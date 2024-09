30-jähriges Jubiläum von Fischer Immobilien

Ein Erfolg auf soliden Fundamenten

Am 18. August 2024 feierte Rainer Fischer Immobilien stolz sein 30-jähriges Bestehen und blickt auf drei Jahrzehnte erfolgreicher Immobilienvermittlung zurück. Dieses Jubiläum ist nicht nur ein Meilenstein in der Firmengeschichte, sondern auch ein Moment, um den bisherigen Erfolg zu würdigen und einen Ausblick in die Zukunft zu wagen.

Gegründet im Jahr 1994 von Rainer Fischer, begann das Unternehmen seine Tätigkeit in München am Rotkreuzplatz. In den Anfangsjahren zunächst mit Fokus auf Bauträgerverkäufe entwickelte sich Fischer Immobilien bald zu einem vertrauenswürdigen Partner sowohl für private als auch gewerbliche Eigentümer.

„Unsere Ambition war nie, aus Fischer Immobilien ein Maklerunternehmen mit ganz vielen Mitarbeitern zu machen“, erklärt Inhaber Rainer Fischer. „Wir haben immer Wert auf den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden gelegt, auf kurze Wege und eine individuelle Betreuung. Dies bleibt auch in Zukunft der Kern unserer Philosophie.“

Das fünfköpfige Team von Fischer Immobilien bringt gemeinsam beeindruckende 111 Jahre Immobilienerfahrung auf die Waage. Diese gebündelte Expertise ist eine der Säulen, auf denen der Erfolg des Unternehmens ruht. Mit bisher über 1.200 erfolgreich vermittelten Immobilien zeigt sich, dass Fischer Immobilien nicht nur auf Erfahrung setzt, sondern auch auf beständige Qualität und zuverlässige Ergebnisse.

Darüber hinaus zeigt der digitale Erfolg des Unternehmens, dass Fischer Immobilien in der modernen Immobilienwelt angekommen ist. Mit über 500.000 Websitebesuchern pro Jahr erreicht das Unternehmen eine breite Zielgruppe und unterstreicht damit seine wachsende Bedeutung als verlässliche Informationsquelle und Anlaufstelle für Immobilieninteressierte.

Mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse seiner Kunden und einer Philosophie, die Wert auf Pünktlichkeit und das Einhalten von Zusagen legt, bleibt der Immobilienmakler München Rainer Fischer Immobilien auch in Zukunft der zuverlässige Partner für Immobilienverkäufe. „Wir möchten weiterhin der bessere Partner beim Verkauf von Immobilien sein – für unsere Kunden, die uns seit 30 Jahren ihr Vertrauen schenken“, betont Rainer Fischer.

Zum Jubiläum blickt das Unternehmen auf eine bewegte, aber immer erfolgreiche Zeit zurück. Und während Fischer Immobilien seine Wurzeln in der Region München festigt, richtet sich der Blick nach vorn: Mit Zuverlässigkeit, Leidenschaft und Expertise geht es in das vierte Jahrzehnt der Firmengeschichte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rainer Fischer Immobilien

Herr Rainer Fischer

Nymphenburger Straße 47

80335 München

Deutschland

fon ..: 089-131320

web ..: https://www.fischer-immobilien-muenchen.de

email : rainer@immobilienfischer.de

Das Münchner Maklerbüro startete im August 1994 mit dem Immobilienverkauf. Nach über 22 Jahren am Rotkreuzplatz, ist es seit 2017 in der Nymphenburgerstraße in der Maxvorstadt ansässig. Es hat sich auf die Vermarktung von Wohnimmobilien im Großraum München spezialisiert. Seit Bestehen wurden über 1.200 Häuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke an solvente Käufer vermittelt. Der Münchner Immobilienmakler arbeitet unter anderem mit externen Finanzierungsberatern zusammen, präsentiert alle Angebote auf mehreren verschiedenen Internetplattformen und geht auch mal neue Wege in der Vermarktung von Immobilien. Telefonische Erreichbarkeit ist 7 Tage die Woche sichergestellt. Ansprechpartner für Immobilienverkäufer ist Herr Rainer Fischer.

Pressekontakt:

Rainer Fischer Immobilien

Herr Rainer Fischer

Nymphenburger Straße 47

80335 München

fon ..: 089-131320

web ..: https://www.fischer-immobilien-muenchen.de

email : rainer@immobilienfischer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Morgendämmerung für Rohstoffe ist angebrochen! Mit diesem Gold-Kupfer-Juwel profitieren Sie! Metasphere Labs Inc. schließt die Entwicklung des auf Blockchain-basierenden Carbon Credit-Registers von Pure Sky ab