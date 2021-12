Die Grundsätze von Risiko und Testen

Ein Blick auf das erste Prinzip des Risikomanagements und was man daraus für das Testen lernen kann. Fortsetzung unserer Betrachtung von Testen und risikobasiertem Testen

In meinem letzten Artikel habe ich meine Überzeugung dargelegt, dass Testen Risikomanagement in einem sehr reinen Sinne ist. Ich habe dargelegt, wie sich die grundlegenden Phasen des Risikomanagements auf Testaktivitäten übertragen lassen. Ich sagte auch, dass ich mich weiter mit dem Risk Management befassen würde, um zu sehen, ob es Lehren für das Testen gibt. Das ist wahrscheinlich. Meiner Erfahrung nach ist das Risikomanagement in einigen seiner Praktiken und Ansätze schon etwas ausgereifter.

In diesem Artikel werde ich das erste Prinzip des Risikomanagements überprüfen. Wir werden sehen, wie es sich mit den Grundsätzen, Zielen oder Praktiken des Testens deckt und ob es Lektionen zu lernen gibt. Dies ist eine Fortsetzung meiner Untersuchung über die Verbindung zwischen Testen und Risikomanagement – habe ich Recht, wenn ich sage, dass sie ein und dasselbe sind? Es ist eine erste Gelegenheit, Bereiche zu identifizieren, aus denen Lehren gezogen werden können. Die Methoden und Techniken, mit denen diese Lehren gezogen werden können, werden Gegenstand künftiger Artikel sein.

Bei der Betrachtung der Risikomanagement-Grundsätze muss ich mir deren Merkmale vor Augen halten. Sie sind:

Universell – sie gelten für jede Organisation.

Selbstbestätigend – sie haben sich in der Praxis bewährt.

Befähigend – geben dem Praktiker Vertrauen.

Jede Testaktivität oder jedes Prinzip, das ich als Parallele zu einem Risikomanagementprinzip vorschlage, muss diese Kriterien erfüllen. Es muss in jedem Projekt anwendbar sein, allgemein akzeptiert werden und dem Tester eine klare Anleitung geben, die den Beteiligten erklärt werden kann.

Grundsatz 1: Ausrichtung auf die Ziele.

Das Risikomanagement wird kontinuierlich an den Organisationszielen ausgerichtet.

Die Schlüsselindikatoren für diesen Grundsatz sind:

Indikator A: Die Organisation muss darauf achten, ihre Ziele zu verstehen, damit ein Gleichgewicht zwischen der Maximierung von Chancen und der Minimierung von Gefahren erreicht werden kann.

Indikator B: Die Höhe des Risikos, das eine Organisation einzugehen bereit ist, und das damit verbundene Risikomanagement müssen sich an den Zielen orientieren. Zu diesem Zweck sollte eine Organisation ihre Risikokapazität und Risikobereitschaft bestimmen.

Indikator C: Ein Schlüsselaspekt für ein erfolgreiches Risikomanagement ist das gemeinsame Verständnis der Beteiligten, dass Risiken dynamisch und nicht statisch sind. …Risikomanagement muss ein sich wiederholender Prozess sein, der Veränderungen vorwegnimmt und auf sie reagiert…

Lesen Sie mehr über die Indikatoren im Originalbeitrag unter: https://expleoacademy.com/int/risk-and-testing-principle-1/

Risiko und Tests Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der erste Grundsatz des Risikomanagements eindeutig auf das Testen übertragen lässt, was das Argument, dass Testen und Risikomanagement dasselbe sind, weiter untermauert. Es scheint auch einige Schwachstellen aufzuzeigen, die in unseren allgemein verbreiteten Materialien über den Umgang mit Stakeholdern zum Nutzen sowohl der Stakeholder als auch der Testteams enthalten sind.

Alle internationalen Trainingskurse bei der Expleo Academy

https://expleoacademy.com/int/courses/146-bcs-intermediate-certificate-in-software-testing/

https://expleoacademy.com/int/courses/178-change-management-fundamentals/

https://expleoacademy.com/int/courses/194-isqi-certified-agile-business-analysis-caba-revision-session-and-exam-1500/

https://expleoacademy.com/int/courses/195-flow-ambassador-excelling-at-business-agility-masterclass/

https://expleoacademy.com/int/courses/20-estimating-for-testers/

https://expleoacademy.com/int/courses/206-dasa-certified-devops-fundamentals/

https://expleoacademy.com/int/courses/234-sql-fundamentals/

https://expleoacademy.com/int/courses/237-istqb-certified-tester-advanced-level-security-tester/

https://expleoacademy.com/int/courses/24-istqb-certified-tester-advanced-level-technical-test-analyst/

https://expleoacademy.com/int/courses/242-istqb-certified-tester-advanced-level-test-manager/

https://expleoacademy.com/int/courses/243-project-management-professional-pmp-preparation-course/

https://expleoacademy.com/int/courses/244-agile-certified-practitioner-pmi-acp-preparation-course/

https://expleoacademy.com/int/courses/250-using-selenium-in-csharp-with-workshop/

https://expleoacademy.com/int/courses/266-apmg-certified-change-management-in-an-agile-environment-foundation-and-practitioner/

https://expleoacademy.com/int/courses/267-risk-management-professional-pmi-rmp-certification-preparation-course/

https://expleoacademy.com/int/courses/268-project-management-fundamentals/

https://expleoacademy.com/int/courses/269-program-management-professional-pgmp-preparation-course/

https://expleoacademy.com/int/courses/27-istqb-certified-tester-foundation-level-extension-agile-tester/

https://expleoacademy.com/int/courses/272-bcs-certificate-in-modelling-business-processes/

https://expleoacademy.com/int/courses/274-isaqb-certified-professional-for-software-architecture-foundation-level-cpsa-f/

https://expleoacademy.com/int/courses/276-bcs-foundation-certificate-in-business-analysis/

https://expleoacademy.com/int/courses/277-icagile-certified-product-ownership/

https://expleoacademy.com/int/courses/278-writing-user-stories-workshop/

https://expleoacademy.com/int/courses/279-bcs-certificate-in-requirements-engineering/

https://expleoacademy.com/int/courses/280-bcs-international-diploma-in-business-analysis-exam-preparation-workshop/

https://expleoacademy.com/int/courses/281-bcs-certificate-in-business-analysis-practice/

https://expleoacademy.com/int/courses/284-agile-requirements-engineering/

https://expleoacademy.com/int/courses/285-certified-disciplined-agile-scrum-master-dasm/

https://expleoacademy.com/int/courses/287-icagile-certified-agile-fundamentals/

https://expleoacademy.com/int/courses/288-istqb-certified-tester-advanced-level-test-analyst/

https://expleoacademy.com/int/courses/289-certified-disciplined-agile-senior-scrum-master-dassm/

https://expleoacademy.com/int/courses/29-requirements-verification/

https://expleoacademy.com/int/courses/291-isqi-certified-agile-business-analysis-caba/

https://expleoacademy.com/int/courses/302-certified-associate-in-project-management-capm-preparation-course/

https://expleoacademy.com/int/courses/303-linux-essentials/

https://expleoacademy.com/int/courses/304-java-fundamentals/

https://expleoacademy.com/int/courses/311-performance-testing-fundamentals/

https://expleoacademy.com/int/courses/312-agile-process-tools-a-look-into-scrum-kanban-and-safe/

https://expleoacademy.com/int/courses/313-scrum-master-bootcamp/

https://expleoacademy.com/int/courses/314-product-ownership-bootcamp/

https://expleoacademy.com/int/courses/332-a4q-certified-selenium-tester-foundation/

https://expleoacademy.com/int/courses/334-psychology-of-communication-intelligence/

https://expleoacademy.com/int/courses/34-test-automation-fundamentals/

https://expleoacademy.com/int/courses/36-using-cucumber-with-selenium/

https://expleoacademy.com/int/courses/37-using-selenium-with-workshop/

https://expleoacademy.com/int/courses/38-asqf-certified-professional-for-project-management/

https://expleoacademy.com/int/courses/6-istqb-certified-tester-foundation-level/

https://expleoacademy.com/int/courses/93-agile-bootcamp/

Über die Expleo Academy

Die Expleo Academy geht zurück auf die ehemalige Trainingsabteilung der 1986 gegründeten SQS AG. Unter dem heutigen Namen ist die Expleo Academy weltweit tätig und unterhält Niederlassungen auf drei Kontinenten. In mehr als 800 Schulungen trainiert die Expleo Academy jährlich rund 6.000 Teilnehmende. Schwerpunkt sind Schulungen und Weiterbildungen zu Themen wie Software und Performance Testing und Architektur-Qualität (ISTQB®, iSAQB®), Business Analyse und Requirements Engineering (BCS, IREB®), Agiles Vorgehen (Scrum, SAFe) sowie Prozessqualität und Prozessmanagement (Lean Six Sigma). Darüber hinaus gibt die Expleo Academy Werkzeugschulungen für ihre Tool-Partner Atlassian (Jira, Confluence), Tricentis (Tosca) und Micro Focus (ALM, UFT). Die Expleo Academy bietet ihren Kunden weltweit passgenaue Schulungslösungen in öffentlichen Seminaren oder in kundeninternen Veranstaltungen. Die Academy ist Teil der Expleo Group , die weltweit Engineering, Beratungs- und IT-Dienstleistungen für die Industrie anbietet. Unter https://products.expleogroup.com/ finden sich eine ganze Reihe Produkte, welche die Expleo im Laufe der Jahre für und mit Ihren Industrie-Kunden entwickelt hat , darunter Testona (Features, Classification Tree Method, Training & Tutorial, References, Download & Price), Modica (MBT Process, Modelling, Object Definition, Generation, Automation, Training & Tutorial), Messina, (Camera-Hil-System, Ancona-Hil-System, Messina RS-UI Test Automation, Modular-Hil-System), Trentino, Persim, Savona, Bergamo, Meran, Powerdiff, sowie Powerdiffmerge, und natürlich die Aerospace Products wie Crew Rest Unit, Crew Rest Couch und ALM (3D Printed) parts. Auf der Tools-Website ist die Test-Suite Expleo-Test/Professional (früher bekannt als SQS-Test/Professional) unter https://tools.expleogroup.com/ zu finden.

Contact

Expleo Technology Ireland Ltd

30 North Wall Quay,

Dublin D01 R8H7

Tel +353 87 2355902

Web: https://expleoacademy.com/int/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Expleo Academy

Frau Patricia McGuire

North Wall Quay 30

D01 R8H7 Dublin

Irland

fon ..: +353 87 2355902

web ..: https://expleoacademy.com/int/

email : academy-dach@expleogroup.com

Pressekontakt:

da Agency

Herr Peter Sreckovic

Postfach 620263

50695 Köln

fon ..: 0221-64309972

web ..: https://www.da-agency.de/service/sem/google-adwords/

email : info@da-agency.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Im Live-Online-Kurs von zuhause Übersetzer (m/w/d) werden: Web-Infoabend am 8. Dezember 2021