinsichtlich Souveränität, Vertraulichkeit oder Leistung eingehen zu müssen. Intel TDX auf Intel Xeon-Plattformen schafft sichere, hardwarebasierte Vertrauensdomänen für sensible Datenverarbeitungsaufgaben. In Kombination mit VNC und der quantensicheren Schlüsselverwaltung von Arqit können Kunden ihre wichtigsten Daten und KI-Anwendungen schon heute schützen und sich gleichzeitig auf das Zeitalter der Quantencomputer von morgen vorbereiten.“

Paul O’Neill

Leitender Direktor, Confidential Computing, Intel

—

„Quantencomputer werden die Bedrohungslandschaft grundlegend verändern, und die traditionelle Public-Key-Kryptografie wird nicht mehr ausreichen. Unsere Symmetric Key Agreement-Plattform bietet starke, quantensichere Verschlüsselungstechnologie, die zusammen mit Intels Confidential Computing und der souveränen VNClagoon-Plattform von VNC einen durchgängigen Schutz für Daten und Schlüssel bieten – von der Infrastruktur-Ebene bis hin zu KI- und Kollaborations-Workloads.“

Jonathan Pope

VP Sales and Partnerships, Arqit

—

Intel, das Intel-Logo und andere Markenzeichen von Intel sind Markenzeichen der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VNC – Virtual Network Consult AG

Frau Andrea Wörrlein

Poststrasse 24

6302 Zug

Schweiz

fon ..: +41417275200

web ..: https://vnclagoon.com

email : aw@vnc.biz

About VNClagoon:

Secure, Best in Class, Seamless Communication and Collaboration, Lowest TCO.

The VNClagoon enterprise software suite offers a full range of integrated communication and collaboration products for messaging, real-time conferencing, community building, channels, email, groupware, task and project management, file handling and more for large organizations. Built upon state-of-the-art open source technology by thousands of world-class developers around the world, VNClagoon is a leading alternative to closed source and SaaS-only applications like Microsoft Teams, Zoom, WhatsApp, Dropbox and many others. Now it is possible for VNClagoon customers to gain greater control over their digital sovereignty as they communicate and collaborate more securely using one completely integrated suite of applications.

For more information visit:

https://vnclagoon.com

Pressekontakt:

VNC – Virtual Network Consult AG

Frau Andrea Wörrlein

Poststrasse 24

Zug 6302

fon ..: +41417275200

email : aw@vnc.biz

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die neuen Sprachreiseprogramme für 2026 sind da – und sie sind aufregender als je zuvor! Digitalisierung der Parkraumbewirtschaftung vorangetrieben: PRM blickt auf erfolgreiches Jahr 2025