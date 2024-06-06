  • Dongfeng sichert G20-Transport in Südafrika – Grüne Flotte international gelobt

    Dongfeng Motor unterstützte als offizieller Fahrzeugpartner den G20-Gipfel 2025 in Johannesburg und erfüllte alle Transportaufgaben erfolgreich.

    BildDie spezialisierte grüne Fahrzeugflotte, bestehend aus mehreren Modellen neuer Energiefahrzeuge wie dem Dongfeng BOX und dem Dongfeng 007, stellte den nationalen Delegationen sowie dem Veranstaltungspersonal während der Konferenz effiziente, sichere und zuverlässige Transportdienstleistungen in hoher Qualität zur Verfügung. Die ausgezeichnete operative Abstimmung und die stabile Produktleistung erhielten hohe Anerkennung und Wertschätzung von allen teilnehmenden Parteien. Dies zeigte nicht nur die Leistungsfähigkeit von Dongfeng Motor auf der internationalen Bühne bedeutender politischer und wirtschaftlicher Ereignisse, sondern stellte auch eine erfolgreiche Bewährungsprobe der umfassenden Fähigkeiten des Unternehmens dar, systematische Transportlösungen in komplexen und anspruchsvollen Szenarien bereitzustellen.

    Diese Zusammenarbeit entstand durch die gemeinsamen Bemühungen von Dongfeng und dem südafrikanischen Department of International Relations and Cooperation mit dem Ziel, eine hochwertige grüne Mobilitätslösung für den Gipfel bereitzustellen. Der stabile Betrieb der Flotte ohne Ausfälle während der Veranstaltung veranschaulichte der Welt die neuesten Fortschritte von Dongfeng Motor in den Bereichen Elektrifizierungstechnologie, intelligente Fertigung und hochwertige Qualitätskontrolle. Dies stellt eine bedeutende praktische Umsetzung des langfristigen Engagements von Dongfeng für Innovation und nachhaltige Entwicklung dar. Durch den erfolgreichen Auftritt auf der internationalen Bühne hat Dongfeng Motor eindrucksvoll bewiesen, dass seine Fahrzeuge mit neuer Energietechnologie sowohl hinsichtlich Leistungsfähigkeit als auch Zuverlässigkeit den hohen und strengen globalen Transportanforderungen gerecht werden.

    Der Erfolg als offizieller Partner des G20-Gipfels hat den Markenruf und den Einfluss von Dongfeng in Südafrika und der gesamten afrikanischen Region erheblich gestärkt und eine solide Vertrauensbasis für die zukünftige Markterweiterung geschaffen. Diese Zusammenarbeit spiegelt Dongfengs kontinuierliche und tiefgehende Entwicklung des afrikanischen Marktes in den vergangenen Jahren wider, unter anderem durch lokalisierte Produktion und technologischen Austausch.

    Mit Blick auf die Zukunft wird Dongfeng Motor diese Gelegenheit nutzen, um die während dieser Service- und Unterstützungsmission gesammelten Erfahrungen in weiteren Antrieb zur kontinuierlichen Verbesserung seiner Produkte und Dienstleistungen umzusetzen. Das Unternehmen wird auch weiterhin eine offene und kooperative globale Ausrichtung verfolgen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co. Ltd
    Herr Liao Qingli
    Chuangye 2nd Road, Wuhan Economic and Technology D No.2
    430056 Hubei
    China

    fon ..: +86-27-15207271711
    web ..: https://www.dongfeng-global.com/
    email : liaoqingli@dfmc.com.cn

    Pressekontakt:

    China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co. Ltd
    Herr Liao Qingli
    Chuangye 2nd Road, Wuhan Economic and Technology D No.2
    430056 Hubei

    fon ..: +86-27-15207271711
    web ..: https://www.dongfeng-global.com/
    email : liaoqingli@dfmc.com.cn


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Der erste Dongfeng-Flagshipstore in Slowenien wird feierlich eröffnet
      Am Abend des 23. Oktober (Ortszeit) hat Dongfeng Motor erfolgreich die Eröffnungsfeier des Dongfeng Centers in Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens, ausgerichtet....

    2. Fahren Sie Ihre Träume: 2023 Global Dongfeng Dealership Summit eröffnet
      Am 17. April wurde der Global Dongfeng Dealership Summit 2023 in Wuhan, Provinz Hubei, China, eröffnet....

    3. Win-Win-Entwicklung und gemeinsame Zukunft, 2024 Dongfeng Global Partners Summit gestartet
      Die chinesische Automobilindustrie, angeführt von Dongfeng Motor Group Co., Ltd., nutzt die Globalisierung für internationale Expansion und Erschließung neuer Märkte....

    4. International Cannabis forciert Produktions- und Vertriebsstrategie in Südafrika mit patentierter Vesisorb-Technologie
      VANCOUVER, British Columbia, 3. Juni 2019 – ICC International Cannabis Corp. (CSE: WRLD.U)(FWB: 8K51)(OTC: WLDCF) (ICC oder International Cannabis oder das Unternehmen) freut sich, über die jüngsten Novellierungen in der...

    5. PTA-News: iQ International AG: iQ Batterien gewinnen signifikanten Marktanteil bei anspruchsvollen Taxi-Flotte
      Der in der Schweiz ansässige Batteriehersteller iQ International AG (ISIN CH0451424300 / WKN A2PAA5 / Symbol IQL) kann eine starke Nachfrage nach seinen Batterien verzeichnen....

    6. DONGFENG MOTOR beschleunigt den Fortschritt in Europa und führt drei Fahrzeuge auf dem spanischen Markt ein
      Madrid, Spanien, 6. Juni 2024: Dongfeng Motor veranstaltete den Dongfeng Markentag in Madrid, Spanien, mit großem Erfolg....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.