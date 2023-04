4 Minuten reichen aus, um zu überzeugen

Starker Inhalt und emotionale Wirkung holen den Excellence Award nach Passau

Speaker Slam Mastershausen



Passau, 18. April 2023 – Kirstin Doppelhammer aus Passau holt beim Internationalen Speaker Slam in Mastershausen den Excellence Award – Veranstalter Hermann Scherer. Der Wettbewerb fand vergangene Woche statt und lockte insgesamt 125 Teilnehmer aus 13 Ländern an. Der Speaker Slam war komplett ausgebucht, die Warteliste war lang. Zwei Bühnen standen zur Verfügung, auf denen die Rednerinnen und Redner gegeneinander antraten.

In einem atemberaubenden Wettbewerb, der von einer internationalen Jury und Zuschauerschaft begleitet wurde, hatten die Teilnehmer nur vier Minuten Zeit, um ihre Fähigkeiten als Rednerinnen und Redner zu zeigen und zu überzeugen. Der Druck war hoch, denn nach Ablauf der Zeit wurde der Ton ausgeschaltet und die Rednerin oder der Redner musste die Bühne verlassen.

Dem Speaker Slam ging eine Vorqualifikation und eine Finalistenauswahl durch eine hochrangige Scoutingselection (Dirk Hildebrand von den Radioexperten – Medienexperte Jörg Rositzke – Ghostwriterin Miriam Saeger – Scoutingexpertin Stephanie Pierre – Speaker Marcel Heß) voraus. Die Konkurrenz war stark und das Niveau der Beiträge beeindruckend.

Die Rede von Kirstin Doppelhammer überzeugte mit ihrer klaren Struktur, ihrer emotionalen Wirkung und ihrem starken Inhalt. Mit Standing Ovations zeigte das Publikum seine Begeisterung und die Jury vergab den begehrten Excellence Award.

Der Internationalen Speaker Slam wurde von über 100.000 Zuschauern über Livestream verfolgt.

„Ich bin überwältigt und dankbar für diese Auszeichnung. Es war eine großartige Erfahrung, vor einem internationalen Publikum zu sprechen und ich freue mich sehr, dass meine Botschaft angekommen ist“, sagte Kirstin Doppelhammer nach der Preisverleihung.

Der Internationale Speaker Slam war eine inspirierende und bereichernde Erfahrung für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie konnten ihr Talent und ihre Fähigkeiten als Rednerinnen und Redner unter Beweis stellen und sich mit Menschen aus der ganzen Welt vernetzen.

Das Thema der Passauerin ist seelische und körperliche Selbstheilung. Eines der wichtigsten Themen in der heutigen Zeit überhaupt, denn es untersucht all unsere Ursachen, warum wir uns körperlich und seelisch nicht gut fühlen könnten. Dazu gehören ungelöste innere Konflikte-hinderliche Glaubenssätze – Ängste, wie z.B. Prüfungsangst – Erlebnisse, die uns belasten und einiges mehr. Darüber hinaus regt es doch auch zu mehr Eigenverantwortung an.

Kirstin Doppelhammer, verheiratet, 3 Söhne, unterstützt als Coach – Mentorin und Speakerin Menschen, die seelisch oder körperlich wieder in ihre Selbstheilung kommen möchten, die Hintergründe herauszufinden und aufzulösen – denn am Anfang ist immer die Ursache.

