O’zapft is! „Die bayerischen Vertriebstage“ von Uwe Rieder sind bereit!

Dieses Jahr ist der Anstich der bayerischen Vertriebstage um Punkt 8 Uhr am ersten Sonntag im Monat August. So will es die Tradition. Und Sie können live dabei sein!

Es ist angerichtet für das größte Spektakel, das es bisher in Sachen „Feuer für Ihren Vertrieb“ gegeben hat. Die Prominenz an TOP-Speakern stehen auch schon in ihren Startlöchern.

Vom 2. bis 8. August 2021 steigt online ein Vertriebsfeuerwerk, das seinesgleichen sucht. Mehr „Feuer für Ihren Vertrieb“ geht nicht, so der Veranstalter Uwe Rieder, der sich als „Der bayerische Vertriebsfreak“ eine Marke aufgebaut hat.

Deshalb: Seien auch Sie live beim Anstich dabei. Und zwar unter https://www.die-bayerischen-vertriebstage.de (Klicken Sie hier)

Und wer am ersten Sonntag zu lange schläft, kann sich auch eines der begehrten VIP-Tickets sichern. Dann kann auf alle Vorträge wann auch immer wo auch immer zugegriffen werden. Aber Achtung: Wie auf der Wiesn sind die Plätze hier streng limitiert.

8 Top-Speaker starten das 7-Tage-Spektakel mit Böllerschüssen, die allen Teilnehmern Lust auf mehr machen. Und nach diesem erfolgreichen O’zapft is stehen die kommenden feurigen Tage in nichts nach. Denn es geht Schlag auf Schlag. Nein, nicht das Bier läuft in Strömen, sondern Wissen und Know-How rund um das Thema „Vertrieb“!

Unter anderem mit:

> Die Verschmelzung von OFF- und ONline-Vertrieb

> Der Mensch steht nach wie vor im Vordergrund

> Mit Sog statt mit Druck ohne Kaltakquise

Es erwarten Sie insgesamt 7 Tage „Feuer für Ihren Vertrieb“: Ihr mächtigstes Werkzeug für Ihren Umsatzturbo ohne Kaltakquise!

Und das beste: Bis auf weiteres sind die Tickets im Wert von 97 Euro gratis. Also die erste Maß „Feuer“ geht auf Uwe Rieder. Aber nur, wenn Sie folgenden Link benutzen: https://www.die-bayerischen-vertriebstage.de/02bis08-august-2021 (Klicken Sie hier)

Also ran an die Tastatur und sichern Sie sich noch heute die begehrten (Sitz)Plätze. Wer zu spät kommt, der muss leider draußen bleiben. Wie auf der richtigen Wiesn.

Freuen auch Sie sich auf 7 feurige Tage, die Sie so schnell nicht mehr vergessen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Der bayerische Vertriebsfreak GmbH

Herr Uwe Rieder

Schleißheimer Straße 12

85221 Dachau

Deutschland

fon ..: 081312777677-0

web ..: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

email : team@der-bayerische-vertriebsfreak.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Uwe Rieder ist »Ihr« bayerischer Vertriebsfreak. Vertrieb war schon immer seine Leidenschaft. Mit seinem »Vertriebsfreaks-System« hat Uwe Rieder Unternehmen nachweislich z. B. von 10 auf 30 Millionen Euro oder sogar von 10 auf 60 Millionen Umsatz katapultiert. Seine Schritt für-Schritt-Anleitungen sind praxiserprobt und auf Ihr Business adaptier- und kopierbar – branchenunabhängig.

Nun unterstützt der Bayer vorwiegend Einzelunternehmer/innen, Solopreneure, Selbstständige und Unternehmer bis zu 10 Mitarbeiter.

Infos unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de



