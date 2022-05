360-Grad-Service für Kunden

ALGROUP bietet eine umfassende Kundenbetreuung von der Entwicklung bis zur Wartung

Das Unternehmen ALGROUP aus Köln bietet Qualitätsrahmen und individuell angefertigte Werbelösungen für Geschäftsräume, Messen oder den Point of Sale. Dabei stechen besonders die umfassenden Servicekompetenzen hervor.

„Wir stehen für ,The Art of Visual Branding'“, erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin bei ALGROUP. „Neben unseren eigenen Entwicklungen innovativer Werbelösungen, haben wir ein eigenes Projektmanagement Team, das flexibel auf die Wünsche unserer Kunden eingeht und mit ihnen gemeinsam tolle Werbeprojekte umsetzt.“

Dazu werden innovative Sonderlösungen entwickelt und angefertigt oder bestehende Systeme zu ganzheitlichen Lösungen kombiniert. Das Team aus erfahrenen Projektmanagern greift dabei auf eigene Ideen und Fachwissen zurück, richtet sich aber auch gerne nach den Wünschen ihrer Kunden. Die Mitarbeitenden begleiten ihre Kunden dabei Schritt für Schritt vom Konzept bis hin zum fertigen Produkt. Die ALGROUP-Mitarbeiter legen dabei immer großen Wert auf ein ansprechendes, modernes Design und hohe Qualitätsstandards. Die fachmännische Montage, Wartungstouren und etwaige Reparaturen werden ebenfalls bei Bedarf koordiniert, sodass ein Rundumservice garantiert werden kann.

Die Herstellung der FRAMELESS Textilspannrahmen findet in der hauseigenen Produktionsstätte statt. Der Produktion vielfältiger Textilspannrahmen sind in Format und technischer Ausführung kaum Grenzen gesetzt. Durch die zentral gelegene Produktionsstätte kann zudem eine zeitnahe Lieferung gewährleistet werden. Des Weiteren zeichnet sich das Unternehmen ALGROUP darin aus, im Rahmen der Logistik, Installation und Wartung äußerst zuverlässig zu agieren.

Weitere Informationen zu Themen wie Textilspannrahmen oder Leuchtdisplay finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ALGROUP GmbH

Frau Pia Müller

Waltherstraße 49-51

51069 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 / 68 93 23 0

fax ..: 0221 / 68 93 23 88

web ..: https://www.algroup.de

email : info@algroup.de

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

