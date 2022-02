3 Millionen Klicks und 10.000 Abonnenten im YouTube Kanal 24-7-TopTipp

Spezialität: Verbraucher orientierte Tests und Langzeittests aus eigener Erfahrung, und… Authentizität!

YouTube ist mittlerweile das Medium neben den etablierten Fernsehsendern geworden.

Videobeiträge zu wirklich jedem erdenklichen Thema – mal Licht, mal Schatten, aber

immer und zu jeder Zeit verfügbar. Wie Netflix, nur eben kostenlos.

Und längst richtet sich diese Power Plattform mit ihrem schier unüberschaubaren Medien-

angebot nicht mehr nur an Teenies, Schüler oder und junge Zuschauer, sondern ist mittler-

weile auch etabliert in jeder Altersstufe bis hin zur „Silver Server“ Rentnergeneration.

Und so haben sich auch die Contentanbieter, die YouTuber und Influenzer angepasst an

ihre jeweilige Zielgruppen. Sie produzieren mal hemdsärmlig, mal professionell, fleißig

und immer mit viel Engagement ihre Videobeiträge für ihre treuen Fangemeinden.

Eine besonders treue Fangemeinde hat nun der YouTube Kanal 24-7-TopTipp zu feiern.

Sein Betreiber Werner Weiher, der mit knapp 60 Jahren nicht in die typische YouTube

Influenzer Szene zu rechnen ist, feiert mit seinen 10.000 Abonneten, die seine 500

Videos über 3 Millionen mal angeklickt haben einen unerwarteten Erfolg.

Dabei hat sich Werner Weiher von 24-7-TopTipp auch nach gut 3 Jahren – untypisch für

einen YouTube Kanal – nicht für ein bestimmtes Thema in seinem Kanal entscheiden können.

Er präsentiert – oft zur Überraschung seiner Zuschauer – ein kunterbuntes Portfolio an Themen

aus Technik,Wellness, Fitness und Alltag aus seiner eigenen praktischen Erfahrung: „Ich bringe

in meinem Kanal, das, was mir Spaß macht, teste ausschließlich die Produkte, die ich selbst nutze und das alles ohne den üblichen YouTube Mainstream – Authentizität ist meine Richtschnur.“

Na denn weiterhin allen viel Spaß dabei auf die nächsten 3 Millionen Klicks… 🙂

Zum 24-7-TopTipp YouTube Kanl geht’s hier lang: https://www.youtube.com/c/247TopTipp

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Verlag Jakobsweg live / Werner Jakob Weiher

Herr Werner Jakob Weiher

Gustav-Heinemann-Straße 32

50226 Frechen

Deutschland

fon ..: 02238-9369893

web ..: https://www.jakobsweg-live.de

email : info@jakobsweg-live.de

24-7-TopTipp, der YouTube Kanal mit authentischen Produkt- und Langzeittests…

