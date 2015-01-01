430.000 Balkonkraftwerke in 2025 angemeldet

Wieder mehrere hundertausend Balkonkraftwerke angemeldet. Der Endkunde möchte nach wie vor Stromkosten reduzieren und unabhängig werden. Eine hohe Leistung bei Plug&Play Anlagen wird immer beliebter.

MaStR-Daten 2025: Steckersolar wächst trotz stabiler Stückzahlen deutlich bei der Watt-Leistung

Die aktuellen Auswertungen des Marktstammdatenregisters (MaStR) belegen: Der Markt für Steckersolargeräte hat sich 2025 nicht abgeschwächt, sondern qualitativ weiterentwickelt. Zwar ist die Zahl der neu registrierten Anlagen leicht zurückgegangen, gleichzeitig steigt die installierte Leistung jedoch deutlich an. Der Trend geht klar zu größeren und leistungsstärkeren Systemen. Damit wird deutlich: Die nächste Wachstumsphase von Steckersolar entscheidet sich nicht allein beim Geräteabsatz, sondern zunehmend in rechtlichen, regulatorischen und praktischen Fragen – insbesondere im Mietrecht, beim Netzanschluss und in der Umsetzung durch Vermieter.

„Dies liegt vor allem an Speichersystemen, die immer mehr Solarmodule verarbeiten können. In der Premium-Klasse sind sogar bis zu 8 Solarmodule möglich.“ Solche Sets sind bei uns sehr beliebt erklärt der Geschäftsführer bei MyVoltaics.

Das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur ist das zentrale Register für energiewirtschaftliche Stammdaten in Deutschland. Es dient der Vereinheitlichung von Meldepflichten und Prozessen und gilt damit als zentrale Datenquelle für die Bewertung von Marktentwicklungen im Bereich dezentraler Energieerzeugung. So auch Balkonkraftwerke.

„Für Steckersolargeräte ist das MaStR der ehrlichste öffentliche Pulsmesser des Marktes – mit der Einschränkung, dass nur erfasst wird, was tatsächlich registriert ist“, erklärt der Vorstand. „Gerade deshalb liefert die aktuelle BVSS-Auswertung wertvolle Hinweise nicht nur auf das Wachstum, sondern auch auf die zunehmende Reife des Marktes.“

Im Jahr 2025 wurden laut MaStR rund 426.269 neue Steckersolaranlagen registriert. Gegenüber 2024 entspricht dies einem leichten Rückgang um etwa zwei Prozent. Gleichzeitig verzeichnete die installierte Leistung einen deutlichen Zuwachs: Die neu installierte Modulleistung stieg auf 526 Megawatt, ein Plus von 22 Prozent. Die Wechselrichterleistung erhöhte sich auf 323 MVA, was einem Zuwachs von fünf Prozent entspricht. Nach Einschätzung des BVSS zeigt sich damit klar, dass die einzelnen Anlagen größer werden und eine wachsende Bedeutung für Eigenverbrauch, Netzstabilität und Energiewende gewinnen.

„Diese Entwicklung ist kein Zufall“, so der Vorstand. „Die EEG-Novelle 2024 hat die Anmeldung deutlich vereinfacht, die zulässige Modulleistung auf 2.000 Watt angehoben und zugleich die Grenze für die Wechselrichterleistung von 600 auf 800 Voltampere erweitert.“

Entsprechend berichtet der BVSS, dass die durchschnittliche Modulleistung neu angemeldeter Anlagen im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 26 Prozent gestiegen ist. Bei der durchschnittlichen Wechselrichterleistung verzeichnet der Verband einen Zuwachs von elf Prozent.

Der Geschäftsführer von MyVoltaics bestätigt diese Richtung: „Unsere Endkunden wollen in jedem Fall Leistung. Oftmals wird hier zu sogenannten XXL-Modulen gegriffen. Diese sind gegenüber dem Standardmaß zwar schon sehr groß, aber es zeigt sich, dass der Endkunde damit fertig wird und offensichtlich den notwendigen Platz hat.“ Nicht zuletzt lohnen sich eben großes Photovoltaikanlagen kaum mehr und der Autarkiegrad von Balkonkraftwerken kann im optimalfall sogar bis zu 70% gehen, was einer großen Anlage entspricht.

Technisch war 2025 nach Einschätzung des BVSS zudem ein Jahr der Standardisierung. Der Verband beobachtet einen klaren Trend zu Anlagen mit vier Solarmodulen, um die erlaubten 2.000 Watt Modulleistung auszuschöpfen. Systeme mit ein oder drei Modulen werden zunehmend zur Ausnahme.

„Das entspricht der Marktrealität“, so der BVSS. „Viele Haushalte denken längst nicht mehr in einer kleinen Test-PV, sondern in einer spürbaren und dauerhaften Entlastung ihrer Stromrechnung.“

