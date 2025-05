43 Hunde aus Cherson gerettet – Pro Animale bittet dringend um Unterstützung für traumatisierte Tiere

Hundehilfe an der Frontlinie: Pro Animale hat 43 Hunde aus einem zerstörten Tierheim in Cherson evakuiert. Viele Tiere sind nicht vermittelbar. Der Verein ruft jetzt zur Hilfe durch Patenschaften auf.

Cherson-Ukraine/Polen/Deutschland. Inmitten des Kriegsgebietes rund um die ukrainische Frontstadt Cherson hat die international tätige, gemeinnützige Tierschutzorganisation Pro Animale für Tiere in Not e. V. eine beispiellose Rettungsaktion durchgeführt. Insgesamt 43 Hunde konnten aus einem mehrfach bombardierten Tierheim geborgen und über Polen in Sicherheit gebracht werden. Viele der Tiere sind körperlich verletzt, alle von Angst und Leid gezeichnet – und dauerhaft auf Schutz und Versorgung angewiesen. Pro Animale bittet nun dringend um Hilfe durch Tierpatenschaften und Spenden.

„Die Lage in Cherson ist zutiefst erschütternd und grauenerregend“ sagt Natascha Wothke von Pro Animale. „Die Hunde sind durch die furchtbaren Kriegserlebnisse traumatisiert, in ihrem Vertrauen erschüttert und viele nicht oder nur schwer vermittelbar.

Sie haben ihr Zuhause und ihre Bezugspersonen verloren, waren über Wochen oder Monate Todesangst und Bombenangriffen ausgesetzt, mussten miterleben, wie andere Hunde in ihrer unmittelbaren Umgebung getötet oder schwer verletzt wurden oder mussten selbst schwer verletzt um ihr Überleben kämpfen – sie haben sämtliche Sicherheit gebenden Konstanten in ihrem Leben verloren. Unsere Tierherbergen sind oft die letzte Zuflucht für diese unschuldigen Opfer des Krieges.“

Die Evakuierung erfolgte Anfang Mai mit Unterstützung freiwilliger Helfer:innen vor Ort, insbesondere des ukrainischen Volontärs Vitaly, der täglich sein eigenes Leben einsetzt, um die Hunde am Leben zu halten. Die geretteten Tiere wurden zunächst in einer Quarantänestation in Polen aufgenommen. Dort werden sie medizinisch versorgt und für die Aufnahme in drei Tierherbergen von Pro Animale vorbereitet: in Copernika (PL), dem Rendez-vous mit Tieren bei Spreenhagen (D) und der Keimzelle in Uetzing (D).

Der Verein ruft deshalb gezielt zu Tierpatenschaften auf: „Patenschaften sind ein Bündnis der Solidarität – zwischen dem geretteten Tier, seinem Paten und unserem Einsatz . Sie schenken Sicherheit, Versorgung und emotionale Bindung – für Tiere, die alles verloren haben.“

Jetzt helfen – Leben retten!

– Übernehmen Sie eine Patenschaft für einen der geretteten Hunde aus Cherson

– Mehr Informationen & Patenschaftsantrag auf unserer Website https://pro-animale.de

– Videos der Rettungsaktion auf unseren Social-Media-Kanälen:

https://www.youtube.com/c/ProAnimalefürTiereInNoteV

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pro Animale für Tiere in Not e.V.

Frau Natscha Wothke

Im I. Wehr 1

97424 Schweinfurt

Deutschland

fon ..: 09721 608406

fax ..: 09721 608407

web ..: https://pro-animale.de

email : vorstand@pro-animale.de

Über Pro Animale

Pro Animale macht seit 1985 Tierschutz, der ankommt, 93,4 % jeder Spende kommen direkt hilfsbedürftigen Tieren zugute. Schwerpunkte der Arbeit von Pro Animale sind die Rettung von Tieren aus auswegloser Situation und deren vollverantwortliche Beherbergung in artadäquaten Lebensräumen. Pro Animale sorgt heute für über 3.600 Tiere in 28 Herbergen und Pensionsstellen in 6 Ländern. Die Tierschützer vermitteln, klären auf und sorgen durch Kastrationen und andere Programme europaweit aktiv für Tierleid-Prävention. https://pro-animale.de

