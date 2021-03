3P ist Distributor von Elem6 in Deutschland

Sondershausen/ Prag, 17.03.2021 – Die 3P – Price Performance Products GmbH ist ab sofort der deutsche Distributor von elem6 s.r.o. aus der tschechischen Republik.

Elem6 erweitert so seine Distributions- und Vertriebsaktivitäten im deutschen Handel.

Die Mission des tschechischen Partners elem6 s.r.o. ist es, hochwertige und zeitgemäße Unterhaltungselektronik für jedermann zu einem erschwinglichen Preis verfügbar zu machen.

Mit einem starken Fokus auf Kundenwünsche streben alle eigenen und lizenzierten Marken danach, dem Anwender ein Höchstmaß an Service und Zufriedenheitsgarantie zu bieten. Dazu gehört die Bereitstellung des bestmöglichen Kauferlebnisses sowie die Sicherstellung, dass der Kunde während der gesamten Lebensdauer des Produkts unterstützt wird. Mit einem Schwerpunkt auf Unterhaltungselektronik und Lifestyle- Produkten ist es das Ziel, die Produktpalette weiter auszubauen und die erfolgreichen Strategien zum Aufbau von Marken, zur Entwicklung von Märkten und Produkten fortzusetzen.

Aktuell werden verschiedene Marken wie Lamax, Truecam, Truelife, Lauben oder Mamibot im Portfolio aufgebaut.

„Mit elem6 haben wir einen dynamischen Partner im Boot, mit dem wir viele Bereiche des Marktes, sowohl in der Niche als auch im Volumengeschäft abbilden. Die Produkte überzeugen mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis und werden durch einen starken Kundendienst unterstützt“ sagt Andreas Hartung, Geschäftsführer bei der 3P GmbH.

„3P hat bereits früher einige Einzelprodukte von elem6 vertrieben. Wir freuen uns, nun den nächsten Schritt zu gehen und gemeinsam auf Distributionsbasis weiterzumachen. Die erste Selektion an Produkten umfasst dabei Bestseller aus allen Kategorien“ sagt Jan Hejnic, Export Manager DACH WE bei elem6 s.r.o.

3P wird die Bestseller des Sortiments ab sofort in der Distribution und danach bei ausgewählten Etailern verfügbar stellen.

Der Sales-Added-Distributor 3P – Price Performance Products GmbH wurde aus dem Etailer OVT hervorgehend 2006 gegründet. Aktivitätsschwerpunkte sind seitdem die Distribution und der konzeptionelle Vertrieb von elektronischen Konsumgeräten, die im Fachhandel, Etail und Großvertriebsformen platziert werden. Zusätzlich bietet 3P komplette Fulfillment Dienstleistungen (Abwicklung, Schnittstellen, Etailer-Anbindungen etc.) für in- und ausländische Lieferanten an. Aufgrund der starken Expansion über die Jahre entwickelte sich 3P zum Exklusivdistributor verschiedener Hersteller im deutschsprachigen Raum. In diesem Rahmen wurde das Marken- und Produktprogramm entsprechend weiterentwickelt und der Fokus auf innovative Multimedia-Technik, mobiles Zubehör und technische Lifestyle Produkte gelegt. Als Ergebnis werden Fachhändlern und Endkunden kontinuierlich aktuelle und attraktive Hersteller und Marken sowie ganze Produktkonzepte zur Verfügung gestellt. http://www.3p.de

