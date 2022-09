zertifizierte Ernährungsberatung, Diätassistentin & CoachVerena Schemmann

Essen Sie als ginge es um Ihr Leben. Denn das tut es.

Das vergessen wir nur zu gerne und wir halten unseren Körper oft für Unverwundbar solange die Vorgänge im Körper reibungslos funktionieren.

Körper und Seele in Balance

Ihre Ärztin oder Ihr Arzt hat Ihnen eine Ernährungsumstellung empfohlen? Sie haben selbst festgestellt, dass

die Zeit reif ist für Ihre ganz persönliche Ernährungs-Wende in den Wohlfühl-Bereich? In meiner Praxis in

Sendenhorst biete ich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, auch in der Schwangerschaft, zertifizierte

Ernährungsberatung in verschiedenen Settings und nach den Richtlinien der Krankenkassen an. Bei Herz-

Kreislauferkrankungen, Diabetes, Krebs, Fettstoffwechselstörungen, Darmerkrankungen,

Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Allergien beispielsweise unterstütze ich mit der Entwicklung eines

individuellen Ernährungskonzeptes. Ihr Thema sind Gewichtsprobleme und Sie wollen mehr als nur den

kurzfristigen Erfolg einer weiteren Diät? Für eine langfristige Lösung sind Beratung und Begleitung

grundlegend. Wir finden gemeinsam einen guten Weg, der Sie Schritt für Schritt ans Ziel führt! Wenn

gewünscht, unterstütze ich Sie mit einem Coaching, um alte Verhaltensmuster zu durchbrechen. Hierbei

arbeite ich streng nach dem Berufskodex der Diätassistenten: Ich verkaufe nichts, Produktempfehlungen

erhalten Sie nur auf Wunsch.

Mein Coachingangebot geht über das Thema Ernährung hinaus: Als ausgebildeter Contextueller Coach

(Coaching-Akademie Bielefeld) unterstütze ich Sie auf Ihrem persönlichen und beruflichen Weg. Sie haben

finanzielle Schwierigkeiten, Burnout oder Partnerschaftsprobleme? Sie fühlen sich unsicher, haben Angst und

Misstrauen oder sind unzufrieden mit Ihrem Leben? Auf Grundlage des Contextuellen Coachings® helfe ich

Ihnen, die Probleme, die Sie belasten, zu identifizieren und direkt an der Wurzel anzugehen.

Doch auch hier ist die gute Versorgung und Vorsorge wichtig

Unseren Darm könnte man auch einen „Spitzensportler in Sachen „Verdauung nennen.

Der Darm ist 24 Stunden am Tag im Einsatz für unser Wohlbefinden als Immunspezialist, Energielieferant, (Glücks)-Hormonproduzent, zweites Gehirn.

Täglich werden dort alle Nährstoffe aus unserer Nahrung für den Körper nutzbar gemacht.

Top Nahrungsmittel dazu liefert uns auch die jetzige Winterzeit. Greifen Sie da beherzt zu. Hier ein paar Beispiele:

Wirsing:

Lieferant für Vitamin C, Folsäure und zellschützende sekundäre Pflanzenstoffe.

Chicorée und Rosenkohl mit seinen Bitterstoffen

Grünkohl ist eine echte Vitaminbombe mit Vitamin C, A und E

Knollensellerie beruhigt mit seinen ätherischen Ölen den Magen

Schwarzwurzeln sind sehr reich an Inulin, einen Ballastoff den der Darm besonders liebt.

Feldsalat ist der Nährstoffstar unter den Blattsalaten.

Alle gemeinsam unterstützen ein gesundes Essen mit noch weiteren Komponenten aus den Bereichen Getreide, Obst. Milchprodukte und Fette.

Folgen Sie öfter Ihrem „Bauchgefühl „und pflegen Sie Ihren Darm mit einer darmgesunden Ernährung, Bewegung (gerne auch an der frischen Luft) und ein wichtiges Thema: Stressbewältigung.

Verena Schemmann

Diätassistentin & Coach

