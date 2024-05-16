VNClagoon und Iternal Technologies schliessen Partnerschaft für sichere, KI-gestützte Enterprise Collaboration

Die Allianz verbindet die branchenführende Data-Sovereignty-Plattform mit innovativer KI-Optimierung und adressiert den 121-Milliarden-Dollar-Markt für Enterprise Collaboration

Iternal Technologies, Pionier im Bereich KI-Datenoptimierung und Agentic-KI-Lösungen, und VNClagoon, die führende Open-Source-basierte Plattform für Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen, gaben heute eine strategische Technologiepartnerschaft bekannt, um die branchenweit erste vollständig integrierte, sichere KI-Kollaborationslösung für Unternehmen aller Branchen anzubieten.

Die Partnerschaft vereint die umfassende Data Sovereignty Platform von VNClagoon, die Kommunikations- und Kollaborationsprodukte zur Verwaltung von Dateien, Dokumenten, E-Mails, Chats, Konferenzen und Groupware umfasst, mit der Blockify-Technologie von Iternal, die unstrukturierte Unternehmensdaten in optimierte „IdeaBlocks“ umwandelt, die die Leistung von Large Language Models (LLMs) erheblich verbessern. Diese kombinierte Plattform bewältigt drei entscheidende Herausforderungen im Bereich der Unternehmens-KI:

* Vermeidung von isolierten Dokumenten und fragmentierten Kollaborationsdaten

* Reduzierung der KI-Halluzinationsraten von über 20 % auf weniger als ?0,1 %

* Einhaltung strenger regulatorischer Datenschutzvorgaben in den Bereichen Verteidigung, Gesundheitswesen, Pharma und Finanzdienstleistungen

„Unternehmen kämpfen mit der Einführung von KI in den Produktivbetrieb, da das Risiko von KI-Halluzinationen bei unstrukturierten Daten zu hoch ist,“ sagt John Byron Hanby IV, Gründer und CEO von Iternal Technologies. „Diese Partnerschaft liefert genau das, was der Markt seit langem fordert: die Möglichkeit, das gesamte wertvolle Wissen eines Unternehmens zu erschliessen, ohne dabei Kompromisse bei der Präzision einzugehen. Durch die Kombination der sicheren Dateninfrastruktur von VNClagoon mit den bewährten Optimierungsfunktionen von Blockify ermöglichen wir Unternehmen, die Genauigkeit ihrer KI um ?7.800 % zu steigern, KI-Fehler auf ?0,1 % zu reduzieren und gleichzeitig die Token-Effizienz um das Dreifache zu steigern – was sich direkt in geringeren Kosten und schnelleren Entscheidungen niederschlägt.“

Andrea Wörrlein, Mitglied des Verwaltungsrats bei VNC, ergänzt: „Datenhoheit ist nicht mehr optional, sondern eine strategische Notwendigkeit. Unsere Kunden aus dem öffentlichen Sektor, dem Gesundheitswesen und der kritischen Infrastruktur benötigen absolute Kontrolle über ihre Daten und möchten gleichzeitig von den Produktivitätsvorteilen moderner KI profitieren. Die Blockify-Technologie von Iternal lässt sich nahtlos in unsere Open-Source-Architektur integrieren und bietet eine bis zu 78-fache Verbesserung der RAG-Genauigkeit, ohne jemals die Datenhoheitsprinzipien unserer Kunden zu beeinträchtigen.“

Transformative Effekte auf den Geschäftsbetrieb

Die integrierte VNClagoon-Blockify Lösung liefert messbare Ergebnisse für Organisationen:

* 78-fache Verbesserung der RAG-Genauigkeit – validiert durch Einsätze bei globalen und Fortune-500-Unternehmen

* 90-99% Zeitersparnis – über KI-gestützte Dokumentenanalyse, Wissensabruf und Compliance-Workflows

* 3-fache Token-Effizienz – Reduzierung der Kosten für KI-Infrastruktur und Betrieb bis um das Zehnfache

* Ende-zu-Ende-Verschlüsselung – Aufrechterhaltung vollständiger Datenhoheit und Einhaltung der DSGVO, HIPAA und des AI Act der EU

Ausrichtung auf einen schnell wachsenden Markt

Durch die Partnerschaft positionieren sich beide Unternehmen an der Schnittstelle zweier wachstumsstarker Märkte. Der Markt für Unternehmens-Kollaborationssoftware wird bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von 121,47 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,36 % wachsen, während der Markt für RAG-Optimierung von 1,92 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 10,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen soll – eine CAGR von 39,5 %. Unternehmen in regulierten Branchen benötigen zunehmend Lösungen, die KI-Funktionen bieten, ohne die Datenkontrolle zu beeinträchtigen oder Compliance-Risiken mit sich zu bringen.

Die ersten Produktpakete werden über Direktvertrieb und Vertriebspartner für die integrierte Plattform erhältlich sein.

Branchenführerschaft in der sicheren KI-Zusammenarbeit

Die Partnerschaft begründet eine neue Kategorie im Bereich Unternehmenssoftware: Trusted AI Collaboration. Im Gegensatz zu den Ökosystemen der Mitbewerber, bei denen Unternehmen die Kontrolle über ihre Daten abgeben müssen, ermöglicht die Technologieintegration von VNClagoon + Blockify die vollständige Beibehaltung der Datenkontrolle bei gleichzeitiger Bereitstellung von KI-Leistung auf Unternehmensniveau.

„Eine verantwortungsvolle KI-Zukunft hängt nicht davon ab, ob Unternehmen KI einsetzen werden, sondern davon, wie sie dies tun werden, ohne dabei Sicherheit, Compliance oder Kontrolle zu opfern.“ sagt Ethan Wood, Chief Marketing Officer bei Iternal Technologies. „Durch die Kombination der Data-Sovereignty-Plattform von VNClagoon mit der KI-Optimierungs-Engine von Iternal bieten wir CIOs und CISOs in regulierten Branchen eine praxisorientierte Möglichkeit, leistungsstarke KI für geschäftskritische Zusammenarbeit einzusetzen, ohne Kompromisse zwischen Sicherheit und Informationsgewinnung eingehen zu müssen.“

_Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Partnerschaft, Marktprognosen und der Produkt-Roadmap. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Marktbedingungen, Integrationsergebnissen und regulatorischen Entwicklungen davon abweichen._

