30 Jahre NH/NN-Recycling – Sicherungstag in Regensburg feiert Erfolgsbilanz

In den 30 Jahren seines Bestehens wurden über 5.000 Tonnen ausgedienter Schmelzsicherungen für das Recycling gesammelt und die wiedergewonnenen Rohstoffe zurück in den Wirtschaftskreislauf geführt.

Der Verein lud anlässlich des Jubiläums zu einem Sicherungstag nach Regensburg ein. Im Mai 1995 gründeten damals sieben deutsche Sicherungshersteller auf eigene Initiative hin in Regensburg den gemeinnützigen Verein, der lt. Satzung alle erwirtschafteten Erträge als Spenden für Forschung und Lehre, Bildung sowie umweltorientierte Einrichtungen verwendet. Damit unterstützt der Verein aktiv den Wirtschaftsstandort Deutschland, dessen erfolgreiche Zukunft ganz maßgeblich von der Kompetenz seiner Fachkräfte abhängt.

Aus kleinen Anfängen ist es mittlerweile gelungen, bundesweit ein flächendeckendes Netz aus über 770 Sammelstellen zu etablieren. Die teilnehmenden Sammler kommen aus dem Energiesektor, der Industrie, dem Handwerk und in den letzten Jahren vermehrt aus Berufsschulen, Lehrwerkstätten und Innungen. Für Sammler ist die Teilnahme vollkommen kostenlos. Der Verein bietet eine perfekte Logistik zur Abholung des Sammelguts und verfügt über alle Nachweise für eine vollständige und umweltgerechte Entsorgung. Interessierte Betriebe oder Schulen werden eingehend von der Geschäftsstelle des Vereins beraten.

Im Rahmen der Feier zum 30-jährigen Jubiläum des Vereins in Regensburg wurden herausragend engagierte Sammler geehrt. Aber auch kleinste Mengen Sammelgut haben einen hohen Stellenwert. Dazu sagte Harald Kownatzky, der Vorstandsvorsitzende des NH/HH-Recyclingvereins: „Für uns zählt absolut jede Sicherung! Nur so konnte es gelingen in den 30 Jahren unseres Bestehens aus über 5000 Tonnen Sammelgut 850 Tonnen Kupfer und 13 Tonnen Silber zu recyceln und in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Für die Gewinnung dieser Menge an Metall hätte man 650.000 Tonnen Roherz und 15.000 MWh Energie benötigt. Auch bei der satzungsgemäßen Verwendung der Erlöse blicken wir voller Stolz auf die bisher erzielten Erfolge. Dazu gehört unsere ständige Unterstützung der Ausbildung von jungen Elektrofachkräften zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland in einem äußerst wettbewerbsintensiven Umfeld, sowie die ganz oder teilweise mitfinanzierte Förderung von 29 Forschungsprojekten in 12 Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der Elektroforschung.“

So hat der Verein eine Reihe von renommierten Lehrbüchern publiziert, die in verschiedene Sprachen übersetzt sind und sowohl in der Ausbildung wie auch in der Praxis großen Zuspruch finden. In den letzten 30 Jahren wurden insgesamt 150.000 Exemplare dieser Fachbücher kostenlos an Bildungsreinrichtungen vergeben. Auch die abrufbaren Lernvideos sind mit ca. 44.000 Aufrufen bei YouTube sehr gefragt. Berufsbildende Schulen und Lehrwerkstätten können sich um einen für sie kostenlosen „Lernzirkelwagen“ rund um das Thema „Überstromschutzorgane“ bewerben. Über 150 solcher Lernzirkelwagen im Wert von ca. EUR 10.000 pro Stück wurden bereits gespendet.

Zwei der Forschungsgebiete wurden bei der Jubiläumsveranstaltung dem fachkundigen Publikum näher vorgestellt: „Schutz durch Schmelzsicherungen bei Störlichtbögen im Niederspannungs-Bereich“ und „Betriebsverhalten von NH-Sicherungseinsätzen bei erhöhter thermischer Belastung“. Der Vortrag „Energiewende und Digitalisierung – Aufbau eines neuen Systems“ rundete den Sicherungstag anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des NH/HH-Recyclingvereins ab.

Der gemeinnützige Verein zur Förderung des umweltgerechten Recyclings von abgeschalteten NH/HH Sicherungseinsätzen e.V. wurde 1995 gegründet. Als freiwillige Initiative der deutschen Sicherungshersteller widmet sich der Verein dem Recycling von ausgedienten Schmelzsicherungen als Beitrag für einen nachhaltigen Wirtschaftskreislauf. Energieversorger, Netzbetreiber, Industrieunternehmen, mittelständische Betriebe und das Elektrohandwerk beteiligen in sich ganz Deutschland über ein vom Verein finanziertes flächendeckendes Sammelsystem. Die erwirtschafteten Überschüsse verwendet der Verein satzungsgemäß als Spenden zur Finanzierung von Forschung und Lehre sowie Aus- und Weiterbildung.

Mitglieder des Vereins sind die deutschen Sicherungshersteller DRIESCHER Wegberg, EFEN, ETI, Hager, Jean Müller, MERSEN, SIBA und Siemens. www.nh-hh-recycling.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

