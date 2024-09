Dongfeng beginnt eine neue Reise in Europa, verschiedene neue Produkte feiern Premiere

Am 12. September veranstaltete Dongfeng Motor die DONGFENG DAYS – EUROPE in Turin, Italien.

Dongfeng Motor kündigte damit offiziell den Eintritt der DONGFENG BOX in den italienischen Markt und das Europadebüt des VOYAH COURAGE an.

Während der Veranstaltung hielt Herr Ma Lei, General Manager der Dongfeng Motor Corporation International Business Department und Geschäftsführer der China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co., Ltd. eine Rede. Mit dem Markenwert „Qualität, Intelligenz, Harmonie“ als Hauptlinie betonte er die kontinuierlichen Investitionen von Dongfeng in Produktqualität, technologische Innovation, Netzwerkaufbau und Marktdienstleistungen. Er sagte: „Dongfeng wird immer die Verantwortung übernehmen, ein grünes und schönes Zuhause zusammen mit globalen Nutzern zu bauen, den einzigartigen Dongfeng-Charme mit der Stärke der neuen Energietechnologie zu schmieden und mit Partnern zusammenzuarbeiten, um eine Win-Win-Entwicklung zu erreichen.“

Als ein repräsentatives Elektrofahrzeug in Italien hat DONGFENG BOX viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der DONGFENG BOX vereint eine multifunktionale Konfiguration und ein schickes Aussehen. Er verfügt über den ersten 10-in-1-Elektroantrieb in seiner Klasse, mit starker Leistung und einer maximalen Reichweite von 430 km, und bietet den lokalen Verbrauchern eine vielfältige Auswahl an Mobilitätsmöglichkeiten. VOYAH COURAGE ist auch das erste globale Modell von Dongfeng, das kurz- und mittelfristig die strategische Ausrichtung und die Lösungen von Dongfeng Motor für den europäischen Markt repräsentiert. Der VOYAH COURAGE verfügt über ein bahnbrechendes Außendesign, ein intelligentes Cockpit, das die Interaktion zwischen Mensch und Fahrzeug ermöglicht, und ist mit dem branchenweit ersten LFC-System ausgestattet, das ein entspanntes und sicheres Fahren ermöglicht.

Am Ende der lebhaften Vorstellung begrüßten die Gäste die Enthüllungszeremonie der mit Spannung erwarteten DONGFENG BOX und VOYAH COURAGE und erlebten die Designdetails und technischen Highlights der beiden Modelle hautnah. Auto Motor + Sport, die anwesenden deutschen Top-Automedien, drückten ihre Wertschätzung für Dongfeng Motor aus und zeigten sich besorgt über die zukünftige Entwicklung von Dongfeng auf dem europäischen Markt.

Auch in Zukunft wird Dongfeng der Markenmission DRIVE YOUR DREAMS“ treu bleiben und durch nutzerorientierte Innovationen ein hervorragendes Reise-Ökosystem für globale Kunden bieten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co. Ltd

Herr Xie Qian

Chuangye 2nd Road, Wuhan Economic and Technology D No.2

430058 Wuhan

China

fon ..: +86181 7151 9169

web ..: http://www.dongfeng-global.com/

email : xieqian@dfmc.com.cn

