Youvia bündelt Kräfte mit vcita, um kleine Unternehmen in den Niederlanden zu unterstützen

Seattle (Washington) und Amsterdam (Niederlande) / ACCESSWIRE / 17. November 2022 / Youvia, eine führende Agentur für digitales Marketing für kleine Unternehmen, und vcita, die in Seattle ansässige Komplett-Plattform für Business-Management, haben ihre Kräfte gebündelt, um kleinen Unternehmen in den Niederlanden die Möglichkeit zur Skalierung zu geben.

Im Rahmen der Partnerschaft bereitet Youvia die Markteinführung von Sitee – einer Business-Management-App, die auf der Technologie von vcita basiert und die Kunden kleiner Unternehmen bei der Optimierung ihres Geschäftsbetriebs und der Steigerung ihres Gewinns unterstützen soll – für Anfang 2023 vor. Die Technologie der Plattform vcita ist individuell gestaltbar und ermöglicht es Agenturen und Dienstleistern, ihren kleinen Unternehmenskunden neue Arten von Werten zu bieten.

Die Einführung der niederländischen Version von Sitee ist ein weiterer Schritt nach vorne für die Partnerschaft zwischen vcita und FCR Media, die kürzlich Youvia übernommen haben. Die Partnerschaft zwischen vcita und FCR Media hat sich seit der gemeinsamen Einführung von Sitee in Belgien Ende 2021 gut entwickelt. Die neue Version von Sitee von Youvia stellt die nächste Stufe der Expansion von FCR Media in den Niederlanden dar und stärkt die Position der Agentur als führenden Anbieter von Marketingdienstleistungen in den Benelux-Ländern.

Sitee bietet eine umfassende Business-Management-Lösung, die es Inhabern von kleinen Unternehmern ermöglicht, ihr Unternehmen effizienter zu führen, den Betrieb digital zu steuern und neue Möglichkeiten zu erschließen. Die App umfasst zentrale Business-Management-Module wie Inkasso und Verwaltung, CRM, eine zentrale Kunden-Nachrichtenzentrale und Terminplanung.

Dank der Offenheit der Plattform vcita wurde die App mit den Dienstleistungen der Marke Youvia bereichert: Website-Erstellung, Bewertungen und Social-Media-Management. Dies bietet den Kunden Youvia einen Komplettservice für alle Marketing- und Business-Management-Anforderungen.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Rinat Bogin, VP Global Partnerships and Alliances von vcita, gemeinsam mit Ivar Gribnau, Director von Sitee by FCR, einen Vortrag bei der bevorstehenden B2B Marketing Expo in London im Vereinigten Königreich halten. Die beiden werden in einer Sitzung mit dem Titel Navigating Your Marketing Organization Through Times of Uncertainty: Lessons Learned and Strategic Tips am 22. November strategische Maßnahmen vorstellen, die Marketingagenturen ergreifen können, um ihr Wachstum aufrechtzuerhalten und ihre Gewinne im aktuellen Wirtschaftsumfeld zu steigern.

Raymond van Eck, CEO von Youvia, sagte hinsichtlich der gemeinsamen Präsentation: Angesichts des heutigen unsicheren Wirtschaftsumfeldes, in dem kleine Unternehmen die Auswirkungen von Inflation, steigenden Geschäftskosten und der Wahrscheinlichkeit einer bevorstehenden Rezession spüren, besteht ein noch größerer Bedarf, kleine Unternehmen in ihrem Bestreben zu unterstützen, stabil und profitabel zu bleiben.

Wir sind entschlossen, unseren Kunden in schwierigen Zeiten zur Seite zu stehen und ihnen dabei zu helfen, Kunden zu gewinnen, mehr Geschäfte abzuschließen, Loyalität zu pflegen und mit dem neuen Softwareangebot sogar die Einnahmen zu verwalten und den Cashflow zu optimieren, sagte Herr van Eck außerdem. In dieser Zeit haben Organisationen, die für kleine Unternehmen tätig sind, sowohl die Verantwortung als auch die Möglichkeit, neue Dienstleistungen und Tools anzubieten, die den sich ändernden Bedürfnissen der Unternehmenseigentümer entsprechen.

Mit der neuen App können die Kunden von Youvia ihren gesamten Geschäftsbetrieb von unterwegs aus verwalten, den Cashflow abrufen und viele Geschäftsaufgaben automatisieren, während sie gleichzeitig die Verwaltungskosten senken. Dank der Stärke unserer Partnerschaft sind wir in der Lage, diese erstklassige Lösung mehr europäischen Kleinunternehmern zugänglich zu machen, sagte Bogin.

Inhaber von kleinen Unternehmen beklagen oft einen Mangel an Transparenz bei der Zusammenarbeit mit Marketingagenturen. Tools wie Sitee erhöhen die Transparenz, was die Arbeitsbeziehungen zwischen kleinen Unternehmen und Marketingfachleuten verbessert, sodass sie leicht nachvollziehen können, wie die Kampagnen der Agentur ihnen einen Wert bescheren. Dies führt wiederum zu besseren Ergebnissen für die Kunden und steigert den wahrgenommenen Wert und die Loyalität für die Agenturen, was ihnen zu zusätzlichen Einnahmen aus ihrem bestehenden Kundenstamm verhilft.

Über vcita

vcita ist eine Komplett-Software-Suite für die Unternehmensverwaltung, eine offene Plattform, die es Lösungsanbietern ermöglicht, kleinen Unternehmen individuelle Lösungen zu bieten. Durch das Angebot einer Co-Branding-App sind Partner von vcita in der Lage, die Einbindung zu verbessern, neues Umsatzpotenzial zu erschließen, Vertrauen und Loyalität aufzubauen und einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Die einfach zu bedienende App von vcita hilft Einzelunternehmern und kleinen Teams dabei, ihr gesamtes Geschäft online zu verwalten, indem sie zeitraubende Aufgaben wie Terminplanung, Inkasso und Marketing mit einem Klick in einfache Vorgänge verwandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.vcita.com/partners oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Youvia und FCR

Youvia, vormals DTG (De Telefoongids & Gouden Gids), bietet Online-Marketingdienstleistungen für kleine Unternehmen in den Niederlanden an. Das Unternehmen arbeitet an der Online-Präsenz, Auffindbarkeit, Reichweite und Reputation seiner Kunden. FCR ist eine Agentur für digitales Marketing, die 250 Mitarbeiter beschäftigt, um das belgische Ökosystem für kleine Unternehmen zu bedienen. Es unterhält Partnerschaften mit Microsoft und Wix, ist ein Premium-Partner von Google, der einzige Bing-Ads-Partner des Landes und betreibt goldenpages.be, das größte Unternehmensverzeichnis in Belgien, sowie DexVille, eine Werbeagentur für größere KMU.

