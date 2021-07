Jetzt noch schnell den Urlaub 2021 buchen, bevor die besten Angebote vergriffen sind

Die Reiselust ist wieder da. Leider ist man nicht alleine damit und so hat der Run auf die besten Urlaubsschnäppchen schon längst begonnen. Wo findet man noch welche? Hier gibt es die Lösung.

Halle, 22.07.2021 – Lastminute Reisen auf familyfun24.de: Urlaub mit Best-Price Garantie

Es ist soweit: Endlich wieder Urlaub machen! Während sich die Corona-Lage langsam entspannt, profitieren alle, die sich nach einer Auszeit sehnen, von deutlich weniger Reisebeschränkungen. Denn ab dem 1. Juli 2021 rät die Bundesregierung nicht mehr generell von Urlaubsreisen ins Ausland ab.

Lastminute Reisen: Zeit, für einen Preis- und Reisevergleich

Wer Lastminute Reisen oder günstige Hotels sucht, der sollte unbedingt die Website von familyfun24.de besuchen. Hier lassen sich ganz einfach – und mit nur wenigen Klicks – Traumreisen zu Traumpreisen finden. Ein einfach zu bedienendes Suchfeld ermöglicht die Eingabe aller Informationen, die zum Finden des Wunschurlaubes relevant sind. Ebenso lassen sich hier auch die Art der Reise (zum Beispiel Aktiv-, Single, oder Familienurlaub) und der gewünschte Reisepreis festlegen.

Unwiderstehliche Reiseangebote

Ob Lastminute Reisen oder günstige Hotels – familyfun24.de bietet unwiderstehliche Reiseangebote, die mittels eines übersichtlichen Buchungssystem direkt online buchbar sind. Ein Vorteil: denn mit einer Online-Buchung spart man nicht nur Zeit sondern auch bares Geld. Eine Zahlung bei Buchungsabschluss ist möglich, aber nicht erforderlich. Der Reisepreis kann auch bequem nach Erhalt der Rechnung beglichen werden. Wer nicht sicher ist, welchen Zahlungsweg er auswählen möchte, der kann die Zahlungsart telefonisch abstimmen.

Rundum Sicherheit – gleich eine Reiseschutzversicherung mit buchen

Ein weiterer Service, den familyfun24.de seinen Nutzern anbietet, ist die direkte Reservierung eines Mietwagens sowie auf Wunsch die Buchung einer Reiseschutzversicherung. Diese ist derzeit sehr zu empfehlen, insbesondere der Aspekt des Reiserücktritts vor Antritt der Reise bei der aktuell immer noch nicht ganz übersichtlichen Lage. Den Mietpreis des gebuchten Mietwagens können Sie im Voraus begleichen. Beachten Sie jedoch, dass bei der Abholung des Wagens eine Kaution fällig wird, zu deren Zahlung Sie eine gültige Kreditkarte benötigen.

Preis- und Reisevergleich:

Wer über den Reise- und Buchungsservice von familyfun24.de eine Pauschalreise gebucht hat und am Tag seiner Buchung das gleiche Angebot des selben Reiseveranstalters in einem anderen Reisebüro zu einem günstigeren Preis entdeckt, kann von der Best-Price Garantie profitieren. Sind Reiseveranstalter und Leistungen identisch, so wird der Differenzbetrag erstattet. Die Garantie gilt für Pauschal-/Katalogreisen, Family und Single Reisen, Last Minute & More

Auswählen, Buchen, Kofferpacken und los.

Lastminute Reisen, günstige Hotels und Flüge warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Starten Sie noch heute Ihren Preis- und Reisevergleich und sichern Sie sich Ihren Traumurlaub zu einem unschlagbar günstigen Preis. Schauen Sie sich auf der Seite von familyfun24.de um, lassen Sie sich inspirieren und finden das perfekte Angebot für Ihre Reise.

Worauf warten Sie noch? Nur wenige Klicks trennen Sie noch von Sonne, Meer und Palmen.

COVID-19-HINWEIS: Wer sich – was das Reisen in andere Länder betrifft – noch unsicher ist, der hat die Möglichkeit, sich auf der Website des Auswärtigen Amtes über Corona-bedingte Reisewarnungen und Teilreisewarnungen auf dem Laufenden halten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reiseportal Fun 24 GbR

Herr Dirk Lasch

Liebenauer Str. 149

06110 Halle (Saale)

Deutschland

fon ..: 0345-1318634

web ..: http://familyfun24.de/

email : info@familyfun24.de

Einen erholsamen Urlaub zu einem idealen Preis-Leistungsverhältnis zu bekommen, das ist der Anspruch der FamilyFun24 GbR. Außerdem muss es schnell gehen und übersichtlich sein. Genau das ist das Angebot der Webseite familyfun24.de, ein Reisepreisvergleich, der keine Wünsche offenlässt und sogar mit einer BestPrice Garantie punkten kann.

