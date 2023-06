5 Jahre Garantie – für das gute Gefühl von Sicherheit

Die hohe Qualität der IDEAL Shredder „Made in Germany“ ist kein Geheimnis. Deshalb gewährt der Balinger Hersteller auf 40 Modelle nun eine Garantie von 5 Jahren – kostenlos sowie ohne Wenn und Aber.

Shreddern und shreddern und shreddern. Mit den IDEAL Aktenvernichtern gar kein Problem. Denn diese Geräte arbeiten zuverlässig über viele Arbeitsjahre hinweg. Sie schützen damit Daten ideal sowie absolut DSGVO-konform. Den Anspruch an die höchste Produkt-Qualität sowie die Zufriedenheit der Kunden untermauert IDEAL mit 5 Jahren-Garantie, welche den Kunden 60 Monate Sorgenfreiheit automatisch ab dem Kauf garantiert. Ohne Wenn und Aber!

Die in Deutschland hergestellten IDEAL Aktenvernichter entsprechen allerhöchsten Standards. Mit der Garantie von 5 Jahren kann man sich Jahr für Jahr auf die handwerkliche Qualität der 40 hochwertigen Aktenvernichter-Modelle verlassen. Denn sie sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung sowie speziellen Know-hows in Entwicklung und Produktion. Die Aktenvernichter von IDEAL überzeugen mit Top-Qualität „Made in Germany“ – wozu neben umfassender Sicherheit ebenfalls höchste Präzision, maximale Leistungsfähigkeit sowie dauerhafte Zuverlässigkeit zählen.

Qualität, die begeistert. Ein Leben lang!

Diese 5-Jahres-Garantie gibt es für den Kunden kostenlos beim Kauf des jeweiligen Aktenvernichter-Modells on-top. Beim Thema Datenschutz setzt IDEAL damit neue Maßstäbe. Tritt innerhalb von fünf Jahren nach dem Kauf des jeweiligen Gerätes ein Defekt auf, trägt IDEAL kostenfrei die Reparatur oder tauscht den Shredder aus. Beim Kauf eines Aktenvernichters aus dieser Garantie-Range ist man datenschutztechnisch auf der sicheren Seite – und das gute Gefühl von Sicherheit gibt’s inklusive. Für sicheres Shreddern kommt man an dieser Marke deshalb nicht vorbei.

Wenn es um die Qualität seiner IDEAL-Produkte geht, überlässt der Hersteller nichts dem Zufall. Bevor ein IDEAL Aktenvernichter in die Produktion geht, haben die erfahrenen Entwickler all ihr Know-how einfließen lassen. Produziert wird ausschließlich am Firmensitz in Balingen – seit über 70 Jahren. Deshalb sind die Geräte extrem langlebig und quasi unzerstörbar.

