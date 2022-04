Schnelle und kompetente Computer Reparatur in Dortmund

Inzwischen sind Computer, Notebook, Tablet PC und Smartphone´s in fast jeden Haushalt vorhanden. Der Computer ist nicht mehr wegzudenken. Was passiert aber, wenn es Probleme macht?

Die Anzahl an Computer und Notebooks steigt ständig an. Fast jeder hat heutzutage ein oder mehrere Computer bei sich Zuhause. Ob als Standrechner oder Notebook, ohne Computer geht fast nichts mehr. Was passiert aber, wenn der Computer oder Notebook ausfällt oder Probleme macht? Da ist die Panik und Verzweilung schnell da. Und genau dann muss ein Fachmann her, der sich darum kümmert. Der PC-Doktor Jakubowski ist auf die Computer und Notebook Reparaturen in Dortmund spezialisiert. Seit 2006 bietet der PC-Service Jakubowski schnelle und kompetente Computer und Notebook Reparatur, Einrichtung, Optimierung und Fehlerbehebung an. Sein besonderes Preiskonzept biete den Kunden Übersicht und Sicherheit, den die Computer und Notebook Reparatur in Dortmund wird zum Festpreis, statt wie üblich nach Stunden abgerechnet. So wissen die Kunden von Anfang an, mit welchen Kosten sie für die Reparatur, Einrichtung oder Fehlerbehebung zu rechnen haben. Damit sind böse Überraschungen bei der Abrechnung ausgeschlossen. Das Motto vom PC-Doktor Jakubowski lautet: Eine Reparatur muss schnell, präzise und wirtschaftlich lohnenswert sein. Deswegen sollte der Kunde immer wissen, wie teuer die Computer Reparatur wird, um selbst abzuwägen, ob sich finanziell eine Reparatur lohnt. Jedoch ist meistens eine Reparatur günstiger als der Neukauf. Zudem einfacher, weil ein neues Gerät auch neu eingerichtet werden muss und für die Umwelt ist es auch besser, das Gerät weiter zu benutzen, statt ein Neukauf und die Produktion von Elektroschrott.

Pressekontakt:

PC Doktor A. Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 0157/38505728

web ..: https://www.dein-pc-doktor.de

email : info@dein-pc-doktor.de

