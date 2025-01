31. Dezember 2024 Quartalsbericht – Rekord-Bareinnahmen, Positiver operativer Cashflow

28. Januar 2025: Das Industriewasser- und Abwasserbehandlungsunternehmen De.mem Limited (ASX: DEM) („De.mem“ oder „das Unternehmen“) freut sich, Rekordzahlen für das Dezember-Quartal und das gesamte Kalenderjahr 2024 bekannt zu geben.

WICHTIGE HIGHLIGHTS

– Vierteljährliche Bareinnahmen von etwa 7,4 Millionen Dollar – die zweithöchsten vierteljährlichen Bareinnahmen in der Unternehmensgeschichte.

– Anhaltende und stabile Wachstumsdynamik, 23 aufeinanderfolgende Quartale mit Wachstum der Bareinnahmen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum (pcp).

– Rekord-Jahresbareinnahmen von etwa 28,4 Mio. $, ca. 15% über dem Vorjahr.

– Anhaltendes zweistelliges organisches Wachstum.

– Positiver vierteljährlicher operativer Cashflow von 533.000 $ für das zweite Quartal in Folge; nach einem positiven operativen Cashflow von 82.000 $ im September-Quartal 2024.

– Positiver operativer Cashflow für das gesamte Kalenderjahr 2024 von 51.000 $.

– Zwei kürzlich getätigte Übernahmen erfolgreich integriert, tragen nun zu Bareinnahmen und Margen bei.

– Kommerzieller Start der NSF-zertifizierten Graphenoxid-verstärkten Membran für Anwendungen in der häuslichen Wasserfiltration in Vorbereitung.

– Stabiles und margenstarkes wiederkehrendes Umsatzprofil liefert Rekord-Bruttomargen (40% in H1 2024).

– Starker Kassenbestand von ca. 3,6 Mio. $ zum 31. Dezember 2024, gegenüber ca. 3,3 Mio. $ zum 30. September 2024.

– Starker Ausblick für das Kalenderjahr 2025.

Rekordergebnisse

De.mem freut sich, die folgenden Rekordergebnisse für das Dezember-Quartal 2024 zu melden:

– Bareinnahmen von etwa 7,43 Mio. $ sind die zweithöchsten vierteljährlichen Bareinnahmen, die jemals in der Unternehmensgeschichte verzeichnet wurden.

– Starke und anhaltende Wachstumsdynamik mit 23 aufeinanderfolgenden Quartalen Wachstum der Bareinnahmen gegenüber dem Vorjahreszeitraum, trotz der Covid-19-Pandemie in den Kalenderjahren 2020-21 und des verlangsamten globalen Wachstums in den Kalenderjahren 2022-23.

– Bareinnahmen für das gesamte Kalenderjahr 2024 von 28,44 Mio. $, verglichen mit 24,79 Mio. $ im Kalenderjahr 2023.

– Anhaltendes zweistelliges Wachstum der Bareinnahmen von etwa 15% für das gesamte Kalenderjahr zum 31. Dezember 2024 im Vergleich zum Kalenderjahr 2023. Dies übertrifft um mehr als das 4-fache die durchschnittliche jährliche Umsatzwachstumsrate von 3,5% für die Branche, gemessen am Baird-Wassertechnologie-Index, der 12 große wasserfokussierte Hersteller umfasst, die repräsentativ für den breiteren Wassersektor sind (Quelle: Baird, Global Water Sector Update, Q1 2024).

GRAFIK 1: REKORD VON 23 QUARTALEN MIT WACHSTUM DER BAREINNAHMEN GEGENÜBER DEM VORJAHRESZEITRAUM (VIERTELJÄHRLICHE BAREINNAHMEN IN MIO. A$)

Positiver vierteljährlicher Netto-Operativer Cashflow für das zweite Quartal in Folge

De.mem freut sich, einen positiven Netto-Operativen Cashflow von 533.000 $ für das Dezember-Quartal 2024 zu melden. Das Ergebnis basiert auf einer starken Leistung der australischen und deutschen Betriebseinheiten.

Das starke Ergebnis folgt auf einen vierteljährlichen Netto-Operativen Cashflow von 82.000 $, der für das September-Quartal 2024 gemeldet wurde.

Während des Dezember-Quartals 2024 investierte De.mem weiterhin ca. 170.000 $ in seine singapurische Tochtergesellschaft, die sich überwiegend mit der Entwicklung und Kommerzialisierung der neuen Membrantechnologien des Unternehmens befasst (siehe weitere Details unten). Die Ausgaben sind größtenteils in den operativen Cashflows enthalten, wie im Anhang der Orginalmeldung angegeben.

Weitere Details zu den ein- und ausgehenden Zahlungen finden Sie im Anhang der Orginalmeldung.

GRAFIK 2: VIERTELJÄHRLICHER NETTO-OPERATIVER CASHFLOW IN A$

Rekord und positiver Netto-Operativer Cashflow für das Gesamtjahr

De.mem freut sich, einen Rekord-Netto-Operativen Cashflow für das gesamte Kalenderjahr 2024 von 51.000 $ zu melden. Das positive Ergebnis wurde durch die starke operative und finanzielle Leistung des Unternehmens in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres angetrieben.

Dieses positive Ergebnis steht im Vergleich zu einem Netto-Operativen Cashflow-Abfluss von ca. -1,4 Mio. $ im Kalenderjahr 2023.

GRAFIK 3: JÄHRLICHER NETTO-OPERATIVER CASHFLOW IN A$

Wiederkehrende Bareinnahmen untermauern starken Ausblick

Die etwa 90% wiederkehrenden Bareinnahmen des Unternehmens untermauern seine starke Wachstumsdynamik und den positiven Ausblick für das Kalenderjahr 2025.

Die Bareinnahmen des Kalenderjahres 2024 wurden größtenteils durch De.mems wiederkehrende Geschäftssegmente generiert, die Folgendes umfassen:

– Die Bereitstellung von Wasser- und Abwasserbehandlungsdiensten, d.h. durch langfristige Build, Own, Operate („BOO“) und Operations & Maintenance („O&M“) Verträge.

o Regelmäßige Wartungsarbeiten an Wasseraufbereitungsanlagen.

o Verkauf und Wartungsdienste für Pumpen.

– Verkauf von Spezialchemikalien.

– Verkauf von Kleingeräten und Verbrauchsmaterialien.

– Membranersatzverkäufe in bestehende Anlagen.

– Verkauf von Haushaltswasserfiltersystemen und damit verbundene Wartungsdienste und Austausch von Membranpatronen.

Starker Ausblick für das Kalenderjahr 2025

De.mem erwartet ein anhaltendes Wachstum für das Kalenderjahr 2025, basierend auf Folgendem:

– Ca. 90% der Bareinnahmen sind wiederkehrend, was Cashflow-Transparenz bietet.

– Anhaltende zweistellige prozentuale organische Wachstumsdynamik.

– Weiteres Aufwärtspotenzial durch die Integration der kürzlich erworbenen Border Pumpworks und Auswater Systems, wobei zu beachten ist, dass De.mem seit 2019 4 Zukäufe erfolgreich um durchschnittlich ~63% gesteigert hat (siehe ASX Investorenpräsentation vom 3. Juni 2024, Seite 4). Die beiden jüngsten Akquisitionen haben erst ab Mitte des Kalenderjahres 2024 zu den Bareinnahmen beigetragen.

– Umsatz- / Bareinnahmenbeitrag aus den Haushaltswasserfiltrationsprodukte des Unternehmens, einschließlich des Markteintritts in Nordamerika (siehe oben für weitere Details).

– Fortgesetzter Cross-Selling von margenstarken Produkten über das nationale Geschäftsportfolio des Unternehmens hinweg.

– Potenzieller Zugang zu Fremdfinanzierung zur Steigerung der Eigenkapitalrendite (ROE), basierend auf dem gemeldeten positiven operativen Cashflow.

Kommentar des CEO

De.mem Chief Executive Officer Andreas Kroell sagte:

„Ich freue mich, ein weiteres Rekordquartal mit starkem Wachstum der Bareinnahmen und positivem Netto-Operativen Cashflow melden zu können.

Wichtig ist, dass wir den wichtigen Meilenstein erreicht haben, für das gesamte Kalenderjahr 2024 einen positiven Netto-Operativen Cashflow zu erzielen.

Wir freuen uns auf ein anhaltendes Wachstum im Kalenderjahr 2025, basierend auf der allgemeinen Wachstumsdynamik unseres Geschäfts, der starken wiederkehrenden Umsatzbasis, die im Jahr 2024 und den Vorjahren aufgebaut wurde, der Integration der beiden kürzlich getätigten Übernahmen von Border Pumpworks und Auswater sowie dem laufenden Markteintritt unserer neuen Haushaltswasserfiltrationsprodukte“.

Dieser deutschen Übersetzung einer im Original englischen Pressemeldung gibt nur einen Teil der insg. 8-seitigen Pressemeldung plus Anhang wieder. Sie können die gesamte englische Pressemeldung hier lesen cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02906108-6A1248319

