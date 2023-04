Fahren Sie Ihre Träume: 2023 Global Dongfeng Dealership Summit eröffnet

Am 17. April wurde der Global Dongfeng Dealership Summit 2023 in Wuhan, Provinz Hubei, China, eröffnet.

Über 100 Personen aus mehr als 30 Ländern und Regionen, darunter Chile, Norwegen, Saudi-Arabien und Vietnam, nahmen an dem Gipfel teil und informierten sich über Dongfengs Strategie zur Entwicklung des Auslandsgeschäfts, technologische Forschungs- und Entwicklungserfolge, Produktplanung usw., um einen Konsens zu erzielen, die Zusammenarbeit zu vertiefen und die gemeinsame Entwicklung voranzutreiben.

Auf dem Gipfeltreffen wurde ein Bericht mit dem Titel „New Leap, Build Dream, Win Future“ (Neuer Sprung, Traum bauen, Zukunft gewinnen) vorgelegt und die Entwicklung des Auslandsgeschäfts von Dongfeng im Jahr 2022 besprochen sowie die mittel- und langfristigen Ziele für die Entwicklung des Auslandsgeschäfts von Dongfeng und die wichtigsten Arbeitsmaßnahmen für die nächsten drei Jahre vorgestellt. Anschließend wurden die Kernstrategie der unabhängigen Marke sowie Produkte und Technologien vorgestellt.

Auf dem Gipfeltreffen stellte Dongfeng auch die repräsentativen Produkte und die wichtigsten Antriebsstrangprodukte der gesamten Abteilung vor, die von den Händlern und Partnern in Übersee beobachtet und gelobt wurden.

Die kontinuierliche Vertiefung der Märkte in Übersee und die erfolgreiche Etablierung des Markenimages sind untrennbar mit den Bemühungen jedes einzelnen Händlerpartners verbunden. Während des Gipfels wurde eine Preisverleihung abgehalten, um die herausragenden Händlerpartner zu ehren, die im Jahr 2022 herausragende Beiträge zum Überseegeschäft von Dongfeng geleistet haben. Die Partner, die am Gipfel teilnahmen, sagten, dass sie mit Dongfeng zusammenarbeiten würden, um neue Erfolge zu erzielen.

Schließlich sagte der Leiter von Dongfeng nach der Begrüßung und dem Dank an die Händler in Übersee, dass Dongfeng unbeirrt den Kunden in den Mittelpunkt stellen, die Initiative zur Elektrifizierung ergreifen, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen weiter ausbauen und das Vertrauen der Händler in Übersee stärken werde.

Im Anschluss an das Gipfeltreffen fand eine ausführliche Produktvorstellung statt, und die Händler in Übersee konnten den Hauptsitz, das technische Zentrum und das unabhängige Markenwerk von Dongfeng besuchen und verschiedene Modelle Probe fahren.

Für die Zukunft wird Dongfeng an der „langfristigen Doktrin“ festhalten, die Märkte in Übersee vertiefen, die Zusammenarbeit zwischen Händlern und Investoren bei der Lokalisierung durch die sprunghafte Entwicklung von Kernelementen wie Rohstoffen, Vertriebskanälen, Marketing und Dienstleistungen sowie Lokalisierung verbessern und die Entwicklungserfolge in Übersee mit Händlern und Partnern für eine Win-Win-Zukunft teilen.

