40 Jahre rennen ohne Pause

Von „0 auf 100 – Tausend“ – über die Erfolgsgeschichte einer Gemeinde mit rasantem Wachstum.

Die „Shincheonji Kirche Jesu, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses“ (Vorsitzender Lee Man-hee) feierte am 14. März ihren 40. Gründungstag. Seit 1984 setzt sich die Gemeinde dafür ein, die Verbindung zwischen Gott und den Menschen wiederherzustellen, und auch den Frieden auf der Erde voranzubringen.

Im Zion Christlichen Missionszentrum, einer kostenlosen Einrichtung der Shincheonji Kirche Jesu, werden die Vorhersagen der Bibel, sowie ihre erfüllten Wirklichkeiten gelehrt. Die Bibelkurse, welche weltweit durchgeführt werden, sind nicht nur international, sondern sie bringen die Menschen aus den verschiedensten Kulturen und Denominationen zusammen.

In den letzten Jahren haben hier jährlich über 100.000 Menschen diesen Bibelkurs mit einer feierlichen Zeremonie absolviert. Durch die Einführung des globalen Online-Unterrichts konnte auch während der Corona – Pandemie vielen Menschen das Studieren der Bibel ermöglicht werden.

Zudem wurden mit 443 Kirchen in Südkorea über den theologischen Austausch hinweg so genannte Absichtserklärungen (MOU-s) unterzeichnet und überdies auch mit 9.462 Kirchen in 77 Ländern weltweit unterschrieben.

Infolgedessen änderten 1.382 Gemeinden in 38 Ländern ihre Gemeindeschilder um und zwar in „Shincheonji Kirche Jesu, Tempel des Zeltes des Zeugnisses“.

Im Februar letzten Jahres wurde ein Austauschprogramm für religiöse Leiter ins Leben gerufen, das auf große Resonanz stieß.

Doch hinter diesem rasanten Wachstum steckt ein unscheinbarer Anfang. So hatte die Gemeinde zum Zeitpunkt der Gründung nicht einmal einen richtigen Versammlungsort und die Gottesdienste wurden im Freien abgehalten. Mittlerweile befindet sich der Hauptsitz der Gemeinde in Gwacheon / Südkorea.

Die Erfolgsgeschichte der Gemeinde lässt sich darauf zurückführen, dass die Lehre bibeltreu, einfach und verständlich erklärt wird und zwar so, dass die Botschaft Gottes für jeden Menschen zugänglich gemacht wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SCJ Berlin e.V. c/o

Herr Markus Rocher

Eichborndamm 138

13403 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 15730050850

web ..: https://www.shincheonji.de/

email : media@shincheonji.de

Pressekontakt:

SCJ Berlin e.V. c/o

Herr Markus Rocher

Eichborndamm 138

13403 Berlin

fon ..: +49 15730050850

web ..: https://www.shincheonji.de/

email : media@shincheonji.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Juggernaut Exploration könnte 2024 das nächste Level erreichen Entdecken Sie unsere professionelle Festplattenvernichtung in Rümelingen!