60. Präsidial-Rundfahrt bringt die Radwelt nach Türkiye

Die Präsidial-Rundfahrt von Türkiye (TUR 2025), eines der renommiertesten Radrennen weltweit, kehrt zur 60. Ausgabe zurück auf die internationale Bühne.

Vom 27. April bis zum 4. Mai führt das achttägige Rennen über einige der eindrucksvollsten Routen des Landes und vereint dabei sportliche Höchstleistungen mit dem kulturellen Reichtum und den Naturwundern von Türkiye.

Organisiert vom Türkischen Radsportverband unter der Schirmherrschaft des Präsidialamts und mit Unterstützung des Ministeriums für Jugend und Sport sowie der Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA), beginnt die Tour in Antalya und endet in der Ägäismetropole Izmir.

Internationale Profiteams aus den USA, Deutschland, Belgien, China, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Italien, Kasachstan, Malaysia, Norwegen, Polen und Türkiye selbst nehmen an dem Wettbewerb teil. Mit am Start sind etablierte Top-Fahrer ebenso wie vielversprechende Nachwuchstalente.

Ein sportliches Erlebnis durch das Herz von Türkiye

Neben dem sportlichen Wettkampf steht die Rundfahrt ganz im Zeichen der internationalen Sichtbarkeit von Türkiye. Mit Liveübertragungen in 190 Ländern, auf fünf Kontinenten und in 13 Sprachen, präsentiert sich das Land als vielseitige Destination für Radsport und Naturtourismus. Die Etappen führen durch Landschaften voller Geschichte und mediterraner Pflanzenwelt – ein lebendiges Panorama zwischen Kultur und Natur, inszeniert für ein weltweites Publikum.

Von der Riviera bis zur Ägäis – Etappen voller Kontraste

Die erste Etappe in Antalya (132 km) führt durch die historische Altstadt Kaleiçi, vorbei am Hadrianstor und dem Yivli-Minarett bis hin zur antiken Stadt Silyon und den Küstenorten Belek und Serik.

Zwischen Kemer und Kalkan (167,4 km) passieren die Fahrer einige der symbolträchtigsten Natur- und Kulturschauplätze von Türkiye – etwa den Patara-Strand, Yanartas, Myra, Finike, Demre, Kas und den berühmten Kaputas-Strand.

Die Fethiye-Marmaris-Etappe (175,9 km) bietet Höhepunkte wie das Butterfly Valley, Ölüdeniz, das Lebensumfeld der geschützten Caretta-Caretta-Schildkröten und das Dalyan-Delta.

Auch die weiteren Etappen setzen starke landschaftliche Akzente: zwischen Marmaris und Akyaka (115,4 km) liegen Kiefernwälder mit Meerblick und beliebte Kite-Surf-Spots. Die Strecke Marmaris-Aydin (151 km) führt vorbei an der antiken Stätte Afrodisias und traditionellen Olivenhainen. Die Etappe Kusadasi-Selçuk (161,4 km) bringt Fahrer und Publikum zu UNESCO-Stätten wie Ephesos, dem Artemistempel und dem Haus der Jungfrau Maria. Über Sirince, Seferihisar und Çesme (144,2 km) geht es schließlich zur Schlussetappe von Çesme nach Izmir (105,7 km), wo Uhrturm, Weinanbau und antike Stätten im Fokus stehen.

Türkiye als globale Rad-Destination im Fokus

Als Teil der UCI „ProSeries“ im europäischen Tourkalender unterstreicht TUR 2025 Türkiye’s Bedeutung im internationalen Radsport. Dabei geht es nicht nur um Streckenvielfalt: Das Land präsentiert sich auch als fahrradfreundliche Destination mit spezialisierter Infrastruktur, von sicheren Unterkünften bis hin zu Reparaturservices.

Mit der 60. Ausgabe der Tour setzt Türkiye ein starkes Zeichen: für nachhaltigen Sporttourismus, internationale Vernetzung und eine Zukunft, in der Kultur, Bewegung und Natur Hand in Hand gehen.

