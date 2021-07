Halo Collective erhält großen White-Label-Vertrag von Papa’s Herb®, einer führenden kalifornischen Marke

TORONTO, 21. Juli 2021 – Halo Collective Inc. (Halo oder das Unternehmen) (NEO: HALO) (OTCQX: HCANF) (Deutschland: A9KN), ein vertikal integriertes Cannabisunternehmen, gibt heute bekannt, dass Brezwald Corp. d/b/a Papa’s Herb® (Papa’s Herb oder der Kunde) einen White-Label-Vertrag für die Füllung und Verpackung von Vape-Kartuschen an Mendocino Distribution and Transportation LLC (MDT), eine Tochtergesellschaft von Halo, vergeben hat, um verkaufsfertige THC-Destillat-Vape-Kartuschen für den Vertrieb und Verkauf unter der Marke Papas Herb herzustellen. Die Marke Papas Herb hat mit ihren hochwertigen, erschwinglichen Cannabisprodukten ein festes Standbein in Kalifornien. Papas Herb ist für ihre hochwertigen Cannabisprodukte und die gut hergestellten und entwickelten Papas Vape Pens bekannt. 2021 konnte Papas Herb in der Vape-Kategorie ein Wachstum von 113 % im Jahresvergleich verzeichnen, während andere Mitbewerber Marktanteile verloren haben. dabconnection.com/reviews/cartridges/papas-herb/

MDT ist ein vollständig lizenziertes Vertriebsunternehmen für Cannabisprodukte im US-Bundesstaat Kalifornien. Papas Herb hat MDT mit der Herstellung von THC-Destillat-Vape-Kartuschen der Marke Papas Herb für den kalifornischen Markt beauftragt. Halo wird in der Typ 7-Fertigungsanlage in Cathedral City – Coastal Harvest – Destillat mit hoher Potenz für die Linie von THC-Vape-Kartuschen von Papas Herb produzieren. Die erste Bestellung umfasst 45.000 vollständig verpackte fertige Vape-Kartuschen mit 510-Gewinde mit einem Gramm Füllgewicht. MDT geht davon aus, diese Bestellung im August auszuliefern.

Wir freuen uns sehr, dass das Team von Halo nun Teil unserer wachsenden Lieferkette in Kalifornien ist. Halo hat in Kalifornien beträchtliche Fortschritte erzielt und ist einer der wenigen größeren Anbieter, von denen wir das Gefühl hatten, dass sie unseren wachsenden Lieferkettenanforderungen gerecht werden könnten. Darüber hinaus arbeiten wir gerne mit gleichgesinnten Menschen zusammen, deren Hauptaugenmerk auf unsere Kunden und die Produkte von Papas Herb gerichtet ist, meint Max Benitah, Chief Operating Officer von Papas Herb.

Wir sind begeistert, dass Papas Herb uns einen White-Label-Vertrag für die Herstellung von Kartuschen erteilt hat. Unserer Ansicht nach wird die Vereinbarung einen beträchtlichen Zuwachs bei den Umsätzen unseres Vertragsherstellungsgeschäfts in Kalifornien bedeuten, freut sich Josh Haddox, Senior Vice President of Operations von Halo. Zusammen sollten die Produktionsfertigkeiten von Halo und die Premium-Marke Papas Herb zu einem Anstieg des Umsatzes und der Sichtbarkeit auf dem kalifornischen Markt für beide Unternehmen führen.

Über Halo Collective Inc.

Halo Labs ist ein führendes, vertikal integriertes Cannabisunternehmen, das hochwertige Cannabisblüten, Öle und Konzentrate anbaut, extrahiert, produziert und vertreibt und seit Firmengründung acht Millionen Gramm Öle und Konzentrate verkauft hat. Halo baut sein Geschäft kontinuierlich weiter aus und skaliert effizient, indem es Partnerschaften mit vertrauenswürdigen Branchenführern eingeht, die das betriebliche Know-how von Halo und seine Kompetenzen in der Vermarktung erstklassiger Produkte schätzen.

Das Unternehmen ist derzeit in den USA in Kalifornien und Oregon, im südlichen Afrika im Königreich Lesotho, und im Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen verkauft Cannabis insbesondere an Abgabestellen in den USA unter den Marken Hush, Mojave und Exhale und über Partnerschaften oder Lizenzen mit DNA Genetics, Terphogz, und FlowerShop, eine Cannabis-Lifestyle- und konzeptuelle Wellnessmarke, an der G-Eazy als Partner und Schlüsselmitglied bei FlowerShop* beteiligt ist. Das Unternehmen hat außerdem drei KushBar-Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte in der kanadischen Provinz Alberta erworben und hat damit den ersten Schritt für seinen Eintritt in den kanadischen Markt getan, wobei es seine Marken aus Oregon und Kalifornien einsetzen will.

Im Rahmen der fortgesetzten Expansion und vertikalen Integration in den USA verfügt Halo über mehrere Anbaubetriebe in Oregon und zwei weitere sind in Kalifornien in Planung. In Oregon verfügt das Unternehmen über insgesamt neun Acres Freilandanbau, einschließlich East Evans Creek, einem sechs Acres großen Anbaugebiet in Jackson County, Blue Sky Farms, ein zwei Acres großes Anbaugebiet in Jackson County, und Winberry Farms, einem ein Acre großen Anbaugebiet in Lane County, 30 Meilen entfernt von Eugene. In Kalifornien baut das Unternehmen Ukiah Ventures aus, eine geplante 30.000 Quadratfuß große Indoor-Anbau- und Verarbeitungsanlage für Cannabis, einschließlich bis zu fünf Acres zusätzlicher Industrieflächen zur Erweiterung dieses Indoor-Anbaustandorts. Halo hat vor Kurzem zusammen mit Green Matter Holding die Bar X Farm in Lake County erworben, wo bis zu 80 Acres Anbaufläche entwickelt werden, was den größten lizenzierten Anbau in Kalifornien umfassen würde.

Halo hat auch eine Reihe von Softwareentwicklungen erworben, darunter die Technologieplattformen CannPOS, Cannalift und seit kurzem auch CannaFeels. Zusätzlich besitzt Halo die hochgenauen sublinguale Dosierungstechnologie Accudab. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Vermögenswerte zusammen mit seinem geistigen Eigentum und seinen Patentanmeldungen in seine Tochtergesellschaft Halo Tek Inc. auszugliedern und eine Ausschüttung an die Aktionäre zu einem von Halo festzulegenden Stichtag durchzuführen.

Halo hat kürzlich seine Absicht bekannt gegeben, seine Aktivitäten außerhalb der USA in ein neu gegründetes in Alberta registriertes Unternehmen namens Akanda Corp. zu verlagern (Akanda), dessen Mission es sein wird, qualitativ hochwertige und ethisch einwandfreie medizinische Cannabisprodukte für Patienten weltweit anzubieten. Akanda wird sich bemühen, dieses Versprechen zu erfüllen und gleichzeitig positive Veränderungen im Bereich Wellness voranzutreiben, Menschen in Lesotho zu unterstützen und die Lebensqualität der Mitarbeiter und der lokalen Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, zu verbessern – und gleichzeitig seinen CO2-Fußabdruck zu begrenzen. Akanda wird die skalierten Produktionskapazitäten von Bophelo Bioscience & Wellness Pty. Ltd. (Bophelo), Halos in Lesotho ansässigem Anbau- und Verarbeitungscampus, der sich in der weltweit ersten Sonderwirtschaftszone (SEZ) befindet, in der Cannabis angebaut wird, mit dem Vertrieb und der Markteinführung durch Canmart Ltd. (Canmart), Halos in Großbritannien ansässiger, vollständig zugelassener pharmazeutischer Importeur und Vertreiber, der Apotheken und Kliniken in Großbritannien beliefert, kombinieren. Mit einer potenziellen maximalen lizenzierten Anbaufläche von 200 Hektar (495 Acres) hat Bophelo eine Skalierbarkeit, die heute wohl weltweit unübertroffen ist.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den Offenlegungsunterlagen von Halo auf SEDAR unter www.sedar.com.

Treten Sie mit Halo Collective in Verbindung: E-Mail | Website | LinkedIn | Twitter | Instagram

Über Papa’s Herb®

Papas Herb wurde in Kalifornien von Menschen, für Menschen gegründet. Die Marke steht für Familientradition und die Geschichte der Produktion qualitativ hochwertiger Blüten, die nachhaltig mit dem Ziel bezogen werden, sicherzustellen, dass die Menschen stets eine qualitativ hochwertige Quelle von erschwinglichem Cannabis haben. Mit einer starken Allianz bestehend aus Hunderten von traditionellen Anbaubetrieben im sogenannten Emerald Triangle konzentriert sich Papas Herb darauf, generationsübergreifende Familienbetriebe und Landwirte zu unterstützen, indem es von regulierten landwirtschaftlichen Betrieben in ihren eigenen Gemeinden kauft. Die Marke steht für qualitativ hochwertige, werteorientierte Cannabisprodukte, die sich aber gleichermaßen für Nachhaltigkeit und die Gemeinschaft einsetzen. Papas Herb glaubt, dass Kunden nicht zu viel ausgeben sollten, um Zugang zu qualitativ hochwertigen Cannabisprodukte zu erhalten.

Weitere Informationen über Papas Herb finden Sie unter papasherb.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt. Bei solchen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um keine historischen Tatsachen oder Informationen oder Darstellungen der aktuellen Situation, sondern um Halos Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und nicht im Einflussbereich von Halo liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden können, könnten, würden, dürften oder werden bzw. eintreten oder erzielt werden. Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf erwartete Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Abschluss der Transaktion und deren Auswirkungen auf die Aussichten von Halo, die Herstellung und den Vertrieb von THC-Getränken durch Halo, die Entwicklung und die Erweiterung des Betriebs von Bophelo und die Erteilung von Zertifizierungen, die geplante Expansion von Halo in den kanadischen Einzelhandelsmarkt, die erwartete Größe und die Fähigkeiten der endgültigen Anlage, die bei Ukiah Ventures geplant ist, die Größe der geplanten Anbaufläche von Halo in Nordkalifornien und die Fähigkeit von Bophelo und Canmart, den britischen Markt zu bedienen.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise will Halo den Lesern zur Kenntnis bringen, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderweitigen Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Darüber hinaus hat Halo in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl Halo die Annahmen und Faktoren, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basiert, sowie die darin enthaltenen Erwartungen für angemessen hält, darf solchen Informationen und Aussagen nicht vorbehaltslos vertraut werden. Es besteht keine Zusicherung oder Garantie, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von den Inhalten solcher Informationen und Aussagen abweichen. Die Schlüsselfaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind unter anderem die folgenden: unvorhergesehene Verzögerungen oder Umstände, die die jeweiligen Börsen daran hindern, den Handel mit den Aktien oder Warrants des Unternehmens aufzunehmen; Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher Lizenzen oder Genehmigungen, Verzögerungen oder unvorhergesehene Kosten im Zusammenhang mit dem Bau, die Fähigkeit von Wettbewerbern, den Betrieb in Nordkalifornien zu skalieren, Verzögerungen oder unvorhergesehene Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Anbau und der Ernte des Rohmaterials von Halo, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Änderungen an den Finanzmärkten; und die anderen Risiken, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 31. März 2021 und anderen Offenlegungsformularen, die auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind. Sollten eines/r oder mehrere dieser Risiken, Unsicherheiten oder anderweitige Faktoren eintreten bzw. sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, dann könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die hier beabsichtigt, geplant, prognostiziert, angenommen, geschätzt oder erwartet werden.

Die in dieser Pressemeldung beschriebenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung und Halo hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die hier enthalten sind bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Sämtliche nachfolgenden zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in schriftlicher und mündlicher Form, die entweder das Unternehmen Halo oder in dessen Namen agierende Personen betreffen, sind ausdrücklich zur Gänze mit diesem Vorbehalt versehen.

Informationen von Dritten

Diese Pressemitteilung enthält Markt- und Branchendaten, die aus Drittquellen, einschließlich Branchenpublikationen, bezogen wurden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Branchendaten zutreffend sind und dass seine Schätzungen und Annahmen angemessen sind, es gibt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten. Quellen von Dritten geben im Allgemeinen an, dass die darin enthaltenen Informationen aus Quellen stammen, die als zuverlässig angesehen werden, aber es gibt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der enthaltenen Informationen. Obwohl die Daten als zuverlässig angesehen werden, hat das Unternehmen keine der Daten aus Drittquellen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, unabhängig verifiziert oder die zugrunde liegenden wirtschaftlichen Annahmen, auf die sich diese Quellen stützen, überprüft.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

[1] Alle Verkaufszahlen stammen aus den BDSA-Verkaufsdaten vom Mai 2021.

