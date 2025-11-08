Geworfen, geschlagen, misshandelt: Tierquälerei im „Dithmarscher-Geflügel“-Schlachthof in Brandenburg

ANINOVA dokumentiert massive Misshandlungen von Gänsen und Enten in einem Schlachthof in Brandenburg und erstattet Strafanzeige wegen Tierquälerei.

ANINOVA hat schwerwiegende Verstöße gegen das Tierschutzgesetz in einem Geflügelschlachthof im Ortsteil Seddiner See im Landkreis Potsdam-Mittelmark (Brandenburg) öffentlich gemacht. Betreiber des Schlachthofs ist die Lorenz Marken Geflügel GmbH & Co. KG, deren Produkte bundesweit unter der bekannten Markennamen „Dithmarscher-Geflügel“ unter anderem bei Kaufland, Globus, Metro, Rewe und EDEKA verkauft werden. Das Unternehmen wirbt regelmäßig mit hohen Tierschutzstandards, Transparenz und Freilandhaltung – ein Anspruch, der durch die dokumentierten Zustände in dem Betrieb in seiner Glaubwürdigkeit massiv erschüttert wird.

Das zwischen dem 08.11.2025 und dem 05.12.2025 entstandene Bildmaterial, das ANINOVA zugespielt wurde, zeigt eine Vielzahl schwerer Misshandlungen von Gänsen und Enten. Besonders brisant ist, dass diese Übergriffe nicht zufällig auftreten, sondern von verschiedenen Mitarbeitenden an unterschiedlichen Tagen und zu unterschiedlichen Zeiten begangen werden. Die Gewalt wiederholt sich nahezu routiniert – ein deutlicher Hinweis auf strukturelle Probleme und ein tief verankertes Fehlverhalten innerhalb des Betriebs.

Zu sehen ist, wie Transportboxen mit lebenden Tieren achtlos auf den Boden geworfen werden. Gänse werden häufig so grob an den Hälsen gegriffen, dass ihre Körper unkontrolliert pendeln; manche Mitarbeitende reißen die Tiere regelrecht aus den Boxen, während diese verzweifelt strampeln. In mehreren Sequenzen wird dokumentiert, wie Gänse mit der flachen Hand, aber auch mit der Faust geschlagen werden – teils mehrfach. Immer wieder greifen Mitarbeitende den Hals der Tiere so fest, dass es zu deutlichen Würgebewegungen kommt und die Tiere sichtbar in Panik geraten. Oftmals wirkt das Verhalten der Mitarbeitenden nicht nachvollziehbar, geradezu willkürlich, welches Tier als Nächstes misshandelt wird. In einer besonders verstörenden Szene ist zu sehen, wie ein Mitarbeiter offenbar aus purem Spaß Federn von lebenden Gänsen ausreißt.

Zudem geraten viele Tiere in massiven Stress, weil sie direkt beobachten können, was ihren Artgenossen unmittelbar bevorsteht. Teilweise stehen die Förderbänder minutenlang still, während die Tiere kopfüber hängen – ein Zustand, der deutlich erkennbares Leiden verursacht und die Belastung weiter verstärkt. Insgesamt wurden bereits rund 100 Übergriffe dokumentiert, und die Auswertung ist noch nicht abgeschlossen.

ANINOVA hat bereits am Wochenende das Veterinäramt des Landkreises Potsdam-Mittelmark sowie das Landwirtschaftsministerium in Potsdam über die dokumentierten Missstände informiert. Am gestrigen Tag wurde zudem Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Potsdam gestellt. Den Tieren werden hier länger anhaltende Schmerzen und erhebliche Leiden zugefügt; aus Sicht von ANINOVA ist der Tatbestand der Tierquälerei eindeutig erfüllt.

„Die Bilder zeigen ein Ausmaß an Gewalt, das sprachlos macht. Besonders erschütternd ist, dass die Übergriffe nicht von Einzelpersonen ausgehen, sondern von mehreren Mitarbeitenden. Dass ein Unternehmen, das mit Tierschutz und Freilandhaltung wirbt, solche Zustände zulässt, ist völlig inakzeptabel.“ sagt Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender von ANINOVA.

Der Fall reiht sich ein in eine lange Serie vergleichbarer Aufdeckungen aus Schlachthöfen in ganz Deutschland. Seit Jahren zeigt sich, dass Misshandlungen in solchen Betrieben kein Einzelfall sind, sondern immer wieder auftreten – unabhängig von Größe, Marke oder Image des Unternehmens. Die nun dokumentierten Szenen verdeutlichen erneut, dass industrielle Tiernutzung strukturell mit Leid verbunden ist.

Gerade in der Weihnachtszeit, in der Gänse und Enten traditionell auf vielen Tischen landen, ruft ANINOVA dazu auf, Alternativen zu wählen und sich für einen pflanzlichen Lebensstil zu entscheiden, der Mitgefühl sichtbar macht und Tierleid verhindert.

„Schlachthöfe sind kein schöner Ort – nicht für die Menschen, die dort arbeiten, aber vor allem nicht für die Tiere. Diese Aufnahmen machen erneut deutlich, wie viel Leid hinter den Kulissen der Fleischproduktion entsteht.“ so Peifer abschließend.

Weitere Informationen und Videomaterial hier.

Bildmaterial kann angefordert werden

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ANINOVA e.V.

Herr Jan Peifer

An der Autobahn 23

53757 Sankt Augustin

Deutschland

fon ..: 02241-261549-2

fax ..: 02241-261549-1

web ..: http://www.aninova.org

email : Presse@aninova.org

Der Focus von ANINOVA e.V. liegt in den Bereichen Massentierhaltung und Pelz. Die Tierrechtsorganisation zeigt mit Aufdeckungen und Undercover Recherchen auf, wie sogenannte Nutztiere in Deutschland gehalten werden. Weitere Informationen unter www.aninova.org

Pressekontakt:

ANINOVA e.V.

Herr Jan Peifer

An der Autobahn 23

53757 Sankt Augustin

fon ..: 02241-261549-2

web ..: http://www.aninova.org

email : Presse@aninova.org

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Events in der Wolfsburger Innenstadt und im Allerpark 2026 Promis, Depression und das Recht auf Stille