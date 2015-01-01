  • 42 Jahre Fragen – und eine Antwort, die man nicht glauben kann

    Philosophie trifft Klangraum

    BildSalih Daglar veröffentlicht „42 Years of Questions, One Suspicious Answer“ – ein radikales Klangexperiment zwischen Avantgarde, Jazz und philosophischer Dekonstruktion

    Berlin – Mit seinem neuen Album _“42 Years of Questions, One Suspicious Answer“_ präsentiert der Berliner Musiker und Produzent Salih Daglar ein Werk, das sich konsequent jeder Kategorisierung entzieht. In 11 Tracks erschafft Daglar ein vielschichtiges Klanguniversum, das Avant-Garde-Jazz, mikrotonale Strukturen und experimentelle Elektronik miteinander verschmilzt – kompromisslos, roh und konzeptionell tief verankert.

    Das Album ist mehr als Musik: Es ist ein Gedankengebäude. Inspiriert von Denkern wie Nietzsche, Kafka und Orwell sowie der symbolischen Kraft der Zahl 42, entfaltet sich eine narrative Struktur, die Fragen nach Wahrheit, Kontrolle und Identität stellt – ohne jemals einfache Antworten zu liefern.

    Klang als Systembruch

    Salih Daglar dekonstruiert bewusst die Regeln westlicher Musiktradition. Tonalität wird gebogen, Rhythmus verliert seine Stabilität, Strukturen wirken lebendig und unberechenbar. Unquantisierte Grooves, polymetrische Spannungen und mikrotonale Verschiebungen erzeugen eine Klangwelt, die gleichzeitig kontrolliert und instabil erscheint.

    Tracks wie
    _“Unquantized Minds Inside a System Demanding Order“_
    oder
    _“Organic Structures Collapsing in Perfect Rhythm“_
    stehen exemplarisch für diesen Ansatz: Musik als Spiegel eines Systems, das Ordnung verlangt, während es innerlich bereits zerfällt.

    Philosophie trifft Klangraum

    Thematisch durchzieht das Motiv des „Memory Hole“ – eine Referenz an Orwells _1984_ – das gesamte Album. Erinnerung wird manipuliert, Wahrheit fragmentiert, Realität verschoben. Gleichzeitig tauchen klassische Elemente in transformierter Form wieder auf: Die Neuinterpretation von Erik Saties _Gymnopédie_ erscheint als verzerrtes Echo in einer digitalen Maschine – ein Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

    42 als Konzept – und Provokation

    Das Album entstand anlässlich von Daglars 42. Geburtstag – einer Zahl, die kulturell als „Antwort auf alles“ gilt. Doch statt Antworten liefert das Werk eine klare Haltung: Bedeutung ist kein Zustand, sondern ein Prozess.

    Oder anders formuliert:
    Die Antwort existiert – aber sie bleibt verdächtig.

    Fazit

    Mit _“42 Years of Questions, One Suspicious Answer“_ etabliert sich Salih Daglar als kompromissloser Klangarchitekt zwischen musikalischer Forschung und künstlerischer Vision. Dieses Album ist keine leichte Kost – sondern ein bewusst konstruiertes Erlebnis für Hörer, die bereit sind, Kontrolle abzugeben und sich auf das Unbekannte einzulassen.

    Ein Werk, das nicht gefallen will – sondern wirken.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Artbeatfeastverse
    Herr Salih Daglar
    Storkowerstr. 139B
    10407 Berlin
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    web ..: https://artbeatfeastverse.com/salihdaglar/
    email : kontakt@salihdaglar.de

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    Pressekontakt:

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    Herr Salih Daglar
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