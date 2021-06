Jetzt Urlaub planen und rechtzeitig Pfingst- und Sommerurlaub buchen

Die Planung für den Urlaub steht in den Startlöchern. Jetzt ist die beste Zeit, den Aufenthalt nach den individuellen Vorstellungen zu planen. In Freiburg bieten die Heuboden Hotels Wohlfühlgarantie.

02.06.2021 – Ein Urlaub 2021, der keine Wünsche offenlässt

Mehr denn je sehnen sich die Deutschen nach einer Auszeit. Die Planungen für den Pfingsturlaub oder Sommerurlaub stehen in den Startlöchern. Sind die Reisebeschränkungen aufgehoben, steigert sich die Vorfreude auf den lang erwarteten Urlaub. Schon Pfingsten könnte das Reisen wieder möglich sein. Dabei bietet es sich an, jetzt einige Urlaubsentscheidungen zu treffen und vom vielfältigen Angebot zu profitieren.

Wer sich in diesem Jahr für einen Aufenthalt im eigenen Land entscheidet, genießt die vielen Vorteile, die ein Pfingsturlaub oder Sommerurlaub in Deutschland mit sich bringen. Nicht nur landschaftlich haben die deutschen Urlaubsregionen einiges zu bieten. Kulturelle und kulinarische Angebote locken sowohl in die Städte als auch in die vielen ländlichen Regionen. Mit zahlreichen regionalen Unterschieden gibt es für jeden Urlaubsgast ein passendes Zielgebiet.

Profitieren können vor allem diejenigen, die stressfrei und kostengünstiger als mit dem Flieger verreisen möchten. Kürzere Fahrtzeiten oder eine Anreise mit der Bahn könnten für einen Pfingsturlaub in Deutschland sprechen. Dass es sich um eines der sichersten Reiseländer handelt, ist für viele Urlauber ebenfalls entscheidend.

Dabei muss niemand auf das Klima oder die atemberaubende Natur im warmen Süden verzichten. Vielfältige Landschaften, kontrastreiche Natur und Bergregionen finden sich für den Sommerurlaub auch hierzulande.

Die Schwarzwaldhauptstadt Freiburg im Breisgau zählt zur wärmsten Region Deutschlands und verwöhnt mit mediterranem Klima. Die über die Region hinaus bekannte Pfarrkirche „Freiburger Münster“, die Freiburger Bächle sowie zahlreiche Cafés und Restaurants locken zum Besuch der Altstadt. Neben besonderen kulinarischen Angeboten und Erlebnissen bieten auch das „Hotel Landhaus Blum“ und das „Hotel HeuLoft Freiburg“ beeindruckende Urlaubsmomente.

In familiärer Atmosphäre wird das Angebot allen Ansprüchen gerecht und verbindet Zeit in der Natur mit einem erlebnisreichen Städteurlaub. Am Rande des Kaiserstuhls lädt das „Hotel Landhaus Blum“ in seine modernen Räume ein. Die hochwertig und geschmackvoll eingerichteten Zimmer sorgen für eine perfekte Wohlfühlatmosphäre.

Zwischen Oberrhein und Schwarzwald gelegen ist es ein optimaler Ausgangspunkt für ausgiebige Wander- oder Radtouren. Ein exzellentes kulinarisches Angebot und die Weine aus der Region runden den Abend nach einem unvergesslichen Tag ab.

Wer die Nähe zu Freiburg sucht, aber den gleichen Komfort und viel Gastfreundschaft erleben möchte, findet im „Hotel HeuLoft Freiburg“ beste Rahmenbedingungen. Geboten wird hier ein Mix aus Tradition und stilvollem Design mit dem Ergebnis einer modernen und einladenden Ausstattung, die dem Landhaus Blum in nichts nachsteht. Morgens ein reichhaltiges Frühstück genießen und anschließend gestärkt die Stadt erkunden. Mit einem Gefühl von Leichtigkeit und einem besonderen Flair lässt sich hier der Abend im Biergarten ausklingen oder das unterhaltsame Nachtleben im „Heuboden Dancing-Club“ genießen.

Ebenso beliebt sind die zahlreichen Wellness- und Gesundheitsangebote in der Region. Ganz in der Nähe befindet sich der Europapark Rust als Kontrastprogramm zu einem naturnahen Urlaub. Aktivurlauber sind am Schluchsee oder Titisee mit vielen Wassersportmöglichkeiten versorgt.

Jetzt ist die beste Gelegenheit den Pfingsturlaub oder Sommerurlaub zu planen. Einige Zimmer sind noch verfügbar und können ab sofort gebucht werden. Denn wer die Vielfältigkeit der Region entdecken und sich vom landschaftlichen, kulturellen und kulinarischen Angebot der Region überzeugen lassen will, ist in den Hotels Landhaus Blum und HeuLoft Freiburg gut aufgehoben und herzlich willkommen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

Pressekontakt:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Testimonials über den Powertag von Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak