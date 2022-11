Ein Lächeln beim Tanken? Urlaubsfreude schon bei der Anreise in den Bayerischen Wald

Das Sonnenhotel Bayerischer Hof spendiert erneut bei Buchung Tankgutscheine

Wenn die Entspannung schon bei der Anreise beginnt, kann man von echtem Urlaubsfeeling sprechen. Das Sonnenhotel Bayerischer Hof in Waldmünchen macht es nun wieder möglich: Bei einer Buchung im November im Wert von über 500 Euro erhält man einen 50 Euro-Tankgutschein für eine Reise im Jahr 2022 oder 2023 dazu.

Bereits im Juli konnte man sich bei der Buchung eines Urlaubs im Sonnenhotel Bayerischer Hof doppelt freuen: Nach der Buchung hatten die Gäste nämlich gleich ihren Tank für die Anreise gut gefüllt. Die Urlaubsvorfreude der Kinder ist immer riesengroß und auch für Mama und Papa konnte der Urlaub im Sonnenhotel Bayerischer Hof bereits schon zu Hause ein wenig entspannter beginnen.

Die Idee für den Tankgutschein hatte das Team vom Sonnenhotel Bayerischer Hof. Der Hoteldirektor Steffen Kluge dazu: „Wir alle kennen dieser Tage das Gefühl beim Blick auf die Tankanzeige. Da wollten wir unseren Gästen bei der Anreise mit den Tankgutscheinen ein wenig Urlaubs-Feeeling an die Zapfsäule bringen. Das bedeutet nämlich direkte Entlastung für die Urlaubskasse und ermöglicht vielleicht das eine oder andere Eis extra.“ Da die Aktion so gut angekommen ist, wiederholt sie das Hotel noch einmal.

Im Sonnenhotel Bayerischer Hof in Waldmünchen warten herzliche Gastlichkeit, unzählige Ausflugsziele, helle und freundliche Zimmer- und Appartements auf Familien, die einfach genießen und gemeinsam Spaß erleben wollen. Der hauseigene Sonnenwolfi-Kinderklub, der nahe Perlsee, ein Schwimmbad zum Toben, Sauna und Dampfbad zum Entspannen und mit den All-Inklusiv-Angeboten, stehen die Weichen auf Urlaub pur. Das Kinderhotel ist der optimale Ausgangspunkt für erlebnisreiche Erkundungstouren, um die Natur rund um Waldmünchen zu entdecken. Ob Wandern, Radeln oder Kultur erleben: Der bayerische Wald hält eine Fülle an Highlights für Aktive in dieser einzigartigen Landschaft bereit. Das Angebot ist online unter zentralreservierung@sonnenhotels.de oder auch telefonisch unter +49 (0) 5321 68554 40 und direkt im Sonnenhotel Bayerischer Hof unter +49 (0) 9972 9500 buchbar.

Die Sonnenhotels feiern 2022 ihr 20-jähriges Jubiläum und sind in den schönsten Regionen Deutschlands und Österreichs zu finden. Sowohl für Familien als auch für Tagungsveranstaltende ist die Sonnenhotels-Gruppe mit ihren verschiedensten Häusern eine attraktive Adresse. Das Ferienhotel-Unternehmen bietet besondere Übernachtungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel ganz außergewöhnliche Baumhäuser. Gäste jeglichen Alters werden mit Herzlichkeit empfangen, um unvergleichliche und genussreiche Urlaubstage von den Bergen bis ans Meer zu erleben.

