3D-Renderings & Konzept-Design für MOUNTAINMENTS TWO

MOUNTAINMENTS TWO – Hochwertiges Wohnen vereint mit herausragender Ästhetik

Projekt „MOUNTAINMENTS TWO“

3D-Visualisierungen und Konzeptentwurf für MOUNTAINMENTS TWO.

Eine erstklassige Darstellung ist für exklusive Immobilien unerlässlich. In der heutigen Zeit erfolgt dies hauptsächlich mithilfe von qualitativ hochwertigen 3D-Renderings.

Nach dem gelungenen Start von „MOUNTAINMENTS ONE“ wird das Konzept exklusiver Chalets in den Alpen konsequent in „MOUNTAINMENTS TWO“ weitergeführt. Das exklusive Neubauprojekt mit luxuriösen Eigenschaften umfasst eine Grundstücksfläche von etwa 1.600 Quadratmetern und ist in zwei separate Wohnbereiche namens „TOP 1“ und „TOP 2“ aufgeteilt. Inmitten der eindrucksvollen Landschaft um Kitzbühel kombiniert dieses Vorhaben zeitgemäße Bauweise mit klassischem Charme.

Idee

Auch bei „Mountainments TWO“ war der Designprozess von großer Bedeutung. Bei der Entwicklung des ersten Projekts „Mountainments“ wurde intensiv mit gmsvision zusammengearbeitet und hochwertige 3D-Visualisierungen für die Ideenfindung genutzt.

Obwohl ein erprobter Grundworkflow aus den vorherigen Projekten verwendet werden konnte, war es aufgrund der Einzigartigkeit und erstklassigen Lage dieser Luxusimmobilien unerlässlich, eine gründliche und präzise Umsetzung sicherzustellen. Es wurden viele Einzelheiten sowohl im Design als auch konstruktiv dargestellt, um sicherzustellen, dass die höchste Qualität erreicht wird und das Endergebnis perfekt ist.

Wärme wird durch Reduktion beeinflusst.

Das Design von „Mountainments TWO“ orientiert sich an dem Leitprinzip „Weniger ist mehr“: klare Linien, authentische Materialien und ein durchdachtes Raumkonzept, das nicht dominant in die Landschaft eingreift, sondern mit ihr harmoniert. Das Aussehen wird durch Sichtbeton, Holz und umfangreiche Glasflächen geprägt, was zu einem Zusammenspiel von Geborgenheit und Offenheit führt.

Darstellung mit Emotion

Bei diesem Vorhaben wurden nicht nur herkömmliche 3D-Visualisierungen entwickelt, sondern gezielt atmosphärische Renderings kreiert, die die emotionale Wirkung des Gebäudes und des Standorts einfangen. Um nicht nur die Architektur zu präsentieren, sondern auch eine fühlbare Atmosphäre zu schaffen, wurden Licht, Materialien und Einrichtung bewusst aufeinander abgestimmt. Natürlich wurde auch in diesem Fall ein Imagefilm für das Projekt erstellt.

Ausführliche Informationen mit Tiefe

Jede 3D Visualisierung, ob es sich um eine Außenansicht bei Abendstimmung oder einen Innenraum mit alpinem Charakter handelt, hat ihre eigene Geschichte zu erzählen. Auf diese Weise wird ein kohärentes Bild geschaffen, das sowohl potenzielle Käufer als auch Investoren unmittelbar emotional anspricht und gleichzeitig die architektonische Konzeption präzise darstellt.

Der Erfolg bestätigt die gewählte Strategie.

MM2 wurde vor Abschluss der Entwicklung bereits veräußert. Ein Beleg dafür, dass das Konzept und die Herangehensweise der Entwickler von MM2 vollständig erfolgreich waren. Dank der engen Kooperation mit gmsvision und den qualitativ hochwertigen Renderings wurde die Vision des Projekts überzeugend dargestellt und potenzielle Käufer konnten frühzeitig gewonnen werden.

