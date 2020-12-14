Ernährungsberatung Frankfurt: Ernährungsmediziner Dr. med. Ralf-Peter Dörhöfer informiert

Die Praxis von Dr. med. Ralf-Peter Dörhöfer bietet in Frankfurt ärztliche Ernährungsberatung und medizinisch begleitete Gewichtsreduktion bei Übergewicht und Adipositas.

In der Frankfurter Innenstadt, in unmittelbarer Nähe zu Zeil und Konstablerwache, bietet die Praxis von Dr. med. Ralf-Peter Dörhöfer eine ärztlich geführte Ernährungsberatung mit dem Schwerpunkt auf Abnehmen und Gewichtsreduktion bei Übergewicht und Adipositas. Als Ernährungsmediziner in Frankfurt begleitet Dr. med. Dörhöfer seit vielen Jahren Patientinnen und Patienten, bei denen sich das Gewicht häufig über Jahre entwickelt hat und bereits erste oder fortgeschrittene Folgeerkrankungen bestehen. Die Praxis versteht sich als Anlaufstelle für Menschen, die eine strukturierte Ernährungsberatung in Frankfurt suchen.

Strukturierte Ernährungsberatung Frankfurt mit medizinischer Begleitung

Die Praxis richtet sich an Menschen, die mehr suchen als die nächste kurzfristige Diät. Im Mittelpunkt steht eine medizinisch begleitete Ernährungsberatung, bei der die individuelle Situation, Vorerkrankungen und der Alltag der Betroffenen berücksichtigt werden. So entsteht ein realistischer Rahmen für die Gewichtsreduktion, der Schritt für Schritt umgesetzt wird.

„Viele meiner Patientinnen und Patienten haben zahlreiche Diäten hinter sich und erleben immer wieder den Jo-Jo-Effekt“, erklärt Dr. med. Dörhöfer. „In der Ernährungsmedizin geht es nicht um schnelle Versprechen, sondern um eine strukturierte, ärztlich begleitete Behandlung, die gesundheitliche Risiken in den Blick nimmt und im Alltag umsetzbar bleibt.“

Die Betreuung erfolgt in der Regel in Einzelterminen, nicht in Gruppenkursen. So können medizinische Aspekte, Ernährungsgewohnheiten und Alltagsbelastungen vertraulich besprochen und die Behandlung an die individuelle Situation angepasst werden. Weitere Informationen zur Ernährungsberatung in Frankfurt finden Interessierte auf der Praxiswebseite.

Ernährungsmediziner Frankfurt: Übergewicht und Adipositas ganzheitlich betrachten

Übergewicht und Adipositas sind mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselstörungen und orthopädischen Beschwerden verbunden. In der Praxis von Dr. med. Dörhöfer werden diese Zusammenhänge eingeordnet und gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten besprochen. Die Behandlung zielt darauf ab, das Gewicht ärztlich begleitet zu reduzieren und gleichzeitig Begleiterkrankungen im Blick zu behalten.

„Menschen mit deutlich erhöhtem Gewicht brauchen keine Vorwürfe, sondern eine fachlich fundierte, respektvolle Begleitung“, so Dr. med. Dörhöfer. „Wir schauen gemeinsam, was medizinisch sinnvoll ist und welche Schritte im jeweiligen Alltag realistisch sind.“

Moderne Medikamente sachlich eingeordnet – Abnehmspritze als mögliche Ergänzung

In den vergangenen Jahren ist das Interesse an der sogenannten „Abnehmspritze“ deutlich gestiegen. Gemeint sind hier meist GLP-1-Analoga, also Medikamente, die ähnlich wie ein körpereigenes Sättigungshormon wirken und das Hungergefühl beeinflussen können. In der Praxis von Dr. med. Dörhöfer werden diese Wirkstoffe – darunter Präparate, die etwa unter Namen wie Ozempic®, Wegovy® oder Mounjaro® bekannt sind – als mögliche ergänzende Option innerhalb einer gesamten Ernährungstherapie eingeordnet, nicht als alleinige Lösung. Fragen zum Thema Abnehmspritze in Frankfurt werden in der Praxis sachlich und ohne Übertreibungen besprochen.

„Bei geeigneten Patienten können moderne Medikamente, die auf das Sättigungsgefühl wirken, eine sinnvolle Ergänzung innerhalb einer Ernährungstherapie sein“, erläutert Dr. med. Dörhöfer. „Sie ersetzen jedoch weder eine angepasste Ernährung noch eine längerfristige Veränderung von Gewohnheiten.“

Indikation, mögliche Vorteile und Risiken solcher Therapien werden im persönlichen Gespräch individuell besprochen. Es wird dabei deutlich gemacht, dass Medikamente immer in eine ärztlich begleitete Gesamtbehandlung eingebunden sind.

Lokale Versorgung für Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet

Durch die zentrale Lage in der Frankfurter Innenstadt ist die Praxis gut aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet erreichbar. Typische Anliegen der Patientinnen und Patienten reichen von Fragen zu Übergewicht und Adipositas über den Wunsch nach Unterstützung beim Abnehmen bis hin zur medizinisch begleiteten Gewichtsreduktion bei bestehenden Vorerkrankungen. Wer sich für ein medizinisch begleitetes Abnehmen in Frankfurt interessiert, kann zunächst ein Informationsgespräch vereinbaren. In diesem Rahmen wird geklärt, ob und in welcher Form eine ernährungsmedizinische Betreuung sinnvoll ist. Auf Wunsch stellt die Praxis ergänzende Informationsunterlagen zur Verfügung.

Über Dr. med. Ralf-Peter Dörhöfer

Dr. med. Ralf-Peter Dörhöfer ist Arzt mit Schwerpunkt Ernährungsmedizin und seit 1996 in diesem Bereich tätig. In seiner Praxis in der Frankfurter Innenstadt begleitet er Menschen mit Übergewicht, Adipositas und Folgeerkrankungen bei der medizinisch unterstützten Gewichtsreduktion. Ein Schwerpunkt liegt auf individuell angepasster Ernährungsberatung, kombiniert mit alltagsnahen Empfehlungen und – bei geeigneter Indikation – der sachlichen Einordnung moderner medikamentöser Optionen.

