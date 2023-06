alfa Media bündelt Kräfte mit Sophi für vollautomatisierte Erstellung von Druckseiten

Die KI-Technologie von Sophi wird von alfa Media integriert und über die eigene Redaktionsplattform hinaus auf Verlage im deutschsprachigen Markt ausgeweitet.

Dank der Technologie des maschinellen Lernens ist die Druckautomatisierung nun für alle Verlage verfügbar, unabhängig von ihrem bestehenden Redaktionssystem.

alfa Media versteht sich als Partner für den Erfolg ihrer Kunden und eröffnet ihnen eine neue Welt der Möglichkeiten. Wir legen Wert auf innovative, multimediale und intuitive Konzepte, die optimal auf den jeweiligen Publikationskanal abgestimmt sind – sei es digital, Print, Web oder App.

alfa Media hat eine Partnerschaft mit Sophi geschlossen, um Kunden und andere Akteure in der Verlagsbranche eine reibungslose Automatisierung des Drucklayoutprozesses zu ermöglichen. Sophi ist als eine KI-gestützte Plattform für Automatisierung, Optimierung und Predictions, die von The Globe and Mail entwickelt wurde. eine profitable Lösung für die Branche. Sophi verkürzt den gesamten Prozess der Druckseitengestaltung von Stunden auf nur wenige Minuten, ohne die Verwendung von Vorlagen. Verlage können ihre Produktivität drastisch steigern und gleichzeitig die Kosten senken – und das alles innerhalb ihrer bestehenden Content-Plattform. Die eingesparte Zeit und die eingesparten Ressourcen können nun für andere Aufgaben, wie beispielsweise die Erstellung von Inhalten, eingesetzt werden.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Sophi und die Möglichkeit, die Druckproduktion zu automatisieren und damit die Effizienz unserer Kunden weiter zu steigern“, sagt Michael Marcks, Geschäftsführer von alfa Media. „Die KI-basierte Technologie von Sophi wird manuelle Arbeitsprozesse drastisch reduzieren und es den Redakteuren ermöglichen, sich wieder auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren.“

„Wir können Sophi nahtlos in unsere Produkte einbinden, gleichzeitig aber auch den Nutzern anderer Redaktionsplattformen eine perfekte Integration bieten“, so Michael Marcks.

„Traditionell stand die Herausforderung, die Vereinfachung von Print-Seitenlayouts zu automatisieren, in krassem Gegensatz zu dem schnellen Veröffentlichungsprozess von Online-Formaten. Mit der KI-Engine von Sophi ist es nun jedoch möglich, das Umbruchmodell direkt auf bestehende Layouts zu trainieren und innerhalb weniger Tage erste Ergebnisse zu erzielen.“ Dieser Meinung ist Oliver Andrich, CTO von alfa Media. Für Tageszeitungen ist Zeit ein entscheidender Faktor bei der Seitengestaltung. Hier ist die Druckautomatisierung von Sophi besonders vorteilhaft, denn sie spart enorm viel Zeit. Das Paginieren der Druckausgabe kann innerhalb weniger Minuten erledigt werden, im Gegensatz zu mehreren Stunden bei einem manuellen Prozess. Folglich können Verlage ihre Kosten in diesem Bereich senken und die Einsparungen für andere profitable Investitionen nutzen.

Die Druckautomatisierung von Sophi hebt sich von anderen Lösungen für die Druckproduktion dadurch ab, dass das Produkt inhaltsorientiert ist und keine Vorlagen mehr benötigt. Es nutzt bewährte KI-Technologie, um zu gewährleisten, dass die gedruckten Seiten eines Verlags das Aussehen und die Haptik von Seiten haben, die von erfahrenen Redakteuren und Designern erstellt wurden. Jede Seite wird von Grund auf neu erstellt, wobei die Designrichtlinien der Marke eingehalten werden. Das Endergebnis ist eine druckfertige PDF- oder InDesign-Datei, mit der eine komplette Zeitung in 10 Minuten oder weniger fertiggestellt werden kann.

Zu den Nutznießern der neuen Technologie gehören auch die Seitengestalter selbst. Mit diesem Automatisierungssystem können sie Routineaufgaben an die Technologie delegieren und so mehr Zeit für die kreativen Aspekte ihrer Arbeit aufwenden, z. B. für die Gestaltung von Titelseiten, Features und speziellen Layouts, die einen echten Mehrwert bieten. Dies wird ihre Arbeitsbelastung erheblich reduzieren und den Stress des ständigen Wettlaufs mit der Zeit zur Einhaltung von Fristen verringern.

„Wir freuen uns, alfa Media in unserem Partnerschaftsportfolio begrüßen zu dürfen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Integration dazu beitragen wird, die Effizienz für die vielen Kunden des Unternehmens auf dem deutschen Markt zu steigern. Unsere Partnerschaft unterstützt unsere Mission, Redaktionen zu fördern, indem wir eine Lösung bereitstellen, die wertvolle Ressourcen freisetzt, so dass sie ihre Zeit der Produktion von hochwertigem Journalismus widmen können“, sagt Michael O’Neill, CEO von Sophi.

