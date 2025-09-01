-
30 Jahre AGENCYCALL – Marken, Menschen & Emotionen
Hamburger PR-Agentur AGENCYCALL feiert 30-jähriges Bestehen
Hamburg, 01. September 2025
Die Kommunikations- und PR-Agentur AGENCYCALL feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Gegründet wurde die Agentur 1995 in Bad Berleburg. Heute hat AGENCYCALL ihren Sitz in Hamburg und gehört zu den renommierten Ansprechpartnern in den Bereichen Public Relations, Media Relations, Event-Kommunikation und Celebrity Management.
„30 Jahre AGENCYCALL bedeuten 30 Jahre Leidenschaft, Kreativität und Vertrauen. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit unseren Kund:innen gewachsen zu sein und zahlreiche spannende Projekte begleitet zu haben“, sagt Reinhard Mätzler. „Dieses Jubiläum ist für uns nicht nur ein Rückblick, sondern vor allem ein Aufbruch in die Zukunft.“
Von Bad Berleburg nach Hamburg – und hinaus in die Welt
Was 1995 in Bad Berleburg als Bildagentur begann, entwickelte sich über die Jahre zu einer Full-Service-Agentur mit internationalem Netzwerk. AGENCYCALL betreute Kampagnen für bekannte Marken, realisierte hochkarätige Events und begleitete prominente Persönlichkeiten in ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Seit fünf Jahren verantwortet die Agentur zudem das Management von Hollywood-Ikone Linda Evans, ein weiterer Beleg für das Vertrauen, das AGENCYCALL auch auf internationaler Bühne genießt.
Ein starkes Team für starke Marken
Der Erfolg basiert auf einem eingespielten Team aus Kommunikationsexpert:innen, das kreative Ideen mit strategischer Beratung verbindet. Dabei setzt AGENCYCALL auf maßgeschneiderte Lösungen, die individuell auf die Bedürfnisse der Kund:innen abgestimmt sind – von klassischer Pressearbeit bis hin zu digitalen Kampagnen.
Blick nach vorn
Zum Jubiläum kündigt AGENCYCALL neue Projekte an, die noch stärker auf Nachhaltigkeit, digitale Kommunikation und die Verbindung von Marke und Emotion setzen. „Wir sind überzeugt: Die Zukunft der Kommunikation liegt in der Authentizität. Menschen wollen Geschichten erleben, die berühren und bewegen“, so Mätzler.
Mit 30 Jahren Erfahrung im Rücken und dem Blick fest nach vorne wird AGENCYCALL auch in Zukunft innovative Wege gehen, um Marken und Menschen erfolgreich ins Gespräch zu bringen.
30 Jahre AGENCYCALL – Marken, Menschen & Emotionen
