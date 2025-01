Jennie Borgström neue Geschäftsführerin der Alfa Laval Zentrale in Deutschland

Die Schwedin ist seit 2001 bei Alfa Laval und bringt umfangreiche Führungserfahrung, unter anderem von Alfa Laval South East Asia, mit.

Jennie Borgström ist neue Geschäftsführerin von Alfa Laval Mid Europe, der Hamburg-Zentrale des schwedischen Technologie-Konzerns Alfa Laval, und damit verantwortlich für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Sie folgt auf Sven Schreiber, der innerhalb von Alfa Laval die Rolle des Präsidenten für die Marine-Division „Wasser, Wind und Kraftstoffe“ übernimmt.

Die Schwedin Jennie Borgström bringt einen starken Industrie-Hintergrund in ihre neue Rolle mit. Sie begann ihre Karriere bei Alfa Laval im Jahr 2001 und hatte seitdem mehrere Führungspositionen inne: Zuletzt war sie Cluster-Präsidentin für Südostasien und Ozeanien sowie Geschäftsführerin von Alfa Laval South East Asia und zuvor – von 2017 bis 2020 – Präsidentin der Geschäftseinheit „Food Heat Transfer“.

Alfa Laval Mid Europe ist eine von über 100 Vertriebsgesellschaften weltweit und der DACH-Raum ein wichtiger Markt für den an der Nasdaq Stockholm notierten schwedischen Konzern. Mit Komponenten und neuen Technologien für die Bereiche Wärmeübertragung, Separation und Fluid-Handling positioniert sich Alfa Laval weltweit für einen Übergang der Industrie zu besserer Energieeffizienz und Wärmerückgewinnung mit weniger Emissionen, besserer Wasseraufbereitung und neuen Formen der Ernährung.

Jennie Borgström, die die Geschäftsführung zunächst für ein Jahr übernimmt, sagt: „Deutschlands Industrie steht vor mächtigen Herausforderungen: Kosten zu senken, gleichzeitig nachhaltig zu agieren und sich zu innovieren. Mit unseren Technologien für vielfältige Industrien in den Bereichen Energie, Marine, Lebensmittel, Wasser und Pharma bieten wir konkrete Lösungen, industrielle Prozesse effizienter, nachhaltiger und kostenbewusster zu gestalten.“

