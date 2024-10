Der erste Dongfeng-Flagshipstore in Slowenien wird feierlich eröffnet

Am Abend des 23. Oktober (Ortszeit) hat Dongfeng Motor erfolgreich die Eröffnungsfeier des Dongfeng Centers in Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens, ausgerichtet.

Gleichzeitig feierten die neuen Fahrzeuge VOYAH COURAGE und FORTHING S7 ihr Debüt in Slowenien und brachten neuen Schwung in den slowenischen Automobilmarkt.

Auch der chinesische Botschafter in Slowenien, Wang Shunqing, war vor Ort und hielt eine Rede. Vertreter von Regierungsstellen wie dem slowenischen Wirtschaftsministerium, dem Ministerium für Kultur und Tourismus und dem Ministerium für Wissenschaft und Technologie sowie Vertreter der China-Slovenia Business Association nahmen an der Veranstaltung teil. Darüber hinaus kamen Dongfeng-Partner aus verschiedenen osteuropäischen Ländern, lokale Händler in Slowenien und Mediengäste aus verschiedenen Branchen zusammen, um diesen wichtigen Moment mitzuerleben. Außerdem wurde die bekannte slowenische Sängerin und Dongfeng-Markenbotschafterin Raiven eingeladen, um bei der Veranstaltung zu singen.

Bei dieser Veranstaltung trat DONGFENG Motor in Slowenien mit dem Gesamtbild der Marke Dongfeng mit seinen drei Markenserienprodukten DONGFENG, VOYAH und MHERO auf und stellte jeweils Dongfeng MAGE, BOX, SHINE, VOYAH FREE und MHERO I aus. Bei dem Treffen stellte Xie Qian, der Leiter des europäischen Dongfeng-Teams, die Marke Dongfeng, die Technologie und die Produkte vor. Gleichzeitig wurde am Veranstaltungsort bekannt gegeben, dass Dongfengs hochwertiger New-Energy-SUV Voyah Courage und die beliebte New-Energy-Limousine S7 offiziell in Slowenien auf den Markt kommen und den lokalen Verbrauchern eine vielfältige Auswahl und hochwertige Erfahrungen bieten.

Zurzeit gibt es in Slowenien relativ hohe staatliche Subventionen für neue Energiefahrzeuge. Die neuen Energiefahrzeuge von Dongfeng werden in Slowenien hoch gelobt. Die beiden neuen Energiemodelle, die dieses Mal auf den Markt kommen, vereinen modisches Aussehen, luxuriöse Innenausstattung, hervorragende Leistung und fortschrittliche Technologie und unterstreichen damit die Stärke der neuen Energietechnologie von Dongfeng und dessen einzigartigen Charme. Um der Marktnachfrage gerecht zu werden, hat Dongfeng gleichzeitig verschiedene Fahrzeugtypen und -segmente wie Kraftstoff- und Hybridmodelle auf den Markt gebracht, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

Die Eröffnung des Dongfeng Motor Flagship Stores und die Einführung neuer Modelle sind ein solider Schritt nach vorne für Dongfeng Motor auf dem slowenischen Markt. Es ist eine wichtige Maßnahme für Dongfeng Motor, um den internationalen Markt aktiv zu erweitern und ein weiterer wichtiger Erfolg der Globalisierungsstrategie der Marke.

