Endlich Fit! in Landshut – die ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberatung für Privat und Beruf.

Gesundheit ist das Ergebnis persönlicher Lebens- und Ernährungsweise. Im persönlichen Gespräch und/oder Vortrag werden Zusammenhänge ganzheitlich erläutert, eine Begleitung durch Beratung ist möglich.

„Der Mensch, der zu beschäftigt ist, sich um seine Gesundheit zu kümmern, ist wie ein Handwerker, der keine Zeit hat, seine Werkzeuge zu pflegen“ – Diese alte Weisheit ist auch im Zeitalter von Home-Office, Convenience-Food, typischen „Wohlstands-Krankheiten“ wie entzündlichen Gelenks-Erkrankungen, Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Autoimmun-Erkrankungen immer noch gültig.

Endlich Fit! bietet für Privatpersonen oder/und Ihr Unternehmen ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberatung an. Das Ziel ist nicht nur das gesteigerte Bewusstsein für Gesundheit, sondern auch ein praktischer Weg zu besserem Wohlbefinden.

Die Einzelberatung startet mit einer ausführlichen Anamnese, Gesundheits-Check und Ernährungstagebuch. Im Dialog werden Ziele der Beratung aufgezeigt, gemeinsam besprochen und vereinbart. Eine begleitende Betreuung in der Folgezeit kann u.a. auch Einkaufsbegleitung, Lebensmittel-Checks (Kühlschrank, Vorratskammer, …), Lebensmittel-Kunde, telefonische Beratung als auch Rezeptvorschläge beinhalten.

Die ganzheitliche Beratung schließt den Gesundheitszustand, das persönliche Verhalten, Befinden und Vorlieben des/der Einzelnen mit ein. Es werden Zusammenhänge zwischen Erkrankungen und bestimmten Ernährungsgewohnheiten aufgezeigt. Basierend auf den persönlichen Zielen werden gemeinsam Vorschläge zur Verbesserung erarbeitet.

„Ich bin jedes Mal begeistert, wenn Klienten nach der Beratung zurückkommen und von Ihren Erfolgen berichten! Manchmal ist es „nur“ eine geänderte Ernährung, manchmal eine geänderte Lebensweise.“ berichtet Frau Astrid Gerkensmeyer, Inhaberin von Endlich Fit!

Kommentare wie: „Am besten schmeckt mir das Frühstück. Auch die ganzen anderen Speisen, die meine Frau aufgrund Ihrer Rezepte zubereitet, schmecken sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, warum ich immer xxx haben musste. Die Nahrungsmittel meines Ernährungstagebuches werde ich so nicht mehr zu mir nehmen.“ sind typische Reaktionen von Klienten.

In Schulungen für ganzheitliche Gesundheit bietet Endlich Fit! für die Mitarbeiter Ihres Unternehmens an, in Halb- und Ganztags-Seminaren die Grundlagen der Zusammenhänge von Gesundheit, Ernährung und Wohlbefinden zu erlernen. Praktische Beispiele für Nahrungsergänzung, allgemeine Speisepläne und Zeit für Dialog ergänzen das Angebot. Für Berufskraftfahrer gibt es ein Modul passend zum Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) nach der EU-Richtlinie 2003/59/EG.

Für Menschen, die das Fasten als Möglichkeit der inneren Reinigung und Unterstützung von Selbstheilungskräften sehen, bietet Endlich Fit! einzeln und in Zusammenarbeit mit Bio-Hotels mehrtätige Fastenbegleitung an. Ein Schwerpunkt ist das Heil- und Basen-Fasten, erläutert werden spezifische Vorgänge im Körper, der Säure-Basen-Haushalt und die gezielte Aktivierung von Selbstheilungskräften.

Endlich Fit! hat sich das Ziel gesetzt, Menschen auf ihrem Weg zu geistigem, seelischem und körperlichem Wohlbefinden zu begleiten und Wissen zu vermitteln, um zielsicher seine persönlichen Vorstellungen zu Gesundheit umzusetzen. Basiswissen zu Lebensmitteln, Stoffwechsel, Darmgesundheit, Unterschiede zwischen „guten“ und „schlechten“ Fetten, Kohlehydraten, Eiweißen, Details zu Mikronährstoffen (Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe) Nahrungsergänzungsmitteln, Bio-Siegeln und Säure-Basen Haushalt sind Bestandteil jeder Beratung. Auf www.ganzheitliche-gesundheit.eu bietet Endlich Fit! ein umfassendes und ein kontinuierlich erweitertes Angebot: für Menschen im Großraum Landshut, virtuell im deutschsprachigen Raum.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Astrid Gerkensmeyer – Endlich Fit

Frau Astrid Gerkensmeyer

Elbestraße 44

84036 Landshut

Deutschland

fon ..: 0170/5848980

web ..: http://www.ganzheitliche-gesundheit.eu/

email : astrid@gerkensmeyer.de

Ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberatung für Privatpersonen, Mitarbeiter und Firmen.

Gesundheits- und Ernährungsanalyse, persönliche Gesundheits- und Ernährungsempfehlungen, Fastenbegleitung, Vorträge (auch im Rahmen von Weiterbildungen für Berufskraftfahrer gemäß BKrFQG), Seminare, Einkaufsbegleitung, Kühlschrank- und Lebensmittel-check, weiterführende Beratung für Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen wie Kindheit, Schwangerschaft, Stillzeit, Wechseljahre, Senioren, Adipositas. Begleitung bei Gewichtsreduzierung. Erläuterung von Zusammenhängen zwischen Gesundheit, Ernährung und persönlichen Befindlichkeiten.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

