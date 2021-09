Endlich wieder Urlaub, bei FamilyFun24 mit Bestpreis-Garantie

Reisen, dabei Geld sparen und unkompliziert und gebührenfrei mit der Kreditkarte im Ausland bezahlen? Ein Traum? Ja, aber kein Wunschtraum, sondern bei FamilyFun24 tatsächlich Wirklichkeit.

Halle, 16.09.2021 – FamilyFun24 – die erste Adresse, wenn es um den perfekten Urlaub geht

Sie sehnen sich nach einem entspannten Urlaub, suchen dafür ein wunderschönes Angebot mit einem idealen Preis-Leistungsverhältnis und möchten es so unkompliziert und einfach wie möglich buchen? Dann sind Sie bei FamilyFun24 genau richtig. Die Vorteile von FamilyFun24, dem perfekten Partner für Ihren Urlaub, finden Sie im folgenden Artikel.

FamilyFun24 bietet Ihnen geniale Vorteile für Ihren Traumurlaub:

* Ein unglaubliches Angebotsspektrum mit über 600 Top-Angeboten

* Best-Price Garantie, die den besten Preis verspricht und ein einzigartiges Preis-Leistungsverhältnis

* Kostenloser Newsletter, welcher die Zusendung von wichtigen Reisedetails und wertvollen Informationen ermöglicht

* Kostenlose Visa-Card, die auch für Zahlungen im Ausland keine Gebühren verrechnet

FamilyFun24 garantiert Ihnen einen Traumurlaub mit Bestpreis-Garantie. Bei FamilyFun24 haben Sie die Möglichkeit, aus einer breiten Palette von über 600 Millionen Reiseangeboten auszuwählen. Sie sehen die verschiedensten Angebote im direkten Vergleich mit allen verfügbaren Buchungskanälen und können dadurch bequem Ihre Traumreise herausfiltern.

Der direkte Preisvergleich garantiert Ihnen einen Urlaub zum besten Preis, den Sie schnell und einfach direkt online buchen können. Alleine die Onlinebuchung ermöglichst Ihnen eine Ersparnis von mehreren hundert Euro. Im kostenlosen Newsletter können Sie sich jederzeit wichtige Reiseinformationen zuschicken lassen und Sie werden immer über neue Top-Angebote informiert.

Mit der kostenlosen Visa World Card haben Sie die Vorteile, dass Sie gebührenfrei im Ausland Bargeld abheben können. Sie gilt als das sichere Zahlungsmittel weltweit, sowohl im Geschäft vor Ort als auch online. Es ist kein neues Girokonto erforderlich und Sie haben jederzeit einen Online-Zugriff auf Ihre Kreditkartenabrechnung und die aktuellen Umsätze in der ICS App. Außerdem zahlen Sie dauerhaft keine Jahresgebühr und Sie können den PIN frei wählen.

Erleben Sie romantische Kuscheltage vor den Toren Frankfurts

FamilyFun24 bietet Ihnen entspannte Wellnesstage und einen unvergesslichen Urlaub zum besten Preis! Genießen Sie 2 Übernachtungen mit einem Begrüßungsprosecco, 1 Flasche Champagner und frischem Obst am Zimmer, inklusive Frühstück am vitalen Frühstücksbuffet und einem Abendessen im Rahmen der Halbpension. Nutzen Sie freien Zugang zur Bade-Freizeit-Saunawelt und zum Fitnessclub Vita Spa mit Bestpreis-Garantie von nur 229 bis 319 pro Person!

Traumurlaub an der Küste Kenias

Erleben Sie traumhafte Tage im 5*Hotel Serena Beach Resort & Spa in der Nähe von Mombasa. Genießen Sie einen unvergesslichen Urlaub zum besten Preis in ruhiger Lage direkt am feinsandigen Strand. Nutzen Sie das unglaubliche Sportangebot von Fitness und Aktivsport, unzähligen Wassersportmöglichkeiten wie Hochseefischen, Katamaranfahrten, Schnorcheln und Segeln, Tauchen, Wassergymnastik und Windsurfen. Lassen Sie sich im Maisha Spa-Center bei verschiedenen Wellness- und Beautyanwendungen sowie entspannenden Massagen verwöhnen. Erleben Sie 7 Nächte im 5*Hotel mit Bestpreis-Garantie ab nur 1027 Euro pro Person.

Sind Sie neugierig geworden auf den idealen Urlaub zum besten Preis? Dann klicken Sie einfach einmal rein und stöbern in dem großzügigen Angebot! Es ist für jeden einzelnen Geschmack etwas dabei und das zur Bestpreis-Garantie! Einzigartige Reiseangebote warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden! Egal, ob es sich um einen spontanen Städtetrip, eine entspannte Wellnessreise, eine aufregende Kreuzfahrt oder bezaubernde Rundreise handelt: FamilyFun24 hat bestimmt zu jedem Angebot Bestpreis-Garantie! Überzeugen Sie sich selbst!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reiseportal Fun 24 GbR

Herr Dirk Lasch

Liebenauer Str. 149

06110 Halle (Saale)

Deutschland

fon ..: 0345-1318634

web ..: http://familyfun24.de/

email : info@familyfun24.de

Einen erholsamen Urlaub zu einem idealen Preis-Leistungsverhältnis zu bekommen, das ist der Anspruch der FamilyFun24 GbR. Außerdem muss es schnell gehen und übersichtlich sein. Genau das ist das Angebot der Webseite familyfun24.de, ein Reisepreisvergleich, der keine Wünsche offenlässt und sogar mit einer BestPrice Garantie punkten kann.

Pressekontakt:

Reiseportal Fun 24 GbR

Herr Dirk Lasch

Liebenauer Str. 149

06110 Halle (Saale)

fon ..: 0345-1318634

web ..: http://familyfun24.de/

email : info@familyfun24.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kanada – Gastland der Frankfurter Buchmesse 2021