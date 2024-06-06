Dongfeng sichert G20-Transport in Südafrika – Grüne Flotte international gelobt

Dongfeng Motor unterstützte als offizieller Fahrzeugpartner den G20-Gipfel 2025 in Johannesburg und erfüllte alle Transportaufgaben erfolgreich.

Die spezialisierte grüne Fahrzeugflotte, bestehend aus mehreren Modellen neuer Energiefahrzeuge wie dem Dongfeng BOX und dem Dongfeng 007, stellte den nationalen Delegationen sowie dem Veranstaltungspersonal während der Konferenz effiziente, sichere und zuverlässige Transportdienstleistungen in hoher Qualität zur Verfügung. Die ausgezeichnete operative Abstimmung und die stabile Produktleistung erhielten hohe Anerkennung und Wertschätzung von allen teilnehmenden Parteien. Dies zeigte nicht nur die Leistungsfähigkeit von Dongfeng Motor auf der internationalen Bühne bedeutender politischer und wirtschaftlicher Ereignisse, sondern stellte auch eine erfolgreiche Bewährungsprobe der umfassenden Fähigkeiten des Unternehmens dar, systematische Transportlösungen in komplexen und anspruchsvollen Szenarien bereitzustellen.

Diese Zusammenarbeit entstand durch die gemeinsamen Bemühungen von Dongfeng und dem südafrikanischen Department of International Relations and Cooperation mit dem Ziel, eine hochwertige grüne Mobilitätslösung für den Gipfel bereitzustellen. Der stabile Betrieb der Flotte ohne Ausfälle während der Veranstaltung veranschaulichte der Welt die neuesten Fortschritte von Dongfeng Motor in den Bereichen Elektrifizierungstechnologie, intelligente Fertigung und hochwertige Qualitätskontrolle. Dies stellt eine bedeutende praktische Umsetzung des langfristigen Engagements von Dongfeng für Innovation und nachhaltige Entwicklung dar. Durch den erfolgreichen Auftritt auf der internationalen Bühne hat Dongfeng Motor eindrucksvoll bewiesen, dass seine Fahrzeuge mit neuer Energietechnologie sowohl hinsichtlich Leistungsfähigkeit als auch Zuverlässigkeit den hohen und strengen globalen Transportanforderungen gerecht werden.

Der Erfolg als offizieller Partner des G20-Gipfels hat den Markenruf und den Einfluss von Dongfeng in Südafrika und der gesamten afrikanischen Region erheblich gestärkt und eine solide Vertrauensbasis für die zukünftige Markterweiterung geschaffen. Diese Zusammenarbeit spiegelt Dongfengs kontinuierliche und tiefgehende Entwicklung des afrikanischen Marktes in den vergangenen Jahren wider, unter anderem durch lokalisierte Produktion und technologischen Austausch.

Mit Blick auf die Zukunft wird Dongfeng Motor diese Gelegenheit nutzen, um die während dieser Service- und Unterstützungsmission gesammelten Erfahrungen in weiteren Antrieb zur kontinuierlichen Verbesserung seiner Produkte und Dienstleistungen umzusetzen. Das Unternehmen wird auch weiterhin eine offene und kooperative globale Ausrichtung verfolgen.

