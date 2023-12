Das Motto „Erfahren Sie Ihre Träume“ wird mit Dongfeng Fahrzeugen mit neuen Energien zur Realität

Dongfeng Motor hat im Zuge der Transformation zu neuen Energien mit DONGFENG BOX, VOYAH PASSION und MHERO I erfolgreich neue Fahrzeuge aus Mittel-, Ober- und Luxusklasse auf den Markt gebracht.

Den Nutzern werden weltweit kontinuierlich verbesserte Produkt- und Serviceleistungen angeboten.

VOYAH hat sich als Marke für smarte High-End-Elektrofahrzeuge seit der Gründung immer an das Markenversprechen „Freiheit zum Entdecken“ gehalten. Auf der Grundlage eines ständigen Verständnisses für die Bedürfnisse der Nutzer hat VOYAH innovative Produkte entwickelt, welche den Erwartungen der Nutzer durch die Erfahrung der Marke gerecht werden. Mit FREE, DREAM und PASSION hat VOYAH nacheinander drei Fahrzeuge auf den Markt gebracht, welche die Kategorien der SUVs, MPVs und Standard-Fahrzeuge abdecken. Darüber hinaus hat VOYAH in Oslo/Norwegen, Amsterdam/Niederlande, Tel Aviv-Yafo/Israel und anderen Ländern VOYAH-Standorte mit „einladendem Technologismus“ eingerichtet, die den Nutzern aus aller Welt Premium-Services mit chinesischer Kultur und lokalen Besonderheiten bieten.

Der MHERO I als erstes Modell von Dongfengs neuester Luxus-Elektro-SUV MHERO, wurde nun offiziell vorgestellt. Als erstes Modell des smarten M TECH-SUV-Bereiches hat der MHERO I drei Kerntechnologien in den Entwicklungsprozess eingeführt: Die „MORA Skateboard-Offroad-Plattform“; „MEGA POWER MHERO Power“ und die „M ATS MHERO“-Offroad-Geländelösung. Sowohl äußerlich als auch im Innenraum besticht der der MHERO I durch eine starke Offroad-Atmosphäre und vermittelt dabei stets das Markenversprechen „NIEMALS ZURÜCKWEICHEN“.

Der DONGFENG BOX repräsentiert die Kraft und Anmut von Dongfeng auf ideale Weise. Das Fahrzeug ist mit dem einzigen rahmenlosen Türdesign auf diesem Niveau, einer Ein-Knopfdruck-Tieferlegungsfunktion, automatischem und ferngesteuertem Einparken sowie einem 10-in-1-Elektroantrieb ausgestattet, wodurch ein filigranes, komfortables und technologisch hochentwickeltes, mobiles Raum- und Fahrerlebnis auf herausragende Weise möglich wird.

Unter dem Motto ERFAHREN SIE IHRE TRÄUME hat es sich Dongfeng Motor zum Ziel gesetzt, ein herausragendes Technologieunternehmen zu werden, das Premium-Automobil- und -Serviceleistungen für Nutzer im globalen Maßstab anbietet. Mit dem Jahr 2024 werden zahlreiche Dongfeng-Produkte für neue Energien nacheinander in Europa, im Nahen Osten, in Südostasien, in Südamerika und auf anderen Märkten an den Start gehen und Dongfeng bei der Transformation zu neuen Energien und einem Qualitätssprung weltweit unterstützen.

Unternehmen: China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co. Ltd

Kontakt: Li Rongrong

E-Mail: lirongrong@dfmc.com.cn

Tel.: +86-27-84301195

Website:

http://www.dongfeng-global.com/

https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationGlobal

https://www.facebook.com/VoyahGlobal

https://www.tiktok.com/@dfmotor

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co. Ltd

Frau Rongrong Li

Wuhan Economic and Technology Development Zone No.2 Chuan

430056 Wuhan

China

fon ..: +8627 8430 1195

web ..: http://www.dongfeng-global.com/

email : lirongrong@dfmc.com.cn

The press release can be used – even in an amended or shortened form Use the source link to our homepage on your website free of charge.

Pressekontakt:

The China Box

Herr Kino Gao

Jingyuan Art Center Chaoyang District 15D-5

100000 Beijing

fon ..: +86186 0119 5933

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Verantwortungsbewusster Bergbau und hohe Gewinne können sehr wohl Hand in Hand gehen!