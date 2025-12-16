Events in der Wolfsburger Innenstadt und im Allerpark 2026

Veranstaltungsprogramm der WMG

Wolfsburg, 16.12.2025 – 2026 erwartet die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowie Gäste der Stadt erneut ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm in der Innenstadt und im Allerpark. Über das ganze Jahr hinweg organisiert die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) gemeinsam mit verschiedenen Partnern beliebte Veranstaltungsformate für Groß und Klein.

„Auch 2026 erwartet die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowie Gäste der Stadt ein vielfältiges Programm voller spannender Events und Aktionen, die die Innenstadt und den Allerpark zusätzlich beleben“, so Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Von kleinen Highlights bis zu großen Veranstaltungen – für jede Altersgruppe ist etwas dabei. Besonders freuen wir uns über die Unterstützung unserer Partner und Sponsoren, die mit ihrem Engagement die vielfältigen Erlebnisse in der Stadt erst ermöglichen.“

Stadtputzwoche 2026

Vom 13. bis zum 18. April 2026 rufen die WMG, die Wolfsburger Abfallwirtschaft sowie die Stadt Wolfsburg zum Stadtputzen auf. Unter dem Motto „Mission Müll – Wolfsburg packt an“ soll gemeinsam im gesamten Stadtgebiet Müll gesammelt und das Thema Sauberkeit in den Fokus gerückt werden. Zudem ist am 18. April 2026 ein Abschlussevent mit Informationsständen und Abfallfahrzeugen in der Innenstadt geplant, das von der WMG organisiert wird. Interessierte können sich ab sofort online unter www.missionmuell.de für das Stadtputzen 2026 anmelden.

Kunterbunter Kindersamstag

Am 25. April 2026 kommen Kinder beim Kunterbunten Kindersamstag auf ihre Kosten. Die WMG verwandelt die mittlere Porschestraße in eine bunte Spielwiese mit zahlreichen Mitmach-Stationen und einer großen Tombola für den guten Zweck.

Landpartie am Schloss Wolfsburg

Vom 9. bis zum 12. April 2026 lädt die Gartenmesse Landpartie der messen & ausstellungen rainer timpe GmbH rund um das Schloss Wolfsburg zum Flanieren und Stöbern ein. Mehr als 100 Aussteller präsentieren ihr vielfältiges Angebot aus den Bereichen Haus, Garten, Freizeit, Kunst, Kultur und Ambiente.

Weinfest mit verkaufsoffenem Erlebnis-Sonntag

Vom 29. April bis zum 3. Mai 2026 können sich Weinliebhaber auf das Weinfest auf dem Hugo-Bork-Platz freuen. Winzer Eric Dorst organisiert das Weinfest gemeinsam mit seinen Partnern und schenkt edle Tropfen aus – vom Rotwein bis hin zu leichten Sommerweinen gibt es viel zu probieren. Begleitet wird das Event von einem verkaufsoffenen Erlebnis-Sonntag am 3. Mai 2026.

Familien- und Bewegungstag im Allerpark

Am 31. Mai 2026 wird es sportlich im Allerpark: Auf der Grünfläche am Nordufer des Allersees stehen Bewegung und Spaß für die ganze Familie im Mittelpunkt. Verschiedene Wolfsburger Vereine stellen sich mit ihren Sportarten vor, bieten spannende Mitmachaktionen an und sorgen mit abwechslungsreichen Vorführungen für Unterhaltung.

Auto- und Zweiradmeile

Am 6. Juni 2026 veranstaltet die WMG die beliebte Auto- und Zweiradmeile in der Wolfsburger Innenstadt. Neue Ausstellungsstücke und Mitmach-Aktionen rund um das Thema Mobilität garantieren Spaß für die ganze Familie.

Summer in the City

Mit der Sommerinszenierung „Summer in the City“ lädt die WMG vom 19. bis zum 27. Juni 2026 zum sommerlichen Verweilen mitten in der Fußgängerzone ein. Ein Sandkasten, Liegestühle, Palmen und Spielmodule sorgen für sommerliche Atmosphäre in der Wolfsburger Innenstadt. Am 26. und 27. Juni ergänzt das Projekt „Musikschule & Friends“ das Bühnenprogramm.

Jazz & more

Jazz- und Bluesfreunde können sich 2026 auf die mittlerweile 27. Ausgabe der Konzertreihe „Jazz & more“ in der Wolfsburger Innenstadt freuen. Vom 4. Juli bis zum 8. August 2026 präsentiert die WMG jeden Samstag, von 11 Uhr bis 14 Uhr, kostenfreie Live-Musik auf der Bühne auf dem Hugo-Bork-Platz. Am 15. August gibt es ein Zusatzkonzert durch das Stadtwerke Orchester gesponsert von der Bürgerstiftung Wolfsburg, das von einem Bürgerfrühstück begleitet wird.

Kinoerlebnis am Allersee

Filmhighlights in Strandkulisse: Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre veranstaltet die WMG auch 2026 wieder das beliebte Open-Air-Kino am Allersee. Am 21. und 22. August 2026 sowie am 28. und 29. August 2026 erwartet Filmfans ein einzigartiges Kinoerlebnis unter freiem Himmel.

Azubi- und Arbeitsmarktmesse „wobJOB“

In Zusammenarbeit mit der Volksbank BRAWO und der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung veranstaltet die WMG auch in 2026 die Azubi- und Arbeitsmarktmesse „wobJOB“ in der Wolfsburger Innenstadt. Am 4. September haben Ausbildungssuchende und Fachkräfte die Gelegenheit, mit den Unternehmen direkt in Kontakt zu kommen und sich über die beruflichen Entwicklungsperspektiven in Wolfsburg und der Region zu informieren. Die Messe bietet neben zahlreichen Informationsständen auch verschiedene Unterhaltungsangebote.

Wolfsburger Handwerks-Cup und Drachenboot-Cup

Nach der erfolgreichen Premiere veranstaltet die WMG gemeinsam mit dem Wolfsburger Kanu-Club e.V. auch 2026 wieder den Wolfsburger Handwerks-Cup im Drachenboot am Südufer des Allersees. Am 4. September 2026 haben lokale Handwerksbetriebe sowie deren Beschäftigte und Familien erneut die Gelegenheit, sich im Rahmen eines gemeinsamen Sommerfests sportlich zu messen. Interessierte können sich bereits jetzt bei der WMG per E-Mail an events.wirtschaftsfoerderung@wmg-wolfsburg.de für die Veranstaltung anmelden. Im Anschluss findet am 5. und 6. September 2026 der Wolfsburger Drachenboot-Cup auf dem Allersee statt.

Wolfsburger Streetfood-Festival mit Erlebnis-Sonntag

Vom 30. Oktober bis zum 1. November 2026 lädt die WMG im Rahmen des Streetfood-Festivals Wolfsburg zu einer kulinarischen Weltreise in die Stadtmitte ein. Begleitet wird das Event von einem verkaufsoffenen Erlebnis-Sonntag am 1. November 2026.

Wolfsburger Weihnachtsmarkt

Das Veranstaltungsjahr der WMG klingt traditionell mit dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt aus. Mit seinem vielfältigen kulinarischen Angebot sowie abwechslungsreichen Rahmenprogramm für die ganze Familie lädt der Markt vom 23. November bis zum 29. Dezember 2026 zum Genießen und gemütlichen Beisammensein in weihnachtlicher Atmosphäre in die Wolfsburger Innenstadt ein.

Einen umfassenden Überblick über alle Veranstaltungen der WMG sowie in Wolfsburg bietet das Erlebnisportal „Wolfsburg-erleben“ unter https://www.wolfsburg-erleben.de/erleben/veranstaltungen/veranstaltungskalender. Zusätzlich erscheint Ende Dezember ein Beilegkalendar der WMG mit den wichtigsten Terminen, der an alle Haushalte verteilt wird und kostenlos im Wolfsburg Store der WMG erhältlich ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Katharina Preihs

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: 053618999456

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

