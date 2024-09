Die Chancen der Feldwerbung mit Blumen und die konsequente Vision des Startups GEOXIP

Die Natur als Werbefläche mit Wildblumen? Was zunächst wie eine kühne Vision klingt, hat das Münchner Startup GEOXIP bereits in die Tat umgesetzt.

Mit einem kreativen Ansatz, der weit über konventionelle Werbung hinausgeht, sät GEOXIP riesige Logos mit Wildblumen auf Feldern an. Durch innovative Ansaat-Techniken wie Vector-Seed® und Multilayer-Seed werden aus Feldern lebendige Kunstwerke und gleichzeitig ein Symbol für Nachhaltigkeit und Artenvielfalt. Diese Form der Werbung schafft eine einzigartige Verbindung zwischen Mensch, Natur und Marke. Es ist ein Konzept, das auf echte Emotionen setzt und dabei gleich dreifach gewinnt: für die Umwelt, die Landwirte und die Unternehmen.

Blühende Botschaften: Die Natur ist der Gewinner

Stell dir vor, ein Feld voller heimischer Wildblumen breitet sich unter einem strahlend blauen Himmel aus. Aus der Ferne erkennt man das riesige Logo oder die Botschaft eines Unternehmens – spektakulär, riesig, lebendig, duftend und summend. Blühlogos erzählen eine kraftvolle Geschichte: eine Geschichte über die Rückkehr bedrohter Pflanzenarten, über summende Bienen und flatternde Schmetterlinge, die über die blühenden Wiesen tanzen. Die Natur wird zur Bühne einer völlig neuen Ära der Werbung, in der jedes Blütenblatt und jedes Insekt eine Rolle spielt. GEOXIP bringt mit dieser Idee seltene und geschützte Pflanzen zurück auf unsere Felder und schafft so lebenswichtige Blühinseln für Wildbienen und Schmetterlinge. Es entsteht eine Botschaft, die nicht nur schön anzusehen ist, sondern die Artenvielfalt erlebbar macht – ein Ort voller Leben, Vielfalt und Farben.

Landwirte als Partner und Pioniere: Eine neue Wertschätzung für die Landwirtschaft

Für Landwirte ist die Zusammenarbeit mit GEOXIP mehr als nur ein lukrativer Nebenverdienst – es ist eine Chance auf Anerkennung und Wertschätzung, die sie oft im Alltag vermissen. Mit jedem angesäten Logo wird das Feld eines landwirtschaftlichen Betriebs zu einem Statement für Nachhaltigkeit und Innovation. „Es geht nicht nur ums Geld“, erklärt Peter Haidmeier, ein Nebenerwerbslandwirt im Interview. „Wir wollen als Landwirte wahrgenommen und respektiert werden.“ Diese Worte spiegeln wider, wie sehr sich die Landwirtschaft nach einem Wandel sehnt – einem Wandel hin zu mehr Anerkennung und einer tieferen Verbindung zur Natur. Und genau diese Brücke schlägt GEOXIP: Zwischen Bauern, die ihre Felder mit Hingabe pflegen, und Unternehmen, die auf eine ehrliche, authentische Art werben möchten.

Unternehmen auf einer grünen Bühne: Emotionen und Sinn statt bloßer Botschaften

Stell dir eine Werbekampagne vor, die nicht nur im Gedächtnis bleibt, sondern das Herz berührt. GEOXIP bietet Unternehmen genau das: Die Natur wird zur Bühne, und jede Blume, jedes Blatt spielt eine Rolle im großen Schauspiel der Markenkommunikation. Was aus der Luft wie ein riesiges, buntes Logo aussieht, ist am Boden eine atemberaubende, lebendige Erfahrung. Diese Form der Werbung ist ehrlich, tief verwurzelt und nachhaltig – weit weg von der glatten Perfektion der herkömmlichen Werbewelt. Sie erzählt Geschichten vom Wachstum der Natur, Geduld und von einer tiefen Verbindung zu unserem Boden, den wir vor den eigenen Füßen haben. Mit jedem Tag, an dem die Blumen eines Feldlogos wachsen und blühen, entwickelt sich eine grüne Feldwerbung als Kampagne weiter, erzählt neue Geschichten und bleibt ständig in Bewegung. Blumen, Wetter, Sonne und Regen bieten ständig wechselnde Motive und erreichen Kunden unmittelbar. „Feldwerbung ist ehrlich, spektakulär und immer auch rekordverdächtig“, sagt GEOXIP-Gründer Christian Seebauer. Und diese Ehrlichkeit spricht an – Kunden fühlen sich berührt, nicht nur informiert.

Inspirierende Erfolgsgeschichten: Wenn Werbung zur Kunst wird

Die Erfolgsgeschichten, die GEOXIP als Startup bereits vorgelegt hat, sprechen dabei für sich. Das größte Wildblumenlogo der Welt für die Deutsche Telekom, das größte angesäte Sportbranding für ADIDAS zur EM 2024, und viele weitere beeindruckende Projekte zeigen, was möglich ist, wenn Kreativität auf Nachhaltigkeit trifft. Jede dieser Kampagnen hat nicht nur Rekorde gebrochen, sondern immer auch die Herzen der Menschen erobert. Diese Form der OOH-Werbung ist weit mehr als Marketing – sie ist ein klares Statement für Artenvielfalt, ein Erlebnis, eine Vision, und eine Kampagne, die erlebbar wird. All das zeigt, dass Werbung auch anders sein kann: poetisch, künstlerisch und im Einklang mit der Natur.

Im Gespräch mit den Landwirten: Zwischen Existenzkampf und Vision

„Als Landwirt kämpfst du oft nur noch um die nackte Existenz“, sagt Peter Haidmeier im Interview. Doch als er von der Idee hörte, riesige Logos auf seinen Feldern anzubauen, spürte er sofort, dass hier eine echte Chance liegt – eine, die weit über das hinausgeht, was man sich im Alltag oft zu träumen wagt. Im Gespräch mit GEOXIP-Gründer Christian Seebauer wird deutlich, wie sehr diese Idee die Menschen anspricht und bewegt. Für Sonja und Peter, die auf ihrem Hof Tag für Tag kämpfen, um über die Runden zu kommen, ist die Feldwerbung nicht nur eine zusätzliche Einkommensquelle, sondern eine Vision. Eine Vision, die endlich wieder Hoffnung gibt – Hoffnung auf eine Zukunft, in der Landwirtschaft und Großunternehmen Hand in Hand für eine nachhaltige Welt arbeiten.

Die Kunst der Präzision: Technologische Innovationen im Dienst der Natur

Das Startup GEOXIP hat nicht nur die Vision, sondern auch das technische Know-how, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Mit einer Präzision, die ihresgleichen sucht, werden die Logos und Botschaften in die Felder „gezeichnet“ und eingesät. Die speziellen Ansaat-Techniken wie Vector-Seed® und Multilayer-Seed ermöglichen dabei eine Genauigkeit, die in der Welt der Werbung einzigartig ist. „Wir haben eine Umrissgenauigkeit von 4,5 Zentimetern erreicht“, erklärt Seebauer pragmatisch. Das ist nicht einfach nur Technik – das ist Kunst, die die Erde selbst zur Leinwand macht und die Felder in atemberaubende Gemälde verwandelt, die das Auge und die Seele berühren. Das Konzept ist stimmig und einleuchtend. Gegründet wurde das Startup als Aktiengesellschaft und noch immer zählt hier der Geist: Jeder kann dabei sein und sich beteiligen, etwas bewegen. Auch als Kleinaktionär.

Nachhaltigkeit als Magnet: Warum Unternehmen auf GEOXIP setzen

In einer Welt, in der „Nachhaltigkeit“ oft nur ein Schlagwort oder gar die Nähe zu Greenwashing ist, bietet GEOXIP eine echte und für jeden selbst erlebbarer Alternative. Unternehmen, die sich für Feldwerbung entscheiden, setzen ein starkes Zeichen: Sie zeigen, dass sie bereit sind, neue Wege zu gehen, um ihre Marke authentisch und verantwortungsvoll in und mit der Natur zu präsentieren. Sie nutzen die Kraft der Natur, um ihre Botschaften zu zeigen, und schaffen so eine tiefe emotionale Bindung zu ihren Kunden. Angesäte Botschaften auf Feldern sind mehr als nur eine Kampagne – sie sind eine Bewegung, eine neue Art des Denkens, die zeigt, dass auch große Konzerne in Einklang mit der Natur handeln können und dafür großen Fürspruch ernten.

Zukunftsperspektiven: Der Beginn einer neuen Ära in der Werbung

Angesäte Feldwerbung ist mehr als nur ein innovatives Konzept – sie ist der Beginn einer neuen Ära in der Außenwerbung. Eine Ära, in der sich Unternehmen, Landwirte und die Natur gemeinsam auf Augenhöhe begegnen und Sinnvolles tun. Eine Ära, in der wir aufhören, die Natur als bloße Ressource zu betrachten, sondern sie als Partner und auch wieder als Quelle der Inspiration anerkennen. Die Herausforderungen sind da, aber sie sind nichts angesichts der enormen Chancen, die der Logoanbau mit Wildblumen bietet.

Der Logoanbau mit Blumen ist wie ein Feuerwerk der Natur, in der jede Blume, jeder Landwirt und der Naturpate eine Rolle spielen. Das Startup GEOXIP hat gezeigt, dass es möglich ist, eine Idee zu verwirklichen, die mehr als nur wirtschaftlichen Erfolg bringt. Das Startup hat ein Konzept unter Beweis gestellt, das die Herzen bewegt, die Augen öffnet und die Welt ein kleines Stück besser macht. Hier gibt es keine Verlierer, nur Gewinner – die Natur, die Landwirte und die Unternehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GEOXIP AG

Herr Christian Seebauer

Am Rain 3

85256 Vierkirchen

Deutschland

fon ..: 08139 994538

web ..: https://geoxip.com/

email : info@geoxip.com

Pressekontakt:

GEOXIP AG

Herr Christian Seebauer

Am Rain 3

85256 Vierkirchen

fon ..: 08139 99 45 38

web ..: https://geoxip.com/

email : info@geoxip.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Rolle der emotionalen Intelligenz im Berufsleben: Wie emotionale Intelligenz den beruflichen Erfolg beeinf Dongfeng beginnt eine neue Reise in Europa, verschiedene neue Produkte feiern Premiere