iSAQB Trainings bei tectrain: Kompetente Schulungen für Softwarearchitektur

tectrain fürhrt Schulungen des Internationalen Softwarearchitekten Qualifikationsboard (iSAQB) durch.

tectrain bietet Schulungen des Internationalen Softwarearchitekten Qualifikations Board (iSAQB) an. Die Schulungen werden von erfahrenen Trainern durchgeführt und richten sich an Softwarearchitekten, Entwickler, Projektleiter und IT-Manager. Die iSAQB-Zertifizierungen sind international anerkannt und bescheinigen den erfolgreichen Abschluss einer standardisierten Ausbildung im Bereich der Softwarearchitektur.

iSAQB – Kompetenz im Bereich der Softwarearchitektur

Das iSAQB ist eine unabhängige Organisation, die sich der Weiterbildung von Softwarearchitekten widmet. Ziel des iSAQB ist es, einheitliche Standards in der Ausbildung und Zertifizierung von Softwarearchitekten zu schaffen. Dabei arbeitet das iSAQB eng mit führenden Unternehmen und Organisationen zusammen, um die Ausbildung an den Bedürfnissen der Praxis auszurichten. Die Zertifizierungen des iSAQB sind international anerkannt und bescheinigen den erfolgreichen Abschluss einer standardisierten Ausbildung im Bereich der Softwarearchitektur.

tectrain – Ihr Partner für professionelle Schulungen

tectrain ist ein führendes Trainingsunternehmen im Bereich der IT und bietet seit vielen Jahren Schulungen für Entwickler, IT-Manager und Projektverantwortliche an. tectrain legt großen Wert auf eine hohe Qualität der Schulungen und arbeitet ausschließlich mit erfahrenen Trainern zusammen. Die Schulungen von tectrain sind praxisorientiert und zielen darauf ab, den Teilnehmern das notwendige Know-how für die tägliche Arbeit zu vermitteln.

Die Schulungen von iSAQB bei tectrain sind in verschiedene Level unterteilt. Der erste Level, „Certified Professional for Software Architecture – Foundation Level“, vermittelt die Grundlagen der Softwarearchitektur. In den höheren Levels werden dann vertiefende Kenntnisse vermittelt. Die Zertifizierungen können einzeln oder als Gesamtpaket erworben werden. Dabei ist es möglich, die Schulungen als Präsenzveranstaltung oder als Online-Training zu besuchen.

Die Schulungen von iSAQB bei tectrain bieten den Teilnehmern eine umfassende Ausbildung im Bereich der Softwarearchitektur. Die Teilnehmer lernen die Grundlagen der Softwarearchitektur kennen und werden in den höheren Levels zu Experten in ihrem Bereich ausgebildet. Die Schulungen sind praxisorientiert und bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, das erlernte Wissen direkt in ihrem Arbeitsumfeld anzuwenden.

„Wir freuen uns, ab sofort Schulungen des iSAQB anbieten zu können“, so der Geschäftsführer von tectrain. „Die Schulungen des iSAQB sind international anerkannt und bieten den Teilnehmern eine umfassende Ausbildung im Bereich der Softwarearchitektur. Wir sind überzeugt davon, dass die Schulungen bei unseren Kunden auf großes Interesse stoßen werden und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem iSAQB.“

Interessierte können sich auf der Webseite von https://tectrain.ch/ über die Schulungen des iSAQB informieren und sich für eine Schulung anmelden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tectrain GmbH

Herr Ertul Topuzoglu

Ammerswiller Str. 19A

5600 Lenzburg

Schweiz

fon ..: +41 43 557 28 28

web ..: https://tectrain.ch/

email : info@tectrain.ch

Die tectrain ist ein Schweizer iSAQB®, SAFe® und IREB-lizenziertes, spezialisiertes Schulungsunternehmen und IT-Consulting-Unternehmen. Wir sind ein in der Schweiz heimisches Unternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Wissen und Qualität für die digitale Welt zu erschaffen. Dabei richten wir uns an Unternehmen und Einzelpersonen gleichermaßen.

