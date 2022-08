40. Ritterfestspiele auf Burg Satzvey im September

Ritterfestspiele am 3./4. und 10./11. September 2022 +++ Neue Show der Ritter der Burg Satzvey mit spannender Zeitreise +++ Mittelalterliche Musik und Gauklerspaß +++ Ritterlager und Mittelaltermarkt

An den ersten beiden Septemberwochenenden – am 3./4. und 10./11. September – werden die Ritter der Burg Satzvey ihre Zuschauer wieder in ihren Bann ziehen. Vor der historischen Kulisse der mittelalterlichen Wasserburg in der Eifel präsentieren sie mit atemberaubenden Stunts auf Pferden, beeindruckenden Gewändern und zahlreichen Spezialeffekten ein spannendes Spektakel zwischen Historie und Moderne.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr das 40. Jubiläum der Ritterfestspiele feiern können. Nach den immensen Hochwasserschäden haben wir mit viel Herzblut Reitplatz, Wege und Grünflächen neu angelegt und konnten an Pfingsten erstmals wieder eine Showpremiere feiern“, so Veranstalterin Patricia Gräfin Beissel. „Immortalis war ein voller Erfolg, an den wir im Herbst anknüpfen.“

Der große Mittelaltermarkt rund um die Burg und das riesige Ritterlager im Burgpark sorgen bei Groß und Klein ebenfalls für Begeisterung: Mittelalterliche Musiker, Tänzer, Märchenerzähler und Gaukler bieten abwechslungsreiche Unterhaltung.

Ritter der Burg Satzvey mit der Show Immortalis

Wir schreiben das Jahr 2022. Bei Ausgrabungen stößt ein Professor auf ein lang ersehntes Artefakt – ein kostbares Medaillon. Doch er und seine beiden Studenten sind nicht die einzigen, die das wertvolle Stück besitzen wollen. Es beginnt eine wilde Verfolgungsjagd, die auch keinen Halt vor Zeit und Raum macht: Plötzlich finden sich die jungen Leute im Mittelalter wieder – gar nicht so einfach ohne Internet und GPS. Denn sie müssen nicht nur gegen machthungrige Widersacher bestehen, sondern auch gegen Ritterheere kämpfen und für Gerechtigkeit bei einem Hexenprozess sorgen.

Mittelaltermarkt, Gaukler, Spielleute und Ritterlager

Mittelalterliche Spielleute, Komödianten und Gaukler – darunter Alf der Gaukler Luscinia Obscura, Spectaculatius, Fabula Aetatis sowie Jolandolo vom Birkenschwamm – sorgen für Musik und Unterhaltung. The KingsPipers bringen mit ihren Dudelsäcken keltische Klänge und schottischen Folkrock mit.

Selbstverständlich darf der große Mittelaltermarkt auf dem Burggelände mit Händlern aus verschiedensten alten Zünften nicht fehlen. Hier werden neben allerlei Waren und Handwerk auch erfrischende Tränke und hausgemachte Speisen feilgeboten. Zudem erwartet ein riesiges Ritterlager die kleinen und großen Besucher im Burgpark.

Ritterfestspiele 3./4. und 10./11. September 2022

Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

Öffnungszeiten Markt:

Samstag und Sonntag 12 bis 21 Uhr, Montag 12 bis 19 Uhr

Show der Ritter der Burg Satzvey:

samstags 17 Uhr

sonntags 16 Uhr

Eintritt:

Kinder unter 4 Jahren frei; Kinder (4 bis 12 Jahre) 10 Euro; Jugendliche (12 bis 18 Jahre), Schüler, Studenten 14 Euro; Erwachsene 16 Euro; Familienkarte: 2 Erwachsene, 2 Kinder (4 bis 12 Jahre) 42 Euro.

Die Preise verstehen sich ohne Show. Preise mit Showkarten je nach Sitzplatz. Der Kartenvorverkauf wird empfohlen über: https://www.rheinruhrticket.de/rrt/ajax.aspx/shop/b7849a1c-ec99-4a38-8186-51c66de2ab3f/Burg_Satzvey.html

Weitere Informationen unter: www.burgsatzvey.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Patricia Gräfin Beissel GmbH

Frau Patricia Gräfin Beissel

An der Burg 3

53894 Mechernich-Satzvey

Deutschland

fon ..: 02256-95 83 0

fax ..: 02256-9 59 86 63

web ..: http://www.graefin-beissel.de

email : info@graefin-beissel.de

Ob Familienfeiern, Tagungen oder Firmenevents – jedes Fest verdient einen außergewöhnlichen Rahmen mit individuellen Akzenten.

Was auch immer Sie planen – eine Feier auf der mittelalterlichen Burg Satzvey, eine Tagung im Designhotel oder ein Fest zuhause – von der ersten Idee über die detaillierte Planung bis hin zur professionellen Organisation und zum reibungslosen Ablauf sorgt die Patricia Gräfin Beissel GmbH dafür, dass Ihre Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Weiterführende Informationen unter www.graefin-beissel.de

Pressekontakt:

PR & Text Bureau Dipl.-Ing. Margit Schmitt

Frau Margit Schmitt

Hochkirchener Str. 3

50968 Köln

fon ..: 0221-2857744

web ..: http://www.prtb.de

email : info@prtb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Regnauer führt Weltneuheit ein: „Unsichtbare“ Haustechnik für mehr Platz zum Leben