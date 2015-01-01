  • Dongfeng Globaler Partnerschaftsgipfel für Neue-Energien-Expansion

    Am 19. November wurde in Shiyan, Hubei, die hochwertige Lkw-Marke Dongfeng G Series auf dem Overseas Commercial Vehicle Partnership Summit 2026 offiziell für Überseemärkte eingeführt.

    BildDurch die Integration erstklassiger globaler Lieferketten und umfassende, strenge Tests bietet die G Series herausragende Haltbarkeit und hohe Kosteneffizienz. Mit führenden Technologien, die sich an internationalen Spitzenmarken orientieren, zielt sie darauf ab, effiziente Transportlösungen für Kunden weltweit bereitzustellen. In seiner Ansprache betonte die Unternehmensleitung Dongfengs kontinuierliche Investitionen in neue Energie- und intelligente Technologien, darunter die erfolgreiche Markteinführung eines wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Schwerlast-Lkw mit einer Reichweite von über 800 Kilometern sowie ein umfassendes Produktportfolio, das alle Antriebsarten abdeckt. Durch die Vertiefung lokaler Aktivitäten und die Stärkung des Marketingsystems beschleunigt Dongfeng die globale Expansion seines Nutzfahrzeuggeschäfts.

    Kurz darauf, am 27. November, fand in Xiamen in der Provinz Fujian der Passenger Vehicle Global Partnership Summit 2026 statt, an dem Partner aus mehr als 100 Ländern teilnahmen. Die Konferenz bot eine systematische Erläuterung der internationalen Strategie von Dongfeng im Bereich Pkw und markierte den offiziellen globalen Marktstart sowie die Auslieferung von zehntausend Einheiten des DONGFENG VIGO, was eine weitere Erweiterung des globalen Produktportfolios darstellt. Die Eigenmarken von Dongfeng, darunter M-HERO und VOYAH, präsentierten ihre wegweisenden Technologien in den Bereichen neue Energien und intelligente Mobilität. Das Unternehmen erklärte, gemeinsam mit seinen Partnern die internationalen Märkte auszubauen, indem eine umfassende Wertschöpfungskette im Ausland aufgebaut wird, die Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing und Service umfasst.

    Auf beiden Gipfeltreffen würdigte Dongfeng Motor herausragende internationale Partner, während Händlervertreter aus verschiedenen Regionen erfolgreiche Erfahrungen bei der Marktexpansion teilten und damit die Philosophie der „Einheit und Win-win-Zusammenarbeit“ widerspiegelten. Durch Aktivitäten wie Produktausstellungen, Werksbesichtigungen und Testfahrten erhielten die Teilnehmer vertiefte Einblicke in die technologischen Kompetenzen und die Produktleistung von Dongfeng.

    Mit Blick auf das Jahr 2026 bekräftigte Dongfeng Motor sein Bekenntnis zu Offenheit und Zusammenarbeit und versprach, Hand in Hand mit globalen Partnern eine grünere und intelligentere Zukunft für die Automobilindustrie voranzutreiben und weltweit einen höheren Mehrwert für die Nutzer zu schaffen.

