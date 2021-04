ATTEVA International im Pre-Launch und strategischer globaler Expansion

Die internationale Ikone im Direktvertrieb, Jef Welch, hat im Stillen das Unternehmen aufgebaut, das dem „21. Jahrhundert“ im Network Marketing entspricht.

Jef Welch, der Geschäftsführer von ATTEVA International, ist seit über vier Jahrzehnten im Direktvertrieb tätig, hauptsächlich im Bereich Gesundheits- und Wellnessprodukte. In den 1990er Jahren wurde er von Dr. Samuel Epstein (Autor von „Unreasonable Risks“) und seiner Mission beeinflusst, potentiell schädliche Inhaltsstoffe in Produkten aufzudecken und sichere, saubere und wirksame Produkte anzubieten, die seine Mitglieder mit Vertrauen verwenden können.

„ATTEVA bedeutet @nature. Indem wir die vielen Geschenke, die uns die Natur gegeben hat, mit modernster Wissenschaft sowie einer positiven Kultur in Bezug auf persönliches Wachstum und TEAM-Unterstützung umarmen, dreht sich alles um ein qualitativ hochwertiges TEAM-Umfeld und saubere Produkte, die auf der nächsten Stufe für optimale Gesundheit stehen.“ so Jef Welch.

ATTEVA´s hat sich entschieden, als Cloud-basiertes Unternehmen zu arbeiten, mit einem minimalen bis null Kohlenstoff-Fußabdruck sein Engagement für soziale Verantwortung und die Umwelt zu leben. „Unternehmen erwarten von ihren Außendienstmitarbeitern schon seit vielen Jahren, dass sie aus der Ferne arbeiten. Es ist für Unternehmen nicht praktikabel, in einer veralteten Ziegelstein-und-Mörtel-Umgebung zu arbeiten, wenn wir von Natur aus ein Click-and-Order-Geschäftsmodell sind. Das ist meiner Meinung nach eine Verschwendung von Ressourcen. Ich würde lieber mehr Einkommenspotenzial in den Vergütungsplan für die Marken Partner stecken und genau das haben wir getan.“ so Jef Welch.

Jef Welch hat fast 170 Vergütungspläne geschrieben, hat internationale Teams in etwa 74 Ländern aufgebaut und hält in mehreren Ländern immer noch den Rekord. Er hat das „_Sustained Prosperity System_“ entwickelt und verfasst, sowie das „_Action Pro90 System_“, das Network Marketer über die Effizienz von Follow-up und systematische Methoden beim Aufbau von Duplikation durch Einfachheit und Aktionen lehrt wie schult. „Duplikation – Eine große Gruppe von Menschen dazu bringen, ein paar einfache Handlungen zu tun, und das über einen längeren Zeitraum.“ Jef Welch glaubt an Selbstentwicklung und an die Konsistenz von Training und Coaching, um sicherzustellen, dass es für jeden Menschen ein Gewinn bei ATTEVA gibt.

CURASOL ist zu 100 % organisch und enthält ein starkes Antioxidans, das ganz oben auf der Liste der NrF2-Aktivatoren steht, die dem oxidativen Stress den Kampf ansagen. Das organische Curcumin in Curasol ist 36-mal besser biolöslich, was es hundertmal besser absorbierbar macht. Mit seiner einzigartigen Mischung von Inhaltsstoffen hilft es bei der Herzgesundheit, der Unterstützung des Immunsystems, Entzündungen, der Darmgesundheit und der Beseitigung von Schwermetallen.

TevaGo ist ein funktionelles Energy-Getränk, das ganz natürlich ist (keine Chemikalien), großartig für die Gewichtsabnahme, die Unterstützung des Immunsystems, den mentalen Fokus und die Energie.

ATTEVA hat auch eine Öl-Linie, die alle aus 100% Bio-Hanf hergestellt wird. Die Produktlinien erweitern sich mit zwei neuen Produkten in der Anti-Aging-Kategorie, die in diesem Sommer auf den Markt kommen und viele weitere werden folgen.

ATTEVA hat ein effizientes internationales eCommerce-Logistikmodell und ist auf Expansionskurs. Sie haben ein Influencer-Programm mit einem 100%igen Fokus auf das Kundenerlebnis und den Erfolg des Markenpartners.

Die Produkte und Möglichkeiten sind in 17 Ländern erhältlich, darunter:

Vereinigte Staaten (USA)

Kanada

Mexiko

Australien

Neuseeland

Österreich

Deutschland

Irland

Spanien

Schweden

Vereinigtes Königreich (UK)

Vietnam

Thailand

Philippinen

Malaysia

Indonesien

Hongkong

