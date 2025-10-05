32. Aspendos Opern- und Ballettfestival in Türkiye eröffnet

Weltstars der Oper erobern das 2.000 Jahre alte Amphitheater von Türkiye beim spektakulären Mittelmeer-Festival

Wenn der italienische Tenor Riccardo Massi und die russische Sopranistin Olga Maslova im September auf der Bühne des antiken Theaters von Aspendos in Türkiye stehen, treten sie dort auf, wo schon vor fast 2.000 Jahren römische Zuschauer begeistert Beifall klatschten. Das 32. Internationale Aspendos Opern- und Ballettfestival vom 14. September bis 1. Oktober verwandelt eines der besterhaltenen Amphitheater der Welt in einen glanzvollen Kulturort, der es mit den großen Opernhäusern von heute aufnehmen kann.

Was dieses Festival so besonders macht: Puccinis „Turandot“ oder Verdis „La Traviata“ in einem Theater zu erleben, in dem schon in der Antike Künstler auftraten, mit einer Akustik, bei der selbst ein Flüstern von der Bühne bis auf die obersten Ränge mühelos zu hören ist.

Starpower in antiker Kulisse

Das Festival eröffnet am 14. September mit Puccinis „Turandot“, der Geschichte der eiskalten chinesischen Prinzessin. Die gefeierten Opernstars Riccardo Massi und Olga Maslova führen die Produktion der Staatsopern und -ballette von Ankara und Antalya an und versprechen vokale Glanzleistungen, wie sie diesen Ort schon zu Zeiten des Römischen Reiches berühmt machten.

Am 27. September steht der weltbekannte Tenor Ivan Magrì mit „Tosca“ auf der Bühne. Er bringt seine international gefeierte Stimme in eine der dramatischsten Opern überhaupt und in eine Kulisse, die Musik und Emotionen gleichermaßen verstärkt. Zum Abschluss gibt es am 1. Oktober ein besonderes kulturelles Highlight: Das Staatliche Akademische Bolschoi-Opern- und Balletttheater aus Usbekistan, benannt nach dem Dichter Alischer Navoi, präsentiert Verdis ergreifende „La Traviata“. Damit kommt es zu einer seltenen internationalen Zusammenarbeit an diesem geschichtsträchtigen Ort.

Vom russischen Ballett zur griechischen Tragödie unter Sternenhimmel

Neben Oper präsentiert das Festival auch Ballettklassiker, die die uralte Steinbühne in eine Tanzwelt verwandeln.

o 17. September: „Zorba“ – die lebensbejahende griechische Geschichte mit dem legendären Sirtaki, begleitet von der unvergänglichen Musik von Mikis Theodorakis

o 20. September: „Schwanensee“ – Tschaikowskys zeitloses Meisterwerk, neu interpretiert von Ricardo Amarante

o 24. September: „Don Quixote“ – eine farbenfrohe Hommage an die spanische Kultur und Cervantes‘ berühmte Romanfigur

Warum Aspendos so besonders ist

Das Theater von Aspendos wurde im 2. Jahrhundert nach Christus erbaut und gilt nicht nur als das besterhaltene römische Theater in Türkiye, sondern auch als eines der bedeutendsten Beispiele römischer Architektur weltweit. Seit 2003 ist das Festival Mitglied der European Festivals Association und hat sich zu einem kulturellen Pilgerort für Opern- und Ballettfreunde aus ganz Europa entwickelt.

Die 2.000 Jahre alte Bauweise von Aspendos trägt jeden Ton ganz ohne Verstärkung bis auf alle 15.000 Plätze. Dieses akustische Wunder fasziniert Künstler und Publikum bis heute.

Mittelmeer-Zauber trifft Kulturtourismus

Antalya, die beliebteste Urlaubsdestination der Türkei, verzaubert Besucherinnen und Besucher mit ihrer spektakulären Landschaft, glitzernden Küsten, mildem Klima, mediterranen Spezialitäten der türkischen Küche und ihrem reichen kulturellen Erbe.

Die Stadt überrascht zudem mit gut erhaltenen antiken Stätten, von denen einige im Sommer im Rahmen des Night Museums Project bis spät in die Nacht geöffnet sind. Mit dieser Mischung aus Natur, Kultur und Gastfreundschaft zog Antalya im vergangenen Jahr rund 17 Millionen Gäste an, ein neuer Rekord.

Festival-Infos

Zeitraum: 14. September bis 1. Oktober, jeweils 21 Uhr

Tickets: erhältlich unter www.operabale.gov.tr, www.biletinial.com, in der App SanatCepte sowie an offiziellen Vorverkaufsstellen in Antalya

Pressebilder: https://docs.tga.gov.tr/mswz0wwl

