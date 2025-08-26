Channel Aid präsentiert Show 2 mit Samy Deluxe – Hamburg feiert Musik und Engagement

Channel Aid mit Samy Deluxe

Hamburg, 25. August 2025 – Nach der erfolgreichen Ankündigung der ersten Channel Aid Shows am 21. Oktober mit Rea Garvey Orchestrated und am 23. Oktober mit Montez Orchestrated, wird nun die zweite Show am 22. Oktober von einer der größten Legenden der Hamburger Musikszene gespielt: Samy Deluxe.

Die Veranstaltung findet im Deutschen Schauspielhaus statt – ein Stück Hamburg, für Hamburg und natürlich für alle Musikfans. Nach dem Abschied aus der Elbphilharmonie war es für Channel Aid von Beginn an wichtig, die Verbindung zu ihrer Heimatstadt zu feiern. Die Show soll nicht nur musikalisch begeistern, sondern auch Hamburgs kulturelles Herz erlebbar machen.

Samy Deluxe, der im vergangenen Jahr mit seiner in Deutschland sehr erfolgreichen Ensemble Tour durch Deutschland tourte, bringt nun das große Finale in die Hansestadt und nach Hause. Für diese besondere Show wird aus dem Ensemble das 65-köpfige Lufthansa Orchester unter der Leitung von Steven Lloyd-Gonzalez. Die Ensemble-Arrangements von Miki Kekenj wurden für die Show von Steven Lloyd-Gonzalez für das große Orchester orchestriert.

Das Ergebnis: eine Performance, die Samy Deluxe in dieser Form noch nie gezeigt hat – verbunden mit zahlreichen Überraschungen für das Publikum.

Die Show ist stark limitiert. Tickets sind erhältlich von 59 EUR bis 179 EUR plus VIP-Option inklusive Speisen & Getränke sowie Red Carpet Experience.

Seit 2018 verbindet Channel Aid und Samy Deluxe eine enge Partnerschaft. So hat der Künstler aus seinem MTV Unplugged Album Content für die digitalen Plattformen von Channel Aid gesponsert und die Einnahmen gespendet. Gemeinsam wurden in der Vergangenheit auch erfolgreich Mittel für Samy´s Verein „Salut Deluxe“ (ehem. Deluxe Kids) gesammelt.

„Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Diese Show war seit langem ein großer Traum von uns allen und wird Hamburgs Musikfans ein unvergessliches Erlebnis bieten“, so Channel Aid.

Ticket-Informationen:

? Pre-Sale: Ab Mittwoch, 27. August, ab 10:00 Uhr auf priceless.com/channelaid

? On-Sale: Ab Freitag, 29. August, ab 10:00 Uhr exklusiv bei Eventim

? Ticketpreise: ab 59 EUR bis 179 EUR + stark limitierte VIP-Option.

Besondere Spendenaktion von Mastercard Fans, die ihre Eintrittskarten mit Mastercard bezahlen, helfen mit: Mastercard spendet einen Betrag in Höhe des Preises der Eintrittskarte für einen guten Zweck – insgesamt bis zu 200.000 EUR.

Charity und Partnerschaften: Der Erlös von Channel Aid 2025 geht hauptsächlich an „help alliance“, eine gemeinnützige Organisation, die vom ehrenamtlichen Engagement der Mitarbeitenden der Lufthansa Group getragen wird. Seit mehr als 25 Jahren setzte sich help alliance für benachteiligte Kinder und Jugendliche weltweit ein – mit dem Ziel, ihnen durch Bildung, Ausbildung und Einkommen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Die mehr als 70 Projekte in aller Welt werden von Mitarbeitenden ehrenamtlich betreut und schenken jungen Menschen neue Perspektiven und Hoffnung. Das Besondere: 100 Prozent der Spenden fließen direkt in die Projekte, denn die Lufthansa Group übernimmt sämtliche Verwaltungskosten der Organisation.

Zusätzlich wird das lokale Projekt Chance to Dance unterstützt, das Menschen mit Handicap soziale Teilhabe durch Tanzkurse ermöglicht und kürzlich in Hamburg mit einem Sozialpreis ausgezeichnet wurde.

Übertragung der Channel Aid Shows: Channel Aid wird eine der drei Shows auf den bekannten Social-Media-Plattformen live streamen – welche das sein wird, bleibt noch eine Überraschung! Die Details dazu folgen in Kürze.

Die große Aftershowparty: Wie von Channel Aid gewohnt, wird es auch diesmal eine große Aftershowparty geben. Diese findet direkt im Anschluss an die Show am 23. Oktober 2025 im Port des Lumières in der Hamburger HafenCity statt. Das Line-Up wird Morgen, 26.08.2025 bekanntgegeben.

Dank an unsere Partner: Ein großes Dankeschön geht an die Partner von Channel Aid: Lufthansa, Mastercard, Carlsberg Deutschland, Vodafone, Eventim, Melitta, SIGNAL IDUNA Gruppe und viele mehr, die dieses Event möglich machen.

Über Channel Aid: Channel Aid – live in Concert ist eine erfolgreiche Konzert- und Charity-Reihe, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Musik- und Kulturveranstaltungen mit einem starken sozialen Engagement zu verbinden. Seit Jahren sorgt Channel Aid für spektakuläre Konzerte mit prominenten Künstlern und unterstützt dabei weltweit wichtige Charity-Projekte.

