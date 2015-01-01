30% Rabatt auf alle ISTQB Trainings bei der Expleo Academy bei Buchung bis 18.12.2025

ISTQB-Zertifizierung: Der internationale Standard für Software-Tester

Die ISTQB-Zertifizierung ist der weltweit anerkannte Standard für Fachkräfte im Software Testing. Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder eine Advanced Level-Zertifizierung anstreben – unsere Trainingsprogramme unterstützen Sie dabei, Ihr Ziel zu erreichen.

Wir bieten praxisnahe Schulungen zur Vorbereitung auf die ISTQB Foundation- und Advanced Level-Prüfungen. Der Fokus liegt auf realen Testherausforderungen, sodass Sie direkt anwendbare Fähigkeiten für Ihre tägliche Arbeit als Software Quality-Experte erwerben.

Bei der Expleo Academy profitieren Sie von erfahrenen Trainern, die Ihnen praxisnahe Einblicke nach aktuellen Industriestandards vermitteln. Zusätzlich erhalten Sie strukturierte Lernunterlagen, Mock Exams (Probeprüfungen) und persönliche Betreuung.

Jeder Zertifizierungspfad hilft Ihnen dabei, Ihre Fachkompetenz gegenüber Arbeitgebern und Kunden nachzuweisen. So steigern Sie Ihre berufliche Glaubwürdigkeit und erschließen neue Chancen im Bereich Quality Assurance.

Bereit für den nächsten Schritt? Wählen Sie den passenden Kurs für Ihr Erfahrungsniveau und investieren Sie in Ihre berufliche Weiterentwicklung.

Alle ISTQB Trainings bei der Expleo Academy

ISTQB Certified Automotive Software Tester (CTFL-AuT) – nur 909,30 statt 1299,- EUR

https://expleoacademy.com/de-de/alle-kurse/150-istqb-certified-automotive-software-tester-ctfl-aut/region-DE/

Der „ISTQB® Certified Tester Foundation Level – Automotive Software Tester – Die Erweiterung für spezielle Prozesse und Testverfahren in der Automobilbranche

Der ISTQB Automotive Software Tester (AuT) des International Software Testing Qualifications Board (ISTQB®) erweitert als branchenspezifischer Kurs das CTFL-Wissen um das Testen von E/E-Systemen in der Automobilindustrie. Wir vermitteln unseren Kursteilnehmern einen Überblick über die wichtigsten Testverfahren im Automobilbereich und geben eine Einführung in die relevanten Normen und Standards.

ISTQB Certified Tester – Advanced Level: Test Automation Engineer – bis 18.12. buchen und 1500,- statt 1799,- zahlen

https://expleoacademy.com/de-de/alle-kurse/270-istqb-certified-tester-advanced-level-test-automation-engineer/region-DE/

Der „ISTQB® Certified Tester Advanced Level Test Automation Engineer“ – die Schulung als Einstieg in die Welt der professionellen Testautomatisierung

Lernen Sie die Prozesse, Konzepte, Methoden und Werkzeuge, welche für den erfolgreichen Einsatz einer Testautomatisierungsarchitektur wichtig sind, in der dreitägigen Schulung des International Software Testing Qualifications Board kennen.

ISTQB Certified Tester – Advanced Level: Test Manager – nur 1889,30 EUR statt 2699,-

https://expleoacademy.com/de-de/alle-kurse/26-istqb-certified-tester-advanced-level-test-manager/region-DE/

Lernen Sie die Zuständigkeiten des Test Managements, den Testprozess, sowie die Aufgaben der Testplanung, Testüberwachung und Teststeuerung, Testmanagementaufgaben im Kontext, risikoorientiertes Testen, Testschätzung, ebenso wie Sie den Testprozess verbessern können, in der viertägigen Schulung ISTQB Advanced Level Test-Management des International Software Testing Qualifications Board kennen.

ISTQB Certified Tester – Advanced Level: Technical Test Analyst – nur 1259,30 statt 1799,-

https://expleoacademy.com/de-de/alle-kurse/7-istqb-certified-tester-advanced-level-technical-test-analyst/region-DE/

Der „ISTQB® Advanced Level Technical Test Analyst“ vertieft die technischen Aspekte des Softwaretestens

White-Box Tests auf Code-Ebene, Architekturbewertung, Sicherheits- und Performancetest: Die dreitägige Schulung „ISTQB Technical Test Analyst“ des International Software Testing Qualifications Board (ISTQB®) hilft Ihnen, die wachsenden Herausforderungen technischer Testarten zu meistern.

Definierte Aufgaben müssen hinsichtlich der technischen Anforderungen strukturiert und die systeminterne Struktur detailliert analysiert werden, um das erwartete Qualitätsniveau zu erreichen und Fehler bereits während der Entwicklung früh zu erkennen.

Im Rahmen der ISTQB® Advanced Level Zertifizierung zum Technical Test Analyst werden Sie anhand des aktuellen Advanced Level-Lehrplans des ISTQB® ausgebildet. Ihnen werden die verschiedenen Verfahren, Techniken und Werkzeuge für den nicht-funktionalen Systemtest erläutert und Sie werden in die Lage versetzt, diese zukünftig bei Ihrer Arbeit als Technical Test Analyst anzuwenden.

ISTQB Certified Tester – Advanced Level: Test Analyst – Diese Woche noch 1469,30 statt 2099,-EUR

https://expleoacademy.com/de-de/alle-kurse/95-istqb-certified-tester-advanced-level-test-analyst/region-DE/

Der „ISTQB® Test Analyst“ – die Schulung als Vertiefung in die Welt des professionellen Black-Box Testing und der fachlichen Tests

Lernen Sie die Zuständigkeiten des Test Analysten, die spezifikationsorientierte Testverfahren, sowie die fehler- und erfahrungsbasierte Verfahren, die Qualitätsmerkmale bei fachlichen Tests, Reviews, Fehlermanagement und Testwerkzeuge, welche für den erfolgreichen Einsatz der fachlichen Tests wichtig sind, in der dreitägigen Schulung „ISTQB Test Analyst“ des International Software Testing Qualifications Board (ISTQB®) kennen.

ISTQB Certified Tester – Foundation Level – jetzt kurze Zeit 1417,50 statt 2025,- EUR

https://expleoacademy.com/de-de/alle-kurse/89-istqb-certified-tester-foundation-level/region-DE/

Der „ISTQB® Certified Tester-Foundation Level“ – die Grundlagenschulung als Einstieg in die Welt des Softwaretestens

Lernen Sie die Grundlagen und Begriffe des Softwaretestens in der viertägigen Einsteiger-Schulung ISTQB Foundation Level des International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) kennen. Fast eine Million Menschen haben die ISTQB® Foundation Level- Schulung bereits absolviert.

Das neue Release 4.0 stellt eine grundlegende Überarbeitung des alten Lehrplans dar, und führt die beiden Kurse „Certified Tester – Foundation Level“ und „Foundation Level – Agile Extension“ zusammen, und fokussiert somit viel stärker auf das Testen in agilen Umfeldern.

ISTQB Certified Tester – Foundation Level Specialist Performance Tester – Multiple Sessions – bis 18.12. nur 1589,- statt 1799,-

https://expleoacademy.com/de-de/alle-kurse/343-istqb-certified-tester-foundation-level-specialist-performance-tester-multiple-sessions/region-DE/

Der „ISTQB® Foundation Level Specialist Performance Testing“ – die Grundlagenschulung für das Testen der Leistung und Performance von Anwendungen

Die Teilnehmer der dreitägigen Schulung „ISTQB Performance Tester“ des International Software Testing Qualifications Board (ISTQB®) können nach erfolgreichem Abschluss anforderungsgerechte Perfomanztests konzipieren, spezifizieren und die Durchführung inklusive Messungen aufsetzen.

ISTQB Certified Tester – Foundation Level Extension – Agile Tester – nur 944,30 statt 1349,-EUR

https://expleoacademy.com/de-de/alle-kurse/90-istqb-certified-tester-foundation-level-extension-agile-tester/region-DE/

Qualitätssicherung und Test müssen heutzutage mit einer hohen Anzahl von Iterationen der Entwicklung (bzw. Refactoring) mithalten können.

Der ISTQB Foundation Level Agile Tester ist ein Add-On zum Foundation Level und vermittelt agiles Know-how, welches inzwischen von vielen Organisationen in Stellenausschreibungen und Projektanfragen gefordert wird.

In unserem Seminar erlernen Sie alle notwendigen Grundlagen zum agilen Software-Testen, welche Sie sofort in Ihrem Projekt anwenden können.

ISTQB Certified Tester – Usability-Testing – jetzt kurze Zeit 1259,30 statt 1799,-

https://expleoacademy.com/de-de/alle-kurse/162-istqb-certified-tester-usability-testing/region-DE/

Der „ISTQB® Certified Tester Usability-Testing“ – die Grundlagenschulung für das Testen von Usability, User Experience und Barrierefreiheit

Lernen Sie die Konzepte, die Ziele und die drei Ansätze zur Evaluierung von Usability, User Experience (Benutzererlebnis) und Barrierefreiheit sowie die menschenzentrierten Gestaltungsaktivitäten und deren systematische Umsetzung durch praktische Beispiele in der dreitägigen Schulung ISTQB Certified Tester Usability-Testing des International Software Testing Qualifications Board kennen (ISTQB®).

Ständig müssen die Software-Anwendungen die immer komplizierter werdenden Wünsche von Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen erfüllen. Usability (Gebrauchstauglichkeit) spielt da eine immens wichtige Rolle.

Am Anfang des erfolgversprechenden Usability-Tests steht das Verständnis für die Konzepte und die Ziele der Evaluierung der Usability, User Experience (Benutzererlebnis) und Barrierefreiheit sowie die menschenzentrierten Gestaltungsaktivitäten. Es geht darum, die Risiken im Umfeld Usability zu identifizieren und zu bewerten sowie die Umsetzung der relevanten Standards für Usability und Barrierefreiheit zu verifizieren.

Die Kursteilnehmer werden die drei Ansätze zur Evaluierung von Usability, Benutzererlebnis sowie Barrierefreiheit und deren systematische Umsetzung durch praktische Beispiele kennenlernen in unserem Seminar kennenlernen. Die Erstellung von Testkonzepten und die Überwachung ihrer Umsetzung, u.a. die Durchführung von Usability-Testsitzungen und Benutzerbefragungen, um die festgelegten Ziele zu erreichen, sowie die Kommunikation der Befunde an die relevanten Stakeholder, bilden die weiteren Inhalte dieses Kurses.

ISTQB Certified Tester AI Testing – nur 1699,- statt 2290,-

https://expleoacademy.com/de-de/alle-kurse/341-istqb-certified-tester-ai-testing/region-DE/

Der ISTQB® Certified Tester AI Testing richtet sich an Personen, die ihre Fähigkeiten im Testen von KI-basierten Systemen und/oder KI für das Testen erweitern möchten. Dazu gehören Personen in Funktionen wie Tester, Testanalysten, Datenanalysten, Testingenieure, Testberater, Testmanager, Benutzerakzeptanztester und Softwareentwickler.

Diese Zertifizierung zielt darauf ab, ein grundlegendes Verständnis für das Testen von KI-basierten Systemen und/oder KI für das Testen zu verbessern und zu bescheinigen.

Über die Expleo Academy

Kontakt

Expleo Technology Germany GmbH

Stollwerckstraße 11

51149 Köln

Tel: +49 2203 91 54 – 17

Fax: +49 2203 91 54 – 15

E-Mail: academy-dach@expleogroup.com

Web: https://expleoacademy.com/de-de/

Über die Expleo Academy

